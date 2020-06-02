Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Потураєва на посаду глави комітету інформполітики, - Ткаченко

Парламентська фракція "Слуга народу" на засіданні підтримала кандидатуру народного депутата Микити Потураєва на посаду глави комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Я запропонував його кандидатуру", - повідомив чинний глава комітету Олександр Ткаченко журналістам після засідання фракції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру Ткаченка на посаду глави Міністерства культури і інформаційної політики України.

Відповідаючи на запитання, коли саме Верховна Рада розглядатиме питання про призначення міністром, Ткаченко уточнив, що повинна бути дотримана встановлена ​​законом процедура.

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"Наскільки я знаю, має бути подання, має бути розгляд на комітеті. Після цього має бути голосування", - сказав він.

Він допустив, що можливо його призначення буде на цьому пленарному тижні.

"Можливо, цього тижня, а, можливо, ні", - додав Ткаченко.