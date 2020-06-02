За добу на COVID-19 захворіли 22 дітей і 61 медпрацівник, всього 1 747 дітей і 4 682 медики, - Степанов

За минулу добу всього провели 12 556 досліджень, з них 8 097 методом ПЛР, а також 4 459 ІФА-тестів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 328 осіб, з них 22 дитини і 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 82 людини. Зафіксовані 9 летальних випадків. Одужали 388 осіб. Всього з початку пандемії захворіли 24 340 осіб, з них 1 747 дітей і 4 682 медпрацівники. За минулу добу всього провели 12 556 досліджень, з них 8 097 методом ПЛР, а також 4 459 ІФА-тестів", - розповів він.

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