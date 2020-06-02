Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів
Наповнення водосховищ Криму у травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж у 2019 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фонтанка.ру.
"Триває інтенсивне відпрацювання запасів води, що залишилися, у водосховищах природного стоку, загальний сумарний запас води в яких на початок літа становить 85,16 мільйона кубічних метрів, що на 9,62 мільйона менше, ніж місяць тому ... Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку на початок нинішнього літа на 110,14 мільйона кубометрів менший, ніж на початок літа 2019 року", - повідомили 2 червня в гідрометцентрі окупованого півострова.
Виснаженню запасів води сприяла короткочасність і нерівномірність опадів на півострові у травні, зазначили синоптики.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.
До окупації Криму РФ Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра.
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Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая - два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 "Лансер" зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева. Готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо "закрытой зоной", как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их наземная армия сравнительно небольшая для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ. https://censor.net/r3199351
В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.
Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.
Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству. Так, что большой привет оккупантам в Крыму.
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
"Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: "Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне". Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. "Всё вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг -- ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник -- и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе...". (Аксаков, "Детские годы Багрова-внука").