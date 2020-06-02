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Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Потураєва на посаду глави комітету інформполітики, - Ткаченко

Фракція

Парламентська фракція "Слуга народу" на засіданні підтримала кандидатуру народного депутата Микити Потураєва на посаду глави комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Я запропонував його кандидатуру", - повідомив чинний глава комітету Олександр Ткаченко журналістам після засідання фракції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру Ткаченка на посаду глави Міністерства культури і інформаційної політики України.

Відповідаючи на запитання, коли саме Верховна Рада розглядатиме питання про призначення міністром, Ткаченко уточнив, що повинна бути дотримана встановлена ​​законом процедура.

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"Наскільки я знаю, має бути подання, має бути розгляд на комітеті. Після цього має бути голосування", - сказав він.

Він допустив, що можливо його призначення буде на цьому пленарному тижні.

"Можливо, цього тижня, а, можливо, ні", - додав Ткаченко.

Автор: 

ВР (14942) Ткаченко Олександр (509) Слуга народу (2810) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+6
зеленые ослы рулят в неизвестном направлении
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02.06.2020 08:48
+6
І вони далеко підуть тому що зупинити їх нема кому!
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9927
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02.06.2020 09:03
+5
так зележопые все такие...
кодло проходимцев год назад увидело, что пуцькин укро-быдлосу мозги хорошо промыл голобородьками и сватами - и теперь укро-быдлос будет голосовать за клоунов, беню, педофилов и парикмахеров.
и кодло поняло, что их час пробил.
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02.06.2020 09:04
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зеленые ослы рулят в неизвестном направлении
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02.06.2020 08:48 Відповісти
Хоть Господа Бога назначьте - если зеленые, то и в этом случае обосрутся.

Зеленые не могут не обосраться.
Даже скучно как-то...
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02.06.2020 08:51 Відповісти
Ще один квартальщик?
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02.06.2020 08:51 Відповісти
Интересный чувачОк... судя по биографии как флюгер....где деньгами пахнет там и он... и единые энергетические системы...и яценюк...и тигипко....
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02.06.2020 08:59 Відповісти
так зележопые все такие...
кодло проходимцев год назад увидело, что пуцькин укро-быдлосу мозги хорошо промыл голобородьками и сватами - и теперь укро-быдлос будет голосовать за клоунов, беню, педофилов и парикмахеров.
и кодло поняло, что их час пробил.
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02.06.2020 09:04 Відповісти
І вони далеко підуть тому що зупинити їх нема кому!
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9927
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02.06.2020 09:03 Відповісти
Эти "слуги" только и занимаются информационной политикой, то есть пи*дят.
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02.06.2020 09:34 Відповісти
шо за кацап ?
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02.06.2020 09:50 Відповісти
Тобто комітети за мої гроші є, а інформполітики немає))) ще й москаль на посаді(((
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02.06.2020 10:19 Відповісти
Зелене шило на зелене мило.
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02.06.2020 22:13 Відповісти
 
 