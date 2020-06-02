Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко

Від чотирьох до шести кандидатів в мери Києва можуть взяти участь у партійних праймеріз, прогнозує перший заступник голови фракції "Слуга народу", глава однойменної партії Олександр Корнієнко.

"У нас буде якийсь пул кандидатів. Там їх буде, напевно, чотири-п'ять, може бути шість. У результаті, два-три найбільш потенційні можливі претенденти потрапляють до президента і далі президент, як лідер партії визначає, кому б партія могла довірити цю можливість. А партія, думаю, сприйме думку президента, поки що альтернативних ситуацій не було", - сказав Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко нагадав, що нині потенційних учасників праймеріз четверо.

"Зараз охочих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубінський і Качура", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що глава парламентського комітету з питань інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого фракція в понеділок рекомендувала на посаду міністра культури, "поки не заявляв про самовідвід цього процесу".

Корнієнко також зазначив, що намір народного депутата Олександра Качури стати мером столиці був несподіваним.

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"Олександр Качура - це була така несподіванка, це був як би кіт у мішку в цьому процесі. Ми до останнього не розуміли його плани на життя - в плані того, що депутат розвиває якусь фантастичну медіаактивність, ну і що далі? Виявилося, що далі - мер Києва", - сказав Корнієнко.

Корнієнко також зазначив, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який раніше заявив про свою можливу участь у виборах мера Києва, теоретично може брати участь у праймеріз.

"Як потенційний кандидат він може розглядатися. Він не порушує ті критерії, які у нас є, вони не сильно формалізовані, але їх розуміють всі, хто зараз причетний до виборчого процесу", - зазначив Корнієнко.

За словами Корнієнка, у Ляшка "доволі високий рівень довіри, високий рівень впізнаваності", у нього "відсутні історії політичного негативного досвіду і політичного минулого", він професіонал в своїй справі.

"Під критерії він потрапляє. Чи можна вважати його новим обличчям? Напевно, ні. Але виходячи з нашої оновленої стратегії щодо місцевих виборів, коли ми переключилися від повністю нових облич і говоримо, що нам потрібні люди можливо нові в політиці, але досвідчені в житті, що мають якийсь бекграунд. Теоретично він може брати участь у праймеріз. Чи буде брати участь? Питання до нього ... Я з ним переговорів таких не проводжу поки", - підкреслив Корнієнко.

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Він розповів, що процес організації праймеріз ще обговорюється, але вже можна говорити про його елементи.

"Може йтися про опитування фракції депутатів "Слуги народу". Причому, у фракції далеко не всі члени партії, але ми вважаємо, що Київ - це важлива історія і він заслуговує на те, щоб все-таки всі народні депутати нашої фракції, монобільшості висловилися . Це перша складова (праймеріз. - Ред.) ", - зазначив Корнієнко.

За його словами, друга складова - класичні партійні праймеріз, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.

"Київська міська партійна організація налічує близько ста осіб ... І відповідно ми можемо далі говорити про класичні партійні праймеріз, як у США", - зазначив Корнієнко.

Лідер партії підкреслив, що важливим у процесі добору претендентів є і популярність кандидатів у мери у виборців, яку відображають соцопитування.

"Зрозуміло, що зараз з цим складніше, тому що коронавірус і опитування проводяться телефоном, а у них висока похибка, але все одно якесь приблизне розуміння, настрій можна визначити", - зазначив Корнієнко.