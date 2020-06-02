В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу - 328 нових випадків. 9 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали 388 осіб. Водночас кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу зменшилася на 69 осіб - до 13 535.

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Найбільше нових випадків виявили в Рівненській (53), Львівській (34), Житомирській (34) та Чернівецькій (33) областях, а також Києві (28).

За минулу добу нових випадків коронавірусної інфекції не виявили в Одеській, Миколаївській, Луганській і Херсонській областях.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1029 випадків;

Волинська область — 942 випадки;

Дніпропетровська область — 943 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 776 випадків;

Закарпатська область — 1216 випадків;

Запорізька область — 450 випадків;

Івано-Франківська область — 1442 випадки;

Кіровоградська область — 516 випадків;

м. Київ — 3071 випадок;

Київська область — 1623 випадки;

Львівська область — 1734 випадки;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 271 випадок;

Рівненська область — 1823 випадки;

Сумська область — 173 випадки;

Тернопільська область — 1180 випадків;

Харківська область — 1105 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 458 випадків;

Чернівецька область — 3410 випадків;

Черкаська область — 411 випадків;

Чернігівська область — 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 60 088 повідомлень про підозру на COVID-19.











