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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 22 дітей і 61 медпрацівник, всього 1 747 дітей і 4 682 медики, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 22 дітей і 61 медпрацівник, всього 1 747 дітей і 4 682 медики, - Степанов

За минулу добу всього провели 12 556 досліджень, з них 8 097 методом ПЛР, а також 4 459 ІФА-тестів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 328 осіб, з них 22 дитини і 61 медпрацівник. Було госпіталізовано 82 людини. Зафіксовані 9 летальних випадків. Одужали 388 осіб. Всього з початку пандемії захворіли 24 340 осіб, з них 1 747 дітей і 4 682 медпрацівники. За минулу добу всього провели 12 556 досліджень, з них 8 097 методом ПЛР, а також 4 459 ІФА-тестів", - розповів він.

Читайте: Перший випадок COVID-19 зафіксовано в апараті МОЗ, - Степанов

Автор: 

діти (5044) карантин (18172) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"За минувшие сутки заболели 328 человек, из них 22 ребенка и 61 медработник. Были госпитализированы 82 человека. Зафиксированы 9 летальных случаев. Выздоровели 388 человек. Всего с начала пандемии заболели 24 340 человек, из них 1 747 детей и 4 682 медработника. Источник: https://censor.net/n3199408

Отставка? Не, не слышал, это фсе Супрун заразила фсех
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02.06.2020 09:56 Відповісти
Зачем суммировать тесты? ПЦР - это реальные тесты, а ИФА - дешёвые тесты на антитела (после болезни)... Наши "мастера спорта" по вирусу и здесь решили смошенничать. Объявили о массовом тестировании, но, не сумев организовать мас. тестирование ПЦР, будут сейчас поражать суммарными цифрами... Просто привычно подменили одни тесты другими, как они делали всегда: 23.03 вместо 10млн. тестов ПЦР привезли всего 0,5%! (50 тысяч - подарок Джека Ма), потом вместо громко обещанных аппаратов ИВЛ попытались пропихнуть позорные груши с приделанными наспех давящими палками ("ШВЛ-2020")... Тоже самое с обещанными липовыми отечеств. тестами ПЦР, с доплатами, костюмами, масками и т.д. Хроническая ложь и обман - с цифрами, датами, сроками, кол-вами, терминами... Зелёное поголовье ничего не проверяет и всему верит! А остальных - не так много...
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02.06.2020 15:40 Відповісти
В США за 1 день делают больше тестов ПЦР (почти полмиллиона!), чем Украина - сделала за всё время...
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02.06.2020 15:41 Відповісти
 
 