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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 53 нові випадки COVID-19, загалом - 1823, - ОДА

На Рівненщині за добу виявили 53 нові випадки COVID-19, загалом - 1823, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 1 червня, підтвердили 53 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 1 червня в Рівненській області зафіксовано 32 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 1 червня на Рівненщині підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 16 до 82 років.

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Всього в області зареєстровано 1823 випадки захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавіруом, 39 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 950 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 98 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 53 нові випадки COVID-19, загалом - 1823, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 53 нові випадки COVID-19, загалом - 1823, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1171)


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Странно что не на русском пишет как Аваков. так было бы гораздо поскрепнее.

А вот в виннице - крайне мало заболевших, тестов мало молебен же был и ход с ыконками.
все православные знают шо против вируса гораздо лучше молитва, чем уколы(галоперидола)
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02.06.2020 08:27 Відповісти
 
 