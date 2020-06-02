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На Рівненщині за добу виявили 53 нові випадки COVID-19, загалом - 1823, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 1 червня, підтвердили 53 нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 1 червня в Рівненській області зафіксовано 32 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 1 червня на Рівненщині підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 16 до 82 років.
Всього в області зареєстровано 1823 випадки захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавіруом, 39 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 950 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 98 зразків.
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А вот в виннице - крайне мало заболевших,
тестов маломолебен же был и ход с ыконками.
все православные знают шо против вируса гораздо лучше молитва, чем уколы(галоперидола)