За добу в Києві 28 випадків COVID-19, серед захворілих 5 медиків, одна людина померла, - Кличко

Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 осіб. З них 5 медиків. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

За його словами, сьогодні в Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Захворіли:

- 11 жінок віком від 21 до 63 років

- 15 чоловікiв від 29 до 80 років

- 2 дівчинки, яким 2 та 5 років.

Також Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 69 летальних випадків. Одужали за добу 64 особи. Всього коронавірус перемогли 718 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі - 8. У Деснянському і Святошинському - по 4. В Оболонському та Дарницькому - по 3 випадки.

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