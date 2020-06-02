Рада сьогодні розгляне питання адмінреформи, інвентаризації лісів та безпеки дорожнього руху

У вівторок, 2 червня, згідно з порядком денним, відбудеться чергове пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Парламент на пленарному засіданні у вівторок розгляне звернення Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу і засудження порушень Російською Федерацією як державою-агресором прав і свобод кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє сайт Ради, на порядку денному - законопроєкти в першому читанні "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури і змінами в системі судоустрою України" (№3194), до Бюджетного кодексу у зв'язку з проведенням адміністративної реформи (№2782 ), до закону "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду (№3348).

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Крім того, порядком денним передбачено розгляд чотирьох законопроєктів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

Народні депутати також планують у другому читанні розглянути законопроєкти "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів" (№ 2379), до деяких законів щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів і корупційних чинників у сфері охорони здоров'я (№ 2429).

Згідно з порядком денним, Рада заслухає і звіт Тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.