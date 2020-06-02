За добу в Києві 28 випадків COVID-19, серед захворілих 5 медиків, одна людина померла, - Кличко
Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 28 осіб. З них 5 медиків. Одна людина померла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.
За його словами, сьогодні в Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Захворіли:
- 11 жінок віком від 21 до 63 років
- 15 чоловікiв від 29 до 80 років
- 2 дівчинки, яким 2 та 5 років.
Також Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 69 летальних випадків. Одужали за добу 64 особи. Всього коронавірус перемогли 718 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі - 8. У Деснянському і Святошинському - по 4. В Оболонському та Дарницькому - по 3 випадки.
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Эта "статистика" тупо "на, отвали".
кому надо шо в Киеве напр. 5000 "Ылиты" тестируют каждый день, а жителей - 2000.(например)
Че, никто не читал шо попы пачками заболели(им тесты делали, не? ага!) + дупутаты и прочее {цензура}