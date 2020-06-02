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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 1734 особи інфіковані та 58 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 1734 особи інфіковані та 58 померлих, - міськрада

Станом на ранок 1 червня на Львівщині підтвердили 1734 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4837 осіб, госпіталізовані - 701, на амбулаторному лікуванні - 4136 осіб, виписані - 544 особи. Зараз у лікарні перебуває 156 осіб, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1734 осіб, 58 людей померли. 438 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 506 ПЛР-тестів, з яких 34 позитивні (з них 23 - це мешканці Львова).

Також читайте: Карантин на Львівщині продовжено до 5 червня, - ОДА

Водночас, як повідомила Слічна, на Львівщині померла ще одна людина з коронавірусною інфекцією.

Це 79-річна мешканка Львова. Пацієнтка померла у 8-й міській клінічній лікарні 22 травня. Діагноз інфікування коронавірусом підтверджено посмертно. Хворіла на цукровий діабет.

Львівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким.

За добу на Львівщині виявили 34 нові випадки COVID-19, загалом 1734 особи інфіковані та 58 померлих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2418)


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тесты сколько времени занимают?
вот это главное, просто мож*т быть шо неделю взад взяли тесты, а потом сегодня - бросились к поциентам, "лечить" то)

Но главное не в этом - нужно возобновить Бобослужения, ибо самый крутой способ вылечиться от вируса - крепкая мантра и прикладывание к реликвиям, например как к подвязве Машки *********, или одного из 400 ребер Ника Чмудотворца.
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02.06.2020 09:00 Відповісти
Хорошо, что начали писать сколько умершему лет, чем болел кроме covid-19.
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02.06.2020 09:06 Відповісти
Ще б давали інформацію скільки осіб легко переносять. Хоча можна припустити, що ті, що на амбулаторному лікуванні переносять легше.
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02.06.2020 09:40 Відповісти
 
 