Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів

Наповнення водосховищ Криму у травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фонтанка.ру.

"Триває інтенсивне відпрацювання запасів води, що залишилися, у водосховищах природного стоку, загальний сумарний запас води в яких на початок літа становить 85,16 мільйона кубічних метрів, що на 9,62 мільйона менше, ніж місяць тому ... Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку на початок нинішнього літа на 110,14 мільйона кубометрів менший, ніж на початок літа 2019 року", - повідомили 2 червня в гідрометцентрі окупованого півострова.

Виснаженню запасів води сприяла короткочасність і нерівномірність опадів на півострові у травні, зазначили синоптики.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

До окупації Криму РФ Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра.