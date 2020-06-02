Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро"

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо, щоб у Києві почав діяти єдиний електронний квиток для залізниці і метро. Старт уже скоро", - повідомив Криклій.

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У лютому 2020 року в КМДА заявили, що з 1 квітня в метро і на п'яти видах наземного громадського транспорту для оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток, яким можна буде оплатити поїздку в метро, ​​автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.

У травні Київський метрополітен повідомив, що після відновлення роботи замінить жетони разовими квитками з QR-кодом (паперовими або електронними). Оплата за проїзд у наземному транспорті також буде здійснюватися за допомогою Kyiv Smart Card, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Жетони і паперові квитки будуть поступово виводитися з ужитку.