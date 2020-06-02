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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків

В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу - 328 нових випадків. 9 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу одужали 388 осіб. Водночас кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу зменшилася на 69 осіб - до 13 535.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної смерті від COVID-19 за добу не зафіксували в Іспанії, але виявили 71 новий випадок

Найбільше нових випадків виявили в Рівненській (53), Львівській (34), Житомирській (34) та Чернівецькій (33) областях, а також Києві (28).

За минулу добу нових випадків коронавірусної інфекції не виявили в Одеській, Миколаївській, Луганській і Херсонській областях.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1029 випадків;
Волинська область — 942 випадки;
Дніпропетровська область — 943 випадки;
Донецька область — 164 випадки;
Житомирська область — 776 випадків;
Закарпатська область — 1216 випадків;
Запорізька область — 450 випадків;
Івано-Франківська область — 1442 випадки;
Кіровоградська область — 516 випадків;
м. Київ — 3071 випадок;
Київська область — 1623 випадки;
Львівська область — 1734 випадки;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 271 випадок;
Рівненська область — 1823 випадки;
Сумська область — 173 випадки;
Тернопільська область — 1180 випадків;
Харківська область — 1105 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 458 випадків;
Чернівецька область — 3410 випадків;
Черкаська область — 411 випадків;
Чернігівська область — 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 60 088 повідомлень про підозру на COVID-19.

В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків 01
В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків 02
В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків 03
В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків 04
В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків 05
В Україні за добу - 328 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, загалом зафіксували 24 340 випадків 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Шось мене ця статистика все більш нагадує брехню.
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02.06.2020 09:29
+3
Очень важно то, что пишущие горячие головы не видят разницы между заболевшими и заразившимися, которых выявили тестами. А это, как говорили евреи, две большие разницы. Тест-положительные но не заболевшие получили по сути прививку. Им можно даже позавидовать, так как их эта тема уже не касается. Но горячие головы, поражённые коронобесием этого не понимают. Они визжат, что нужно всех закрыть, чтоб они не заболели. Кстати при всём при этом уже выявили интересную деталь - те кто сидят дома заболевают, а кто живёт обычной жизнью и даже контактирует с заражёнными, не болеют. А ответ прост - те кто сидят дома, они живут в страхе, а страх больше всего снижает защитные силы организма, они не видят солнца, они не дышат свежим воздухом и ведут пассивный образ жизни. Поэтому их иммунитет снижается настолько, что они любую бактерию подцепляют и сразу заболели. А те, кто живёт обычной жизнью, у них иммунитет гораздо выше и им пофиг на этот вирус.
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02.06.2020 12:27
+2
А мені - рейтинги соцопитувань, ну і ще прогнози погоди.
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02.06.2020 10:15
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Шось мене ця статистика все більш нагадує брехню.
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02.06.2020 09:29 Відповісти
А мені - рейтинги соцопитувань, ну і ще прогнози погоди.
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02.06.2020 10:15 Відповісти
Коронобесие. Сценарий всего что сейчас происходит, был прописан в 2010 году. Доклад Фонда Рокфеллера
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02.06.2020 14:20 Відповісти
В мире наступила страшная пандемия, вызванная коронавирусом. Из-за этого прекратились перемещения людей и товаров между странами, а в самих странах местные власти ограничили передвижение граждан, урезали права человека, установив авторитарный режим. Торговые центры и офисы закрылись, на входах в супермаркеты меряют температуру, ношение лицевых масок стало обязательным…

Кажется, это сюжеты сегодняшних новостей, не так ли? Нет. Это - вырезка из доклада - презентации Фонда Рокфеллера, от мая 2010 года, и всё что сейчас происходит, а так же что за этим последует, было опубликовано еще 10 лет назад в инструкции по установлению Нового мирового порядка в презентации Фонда Рокфеллера.

Это тот самый документ, о котором я уже упоминал несколько раз, вот дошли до него руки. Никаким секретом он не является, скачать его и внимательно изучить может любой. Правда, доклад на английском, но есть онлайн-переводчики.
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02.06.2020 14:21 Відповісти
Что вы, что вы. Все было описано в Протоколах 140 лет назад.
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02.06.2020 17:29 Відповісти
Конечно брехня. Только в ФК Карпаты выявлено за раз более 30 зараженных.
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02.06.2020 17:28 Відповісти
У середу, як завжди, буде пік.
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02.06.2020 09:39 Відповісти
Пепиков как всегда всё не устраивает - увеличивается количество заражённых, плохо, уменьшается, тоже плохо. Ужесточается карантин, плохо, ослабляется - зрада. Вы уж как-то определитесь в жизни и смиритесь с тем, что Пепе уже никогда не быть Президентом
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02.06.2020 11:13 Відповісти
Проект короноборства можна закінчувати. За три місяці короноборства жертв супечуми 20 століття менше ніж в Дтп 😆😂 хто буде нести відповідальність за непотрібні намордники і неоправдане вбивство робочих місць? Інфікованих як завжди знаходять серед малозахищених верств населення, тобто вірус вибирає жертв. Дуже розумний вірус. Якби тестування було б на рівні Білорусі все було б плачевніше для коронавіруючих 😂😆
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02.06.2020 12:19 Відповісти
Очень важно то, что пишущие горячие головы не видят разницы между заболевшими и заразившимися, которых выявили тестами. А это, как говорили евреи, две большие разницы. Тест-положительные но не заболевшие получили по сути прививку. Им можно даже позавидовать, так как их эта тема уже не касается. Но горячие головы, поражённые коронобесием этого не понимают. Они визжат, что нужно всех закрыть, чтоб они не заболели. Кстати при всём при этом уже выявили интересную деталь - те кто сидят дома заболевают, а кто живёт обычной жизнью и даже контактирует с заражёнными, не болеют. А ответ прост - те кто сидят дома, они живут в страхе, а страх больше всего снижает защитные силы организма, они не видят солнца, они не дышат свежим воздухом и ведут пассивный образ жизни. Поэтому их иммунитет снижается настолько, что они любую бактерию подцепляют и сразу заболели. А те, кто живёт обычной жизнью, у них иммунитет гораздо выше и им пофиг на этот вирус.
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02.06.2020 12:27 Відповісти
Браво! Написали доступным языком. Может быть дойдет до рядовых и неоплаченных сетантов новой религии.
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02.06.2020 22:39 Відповісти
 
 