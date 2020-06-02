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Новини
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Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко

Охочих брати участь у праймеріз

Від чотирьох до шести кандидатів в мери Києва можуть взяти участь у партійних праймеріз, прогнозує перший заступник голови фракції "Слуга народу", глава однойменної партії Олександр Корнієнко.

"У нас буде якийсь пул кандидатів. Там їх буде, напевно, чотири-п'ять, може бути шість. У результаті, два-три найбільш потенційні можливі претенденти потрапляють до президента і далі президент, як лідер партії визначає, кому б партія могла довірити цю можливість. А партія, думаю, сприйме думку президента, поки що альтернативних ситуацій не було", - сказав Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко нагадав, що нині потенційних учасників праймеріз четверо.

"Зараз охочих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубінський і Качура", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що глава парламентського комітету з питань інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого фракція в понеділок рекомендувала на посаду міністра культури, "поки не заявляв про самовідвід цього процесу".

Корнієнко також зазначив, що намір народного депутата Олександра Качури стати мером столиці був несподіваним.

Дивіться: Вибори мера Києва: "слуга народу" Ткаченко братиме участь у праймеріз. ВIДЕО

"Олександр Качура - це була така несподіванка, це був як би кіт у мішку в цьому процесі. Ми до останнього не розуміли його плани на життя - в плані того, що депутат розвиває якусь фантастичну медіаактивність, ну і що далі? Виявилося, що далі - мер Києва", - сказав Корнієнко.

Корнієнко також зазначив, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який раніше заявив про свою можливу участь у виборах мера Києва, теоретично може брати участь у праймеріз.

"Як потенційний кандидат він може розглядатися. Він не порушує ті критерії, які у нас є, вони не сильно формалізовані, але їх розуміють всі, хто зараз причетний до виборчого процесу", - зазначив Корнієнко.

За словами Корнієнка, у Ляшка "доволі високий рівень довіри, високий рівень впізнаваності", у нього "відсутні історії політичного негативного досвіду і політичного минулого", він професіонал в своїй справі.

"Під критерії він потрапляє. Чи можна вважати його новим обличчям? Напевно, ні. Але виходячи з нашої оновленої стратегії щодо місцевих виборів, коли ми переключилися від повністю нових облич і говоримо, що нам потрібні люди можливо нові в політиці, але досвідчені в житті, що мають якийсь бекграунд. Теоретично він може брати участь у праймеріз. Чи буде брати участь? Питання до нього ... Я з ним переговорів таких не проводжу поки", - підкреслив Корнієнко.

Також дивіться: "Мер" і х#й, - "слуга народу" Дубінський на тлі непристойного слова записав агітаційний ролик і помилився в підписі до нього. ВIДЕО

Він розповів, що процес організації праймеріз ще обговорюється, але вже можна говорити про його елементи.

"Може йтися про опитування фракції депутатів "Слуги народу". Причому, у фракції далеко не всі члени партії, але ми вважаємо, що Київ - це важлива історія і він заслуговує на те, щоб все-таки всі народні депутати нашої фракції, монобільшості висловилися . Це перша складова (праймеріз. - Ред.) ", - зазначив Корнієнко.

За його словами, друга складова - класичні партійні праймеріз, коли члени партії визначають кандидата за результатами дебатів.

"Київська міська партійна організація налічує близько ста осіб ... І відповідно ми можемо далі говорити про класичні партійні праймеріз, як у США", - зазначив Корнієнко.

Лідер партії підкреслив, що важливим у процесі добору претендентів є і популярність кандидатів у мери у виборців, яку відображають соцопитування.

"Зрозуміло, що зараз з цим складніше, тому що коронавірус і опитування проводяться телефоном, а у них висока похибка, але все одно якесь приблизне розуміння, настрій можна визначити", - зазначив Корнієнко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Київ (19419) місцеві вибори (1366) мер (506) праймеріз (29) Ткаченко Олександр (509) Корнієнко Олександр (666) Дубінський Олександр (491) Качура Олександр (170) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+11
Я думаю им всем киевляне скажут:
Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5405
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02.06.2020 09:27
+7
Слуга народа - це вже клеймо, людина, яка побувала під цим "брендом" уже ніколи не відмиється.
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02.06.2020 09:39
+5
Ні коли не думав, що в Україні стільки клоунів!
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02.06.2020 09:25
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Ні коли не думав, що в Україні стільки клоунів!
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02.06.2020 09:25 Відповісти
73%
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02.06.2020 09:30 Відповісти
Я думаю им всем киевляне скажут:
Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5405
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02.06.2020 09:27 Відповісти
Однозначно скажем.Зеленую плесень-пора выжигать калёным железом.
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02.06.2020 10:21 Відповісти
По словам Корниенко, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости", у него "отсутствуют какие-то истории политического негативного опыта и политического прошлого, он профессионал" в своем деле. Источник: https://censor.net/n3199403\\\\\\\\\\\\\\\\

(кретины уже у нас глубокодоверчивые человеки?)
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02.06.2020 09:28 Відповісти
Він професіонал в своїй справі (медицинській), але який це має стосунок до роботи мера? Кличко теж не мав досвіду, але зараз набув, то заміняти його нема жодного сенсу, тим більше на зеленого. Сподіваюсь, що земляки-кияни вже позбулись зеленого гіпнозу.
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02.06.2020 22:10 Відповісти
ты еврей?
не Ляшко ли высрал шо в парках запретили гулять для того шоб напугать население?
профессионал бы уже застрелился если бы такое высрал то
б*же, заболело 5000 медиков - проФФесси.анализм просто прет через верх
тут даже мантры более полезны чем этот вырячкуватый хмырь
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03.06.2020 14:02 Відповісти
Они на зоне должны сидеть за уклонение от уплаты налогов.
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02.06.2020 09:29 Відповісти
А эти "слуги" однако оптимисты)
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02.06.2020 09:31 Відповісти
Наглейшие мрази ,как тараканы !🤮🤮 ты их в дверь ,они а окно
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02.06.2020 10:19 Відповісти
самая большая гидота-ткаченко, уже спер землю киностудии довженка
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02.06.2020 09:33 Відповісти
Не совсем понял Корниенко .От "Слуги народа " идут на выборы шестеро или шестёрки ?
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02.06.2020 09:35 Відповісти
Та яка різниця!
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02.06.2020 09:46 Відповісти
Вот именно , сплошные гниды
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02.06.2020 10:20 Відповісти
это сироты
Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1210
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02.06.2020 09:36 Відповісти
Слуга народа - це вже клеймо, людина, яка побувала під цим "брендом" уже ніколи не відмиється.
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02.06.2020 09:39 Відповісти
Як і риги.
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02.06.2020 09:48 Відповісти
Самый хозяйственный мер - это Кличко.
Заботясь о киевлянах вывез этой зимой весь снег из города.
Потрачено на это рекордных 400 млн грн.
Я - за Кличко!
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02.06.2020 09:40 Відповісти
Клинический зелёный идиот, отними соль и ГСМ.
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02.06.2020 09:44 Відповісти
Ты шо, против Кличко?
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02.06.2020 09:46 Відповісти
Против тупых зебилов, считающих себя юморными.
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02.06.2020 09:51 Відповісти
Как аутсайдер, что вы думаете о человеческой расе?
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02.06.2020 09:53 Відповісти
Я думаю интерес Юрій Ан Может представлять для ограниченного числа её представителей. И то, в качестве клинического пособия
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02.06.2020 23:22 Відповісти
Все они бастарды Петросяна.
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02.06.2020 11:31 Відповісти
А что Кличко уже зебил?)))))))
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02.06.2020 11:37 Відповісти
Цирк уродов.
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02.06.2020 09:40 Відповісти
Слуги народа это слуги Бени. Поэтому если не будет чего то хорошего со стороны, то придется голосовать за педалика.
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02.06.2020 09:42 Відповісти
Разговор Коломойского с Ткаченко https://www.youtube.com/watch?v=rXlhEbCZksE
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02.06.2020 09:45 Відповісти
Сподіваюся, що у киян ще достатньо здорового глузду, не поведуться на зелені "каклєткі".
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02.06.2020 09:45 Відповісти
если избирателям (все равно ,главное что бы и свет и асфальт и к одному месту ,что на языке окупанта,да откат Украины в обятия рабсеи )) и не хватает им того что с Украины они сделали своим голосованием "зеленый мировой квартал",,могут и за "зеленый" квартальный киевский пул руки и ноги поднять...
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02.06.2020 09:46 Відповісти
Нужно поддерживать традиции, мэр должен быть "косноязычным"
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02.06.2020 09:49 Відповісти
Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1542
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02.06.2020 10:02 Відповісти
Такой себе зооуголок из моральных уродов.
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02.06.2020 10:45 Відповісти
"но их количество может увеличиться до шести"

Ещё двух бомжей пытаются вытянуть из мусорки и опохмелить? Потому как ни один нормальный человек в эту петушарню добровольно не полезет.
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02.06.2020 11:56 Відповісти
Один раз - может быть ошибка. Но два раза - это система.

Господи!
Если зебелонство победит в Киеве во второй раз - клянусь плевать на асфальт, разбрасыать мусор мимо урн и сцать под каждым кустом!
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02.06.2020 12:57 Відповісти
похоже ублюдкинарота пролетают на выборах
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02.06.2020 14:40 Відповісти
 
 