Количество активных больных COVID-19 за сутки снизилось в 12 областях Украины, в 4 осталось без изменений, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины, а также в Киеве, еще в четырех областях осталось неизменным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Ривненской области, случаев выздоровления - в Киеве, Ривненской и Харьковской областях. При этом уже в 15 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid-19 и 32 случая выздоровления (с начала пандемии было 1 029 заболевших, 16 умерших и 619 выздоровевших), сейчас в области болеет 394 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Волынской области - 10 случаев заболевания и 5 - выздоровления (за все время 942 заболели, 26 умерли и 264 выздоровели), сейчас болеет 652 человека (на 5 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 1 новый случай заболевания и 1 – выздоровления (за все время 943 заболели, 21 умер и 266 выздоровели), сейчас болеет 656 человек, как и днем ранее;

- в Донецкой области 1 человек заболел и 5 выздоровели (с начала пандемии 164 заболели, 4 умерли и 94 выздоровели), сейчас болеет 66 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Житомирской области 34 новых случая заболевания и 27 - выздоровления (за все время 776 заболели, 14 умерли и 443 выздоровели), сейчас болеет 319 человек (на 7 больше за сутки);

- в Закарпатской области 10 человек заболели и 5 выздоровели (с начала пандемии - 1 216 заболели, 28 умерли и 410 выздоровели), сейчас болеет 778 человек (за сутки на 5 больше);

- в Запорожской области 3 человека заболели и 1 - выздоровел (с начала пандемии 450 заболели, 13 умерли и 253 выздоровели), сейчас болеет 184 человека (на 2 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 22 человека заболели, 2 умерли и 25 выздоровели (1 442, 83 и 843 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 516 человек (на 5 меньше за сутки);

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- в Киеве подтверждено 28 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 64 случай выздоровления (всего 3 071 случай заболевания, 69 - смерти и 718 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 284 человека (за сутки на 37 меньше);

- в Киевской области 23 человека заболели, 1 умер и 1 выздоровел (с начала пандемии 1 623, 36 и 399 соответственно), сейчас болеет 1 188 человек (за сутки на 21 больше);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания и 3 - выздоровления (за все время 516 заболели, 25 умерли и 403 выздоровели), сейчас болеет 88 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 47 заболели и 30 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 7 человек;

- во Львовской области 34 новых случая заболевания, 3 - смерти и 18 - выздоровления (за все время - 1 734, 58 и 438 соответственно), сейчас болеет 1 238 человек (на 13 больше за день);

- в Николаевской области 19 человек выздоровели, случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 294 заболели, 7 умерли и 173 выздоровели), сейчас болеет 114 человек;

- в Одесской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 896, 17 и 225 соответственно), сейчас болеет 654 человека;

- в Полтавской области 1 человек заболел, новых случаев выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 271 заболевший, 13 умерших и 249 выздоровевших), сейчас болеет 9 человек;

- в Ривненской области 53 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 73 - выздоровления (за все время - 1 823, 39 и 960 соответственно), сейчас болеют 824 человека (на 21 меньше за сутки);

- в Сумской области 3 человека заболели и 6 выздоровели (с начала пандемии 173 заболели, 4 умерли и 147 выздоровели), сейчас болеет 22 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 4 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления (за все время 1 180 заболели, 26 умерли и 921 выздоровели), сейчас болеет 233 человека (на 5 меньше за сутки);

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- в Харьковской области 22 новых случая заболевания, 1 – смерти и 40 – выздоровления (за все время 1 105, 48 и 448 соответственно), сейчас болеет 609 человек (за сутки на 19 меньше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 178 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевший), сейчас болеет 14 человек;

- в Хмельницкой области 4 новых случая заболевания и 11 - выздоровления (за все время 458 заболели, 11 умерли и 245 выздоровели), сейчас болеет 202 человека (на 7 меньше за сутки);

- в Черкасской области 5 человек заболели и 8 выздоровели (с начала пандемии 411 заболели, 16 умерли и 316 выздоровели), сейчас болеет 79 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 33 новых случая заболевания Covid-19 и 35 случаев выздоровления (3 410 заболевших, 144 умерших и 980 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 286 человек (на 2 меньше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 11 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (за все время 188 заболевших, 6 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 119 человек.

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