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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: Вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті за добу. Загалом у світі - 6,37 млн хворих і 377,5 тис. жертв

COVID-19: Вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті за добу. Загалом у світі - 6,37 млн хворих і 377,5 тис. жертв

Станом на ранок 2 червня у світі зареєстрували 6,2 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 6 371 661 випадок інфікування та 377 552 смерті через коронавірус.

COVID-19: Вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті за добу. Загалом у світі - 6,37 млн хворих і 377,5 тис. жертв 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 106 925 (+ 730 за добу), хворих - 1 859 323 (+ 22 153 за добу).

На другому місці за кількістю хворих - Бразилія - ​​529 405 інфікованих (+ 14 556 за добу) і 30 046 (+ 732 за добу) летальних випадки.

Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 414 878 людей (+9 035 за добу), кількість смертей - 4 855 (+ 162 за добу).

Також читайте: Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в 17 областях України, - РНБО

В Іспанії зареєстрували 286 718 (+ 209 за добу) пацієнтів, померли 27 127 осіб. За останню добу випадків смерті через коронавірус не зафіксовано.

У Великій Британії - 276 332 хворих (+ 1 570 за добу), померли 39 045 пацієнтів (+ 111).

В Італії зафіксували COVID-19 у 233 197 (+ 200) осіб. Померли 33 475 (+ 60) осіб.

COVID-19: Вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті за добу. Загалом у світі - 6,37 млн хворих і 377,5 тис. жертв 02

Як повідомлялося, на ранок 1 червня в Україні зафіксовано 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, всього зафіксували 24 012 випадків.

Автор: 

Іспанія (899) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Испанцы молодцы, особенно учитывая что всего месяц назад там был полный звиздец.
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02.06.2020 08:53
+1
Вот что делает эффективный жесткий карантин, а не пародия как у нас...
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02.06.2020 08:55
+1
на каком основании? при карантине нарушаются права человека и конституция
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02.06.2020 09:00
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Есть такие, кому не очевидна манипулятивность подачи информации?
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02.06.2020 08:46 Відповісти
Испанцы молодцы, особенно учитывая что всего месяц назад там был полный звиздец.
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02.06.2020 08:53 Відповісти
детей под арест посадили. молодцы [нецензурное ругательство]
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02.06.2020 08:58 Відповісти
Вот что делает эффективный жесткий карантин, а не пародия как у нас...
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02.06.2020 08:55 Відповісти
на каком основании? при карантине нарушаются права человека и конституция
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02.06.2020 09:00 Відповісти
правда, смертность там выше, чем в Швеции. но это ж для тебя не аргумент. да?
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02.06.2020 10:04 Відповісти
Что такое эпидемиологический порог?
Сколько процентов заболевших должно быть, чтобы объявлять пандемию?
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02.06.2020 09:09 Відповісти
Клоуны 🤡 из погорелого 95 и их дурко «янелох» пользовались возможностью ,как можно больше набарыжить
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02.06.2020 09:14 Відповісти
 
 