Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Потураєва на посаду глави комітету інформполітики, - Ткаченко
Парламентська фракція "Слуга народу" на засіданні підтримала кандидатуру народного депутата Микити Потураєва на посаду глави комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
"Я запропонував його кандидатуру", - повідомив чинний глава комітету Олександр Ткаченко журналістам після засідання фракції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру Ткаченка на посаду глави Міністерства культури і інформаційної політики України.
Відповідаючи на запитання, коли саме Верховна Рада розглядатиме питання про призначення міністром, Ткаченко уточнив, що повинна бути дотримана встановлена законом процедура.
"Наскільки я знаю, має бути подання, має бути розгляд на комітеті. Після цього має бути голосування", - сказав він.
Він допустив, що можливо його призначення буде на цьому пленарному тижні.
"Можливо, цього тижня, а, можливо, ні", - додав Ткаченко.
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Даже скучно как-то...
кодло проходимцев год назад увидело, что пуцькин укро-быдлосу мозги хорошо промыл голобородьками и сватами - и теперь укро-быдлос будет голосовать за клоунов, беню, педофилов и парикмахеров.
и кодло поняло, что их час пробил.