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Новини Окуповані території
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Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів

Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів

Наповнення водосховищ Криму у травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становить 85 мільйонів кубометрів, що в 2,3 раза менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фонтанка.ру.

"Триває інтенсивне відпрацювання запасів води, що залишилися, у водосховищах природного стоку, загальний сумарний запас води в яких на початок літа становить 85,16 мільйона кубічних метрів, що на 9,62 мільйона менше, ніж місяць тому ... Загальний сумарний запас води у водосховищах природного стоку на початок нинішнього літа на 110,14 мільйона кубометрів менший, ніж на початок літа 2019 року", - повідомили 2 червня в гідрометцентрі окупованого півострова.

Виснаженню запасів води сприяла короткочасність і нерівномірність опадів на півострові у травні, зазначили синоптики.

Також читайте: В окупованому Криму відбувається штучна демографічна зміна етнічного складу населення, - Чубаров

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

До окупації Криму РФ Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра.

Автор: 

Крим (14127) вода (1176)


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Топ коментарі
+36
«Крымская» вода напоила Херсонскую область.
В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.
Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.
Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству. Так, что большой привет оккупантам в Крыму.
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02.06.2020 09:47
+34
Хай п'ють сечу! (с) Генадій Москаль
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02.06.2020 09:38
+27
Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров - Цензор.НЕТ 5574
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02.06.2020 09:43
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Хай п'ють сечу! (с) Генадій Москаль
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02.06.2020 09:38 Відповісти
если в крыме нет воды - значит выпили дилды!
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02.06.2020 09:53 Відповісти
йух з їми , крисами ...вони свій вибір зробили
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02.06.2020 09:40 Відповісти
Та пихуй!!
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02.06.2020 09:41 Відповісти
«Суперхозяйственность»: Фермеры Северного Крыма при строительстве силосных ям использовали плиты, украденные с Северо-Крымского канала, который должен подавать воду для орошения их полей…
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02.06.2020 09:41 Відповісти
Не пропадати ж добру.
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02.06.2020 09:49 Відповісти
Це мені нагадує стогони голови мисливської спілки в одному селі - "плакався", що після того, як шлюзові затвори порізали і покрали на металолом, у меліоративних каналах пропала вода, і тепер нема де вудочку закинуть і пополювать на водоплавну дичину... А мені було відомо, що той металолом вивозив він сам, на власному тракторі з причіпом...
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02.06.2020 10:33 Відповісти
Він стогнав, бо хотів мабуть за кошти громади відновити шлюзи.
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02.06.2020 10:44 Відповісти
А я йому запропонував взять мисливців та рибалок села, поїхать у глиняний кар"єр, накопать кілька прицепів глини і просто засипать канал нижче колишнього шлюзу, проклавши під містком дренажну трубу. Він очі витріщив та й каже: "Ти шо! Там люди землю зайняли і сіять хочуть. А як вода підніметься, то там болото буде...". Я вже не захотів йому, механізатору, питання ставить, що там, на кислому болотяному грунті ростиме, щоб на сміх не піднять при людях, бо то - не моя справа. Я в те село один раз попав, ще років з десять тому, і з ним не зв"язаний... (А рибалить і полювать вони тепер їздять кілометрів за десять од села... Бо ставок теж висох...).
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02.06.2020 10:53 Відповісти
Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров - Цензор.НЕТ 5574
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02.06.2020 09:43 Відповісти
Водохранилища в оккупированном РФ Крыму в мае обмелели почти на 10 млн кубометров - Цензор.НЕТ 6350
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02.06.2020 09:48 Відповісти
Милости просим на сайт http://urina-ru.narod.ru/index.htm русская моча

Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів - Цензор.НЕТ 9586
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02.06.2020 14:28 Відповісти
Интересно, какова вероятность военного решания проблемы воды? Захват канала.
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02.06.2020 09:44 Відповісти
Ймовірність 100%, Крим без води - це суто військова база і маєтки кацапських генералів вздовж ЮБК, тому від захвату дніпровської води орки ніколи не відмовляться, вони будуть вичікувати моменту, коли Україна вкотре ослабне.
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02.06.2020 09:47 Відповісти
Відпадає.
Важное событие, которое произошло впервые в истории 29 мая - два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1 "Лансер" зашли в воздушное пространство Украины и в сопровождении украинских истребителей долетели до Киева. Готовность ВВС США немедленно перебросить свои силы в украинское небо и отработка такого сценария является мощнейшим фактором сдерживания. Потому что если ВВС США объявят наше небо "закрытой зоной", как в Сирии, то Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии никаких шансов на блицкриг не будет. Их наземная армия сравнительно небольшая для оккупации больших областей Украины, и ударная группировка не будет иметь подавляющего превосходства над наземными силами ВСУ. https://censor.net/r3199351
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02.06.2020 11:10 Відповісти
Крим - це як дитина, яку відібрали від груді Неньки. Замість груді Дядько із-за порєбрика запропонував смоктати те, що його відрізняє від бабушки. А ви кажете камні з неба.
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02.06.2020 09:44 Відповісти
"Наслушавшись, на сон грядущий, сказок "дедушки Путина" о "русском мире", крымчане решили припасть к необъятной груди "матушки-России"... А Путин, вместо "сиси", предложил им "писю"...". (написано в августе 2014-го).
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02.06.2020 11:15 Відповісти
Еще б с кислородом там такой же дефицит случился...
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02.06.2020 09:46 Відповісти
«Крымская» вода напоила Херсонскую область.
В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи. В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.
Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.
Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.
Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству. Так, что большой привет оккупантам в Крыму.
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02.06.2020 09:47 Відповісти
Мені дуже подобаються продукти Херсонщіни! Особливо томатна паста. Набрав у відрядження аж 15 банок.Мито заплатив і не жалкую. Поляки дуже здивувалися, але коли скуштували то зацінили. Ну ще й рис був би не такий дорогий.А так дякую Вам херсонці, молодці! Привіт! Львів
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02.06.2020 12:13 Відповісти
На кордоні з Кримом, кожному з українським паспортом щоденно два відра дніпровської води безоплатно. Решту потреб - з Чорного моря.
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02.06.2020 09:48 Відповісти
Подождите! Эти вбросы с водой не к добру! Чтоб ещё не начало ООН глубокую озабоченность вызывать!
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02.06.2020 09:49 Відповісти
Та буде там така "стурбованність" як з російською агресією проти України. Крім цього, міжнародна спільнота визнала ж, що Крим анексований Росією. Які можуть тепер бути претензії до України за воду? Це вже проблема окупанта.
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02.06.2020 10:05 Відповісти
Це стане проблемою зебілів, як подать воду в крим і прі етом сбєрєчь ліцо.
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02.06.2020 10:47 Відповісти
Яке вже там "ліцо", нічого не залишилось як зберегти хоча б ж..у.
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02.06.2020 18:07 Відповісти
Хрущов ведь что-то знал.
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02.06.2020 09:52 Відповісти
Крим - це валіза, вода - це ручка. Носіть валізу як можете.
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02.06.2020 09:52 Відповісти
Обещал - обеспечит! Водосховища в окупованому РФ Криму у травні обміліли майже на 10 млн кубометрів - Цензор.НЕТ 2257
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02.06.2020 09:57 Відповісти
А вот вже і піщла вода в Крим, питання закрито.
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02.06.2020 10:08 Відповісти
Арестович рассказывал в своих видосиках, что в с/х бизнес Херсонщины вложились крупные иностранные инвесторы из Азии, Европы, Турции.. и это серьезное препятствие в планах росиянских Генштабистов, потому что поссориться с влиятельными инвесторами, это получить совершенно конкретные проблемы для Рашки в целом в пока еще лояльных странах..
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02.06.2020 09:58 Відповісти
Які там у ***** поблеми з Ердоганом? Газ забанив, Панцирі здав в металобрухт, вату утилізував...
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02.06.2020 10:59 Відповісти
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
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02.06.2020 11:46 Відповісти
Как по мне - так совершенно безразлично, что там в Крыму, он здесь "погоду" не делает. Плохая черта - злорадство. А, вот Днепр и так сильно обмелел из -за изменения климата вызванного выбросами парниковых газов США и Китая.
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02.06.2020 10:00 Відповісти
"В первую очередь" Днепр обмелел не из-за США и Китая, а от массовых вырубок лесов в пойме Днепра и его притоков...Классическое описание этого процесса:
"Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: "Всё у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне". Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. "Всё вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч. Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг -- ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник -- и оглобли не вырубишь. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе...". (Аксаков, "Детские годы Багрова-внука").
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02.06.2020 18:14 Відповісти
мацковская орда строит разные газовые потоки в обход Украины - гадит нам. В сибирских реках достаточно воды, почему бы не использовать опыт и не проложить водные трубопроводы, и залить водой оккупированный крым? оккупант не хочет думать про оккупированных...
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02.06.2020 10:01 Відповісти
Зачем вкладывал деньги в украденную собственность?
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02.06.2020 10:07 Відповісти
https://censor.net/news/3199399/pomogat_rossii_s_vodosnabjeniem_v_okkupirovannom_krymu_ukraina_ne_planiruet_kuleba Их и так заливает дождями.
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02.06.2020 10:07 Відповісти
Если даже сейчас подать воду из Днепра в Крым, то сразу за Перекопом вся она уйдет в землю. Система перекачивающих гидротехнических сооружений в Крыму вся разграблена, каналы загажены мусором и даже железобетонные плиты с них уворованы. Читал, что на восстановление системы потребуется не менее 4-х млрд.дол..
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02.06.2020 10:18 Відповісти
Дивлячись на те, з якою швидкістю був збудований кримський місток - це абсолютно не проблема. Та от біда, поки там будуть відновлювати канал, у нас в чеговий раз чергові турборежимні ідіоти будуть видавать все нові і нові турборежимні рехворми, в результаті яких держава Україна таки опиниться " в смартфоні". На сторінці Вікіпедії в розділі "країни, що колись були".
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02.06.2020 10:51 Відповісти
Та херня... Камнями с неба заменят и все дела...
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02.06.2020 11:06 Відповісти
"Камни с неба" "хахлы" уже в ход пустили... Они из них шлюз построили, на Перекопе...
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02.06.2020 11:19 Відповісти
от не повинно нас то обходити - шеріфа не волнують клопоти індєйські. Навіщо мусолити той Крим з його водою??? Або хочуть підготувати общественне мнєнійє, або ж відволікають увагу від якогось шахєр-махєр, Зє!льоні падонки
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02.06.2020 11:21 Відповісти
https://censor.net/jokes/138251
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02.06.2020 11:49 Відповісти
Вот то поголовье и проголосовало в прошлом году, прирост дало.
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02.06.2020 18:03 Відповісти
Та хай кацапи тягнуть водоканал з Байкалу! Китайці молодці почали качати з нього воду та продавати в своєї країні. До речи трубопровід для води вони вже прокладають.
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02.06.2020 12:28 Відповісти
Мені дуже подобаються продукти Херсонщіни! Особливо томатна паста. Набрав у відрядження аж 15 банок.Мито заплатив і не жалкую. Поляки дуже здивувалися, але коли скуштували то зацінили. Ну ще й рис був би не такий дорогий.А так дякую Вам херсонці, молодці! Привіт! Львів
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02.06.2020 12:31 Відповісти
 
 