COVID-19: Вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті за добу. Загалом у світі - 6,37 млн хворих і 377,5 тис. жертв

Станом на ранок 2 червня у світі зареєстрували 6,2 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 6 371 661 випадок інфікування та 377 552 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 106 925 (+ 730 за добу), хворих - 1 859 323 (+ 22 153 за добу).

На другому місці за кількістю хворих - Бразилія - ​​529 405 інфікованих (+ 14 556 за добу) і 30 046 (+ 732 за добу) летальних випадки.

Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 414 878 людей (+9 035 за добу), кількість смертей - 4 855 (+ 162 за добу).

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В Іспанії зареєстрували 286 718 (+ 209 за добу) пацієнтів, померли 27 127 осіб. За останню добу випадків смерті через коронавірус не зафіксовано.

У Великій Британії - 276 332 хворих (+ 1 570 за добу), померли 39 045 пацієнтів (+ 111).

В Італії зафіксували COVID-19 у 233 197 (+ 200) осіб. Померли 33 475 (+ 60) осіб.

Як повідомлялося, на ранок 1 червня в Україні зафіксовано 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, всього зафіксували 24 012 випадків.