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Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро"

Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві:

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо, щоб у Києві почав діяти єдиний електронний квиток для залізниці і метро. Старт уже скоро", - повідомив Криклій.

Також читайте: Міжрегіональні автобусні перевезення відновили в десяти областях, - Криклій

У лютому 2020 року в КМДА заявили, що з 1 квітня в метро і на п'яти видах наземного громадського транспорту для оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток, яким можна буде оплатити поїздку в метро, ​​автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці.

У травні Київський метрополітен повідомив, що після відновлення роботи замінить жетони разовими квитками з QR-кодом (паперовими або електронними). Оплата за проїзд у наземному транспорті також буде здійснюватися за допомогою Kyiv Smart Card, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Жетони і паперові квитки будуть поступово виводитися з ужитку.

Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: Старт уже скоро 01

Автор: 

залізниця (1500) Метрополітен (1416) електронні квитки (161) Криклій Владислав (548)


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Тільки от електричка міська поки не їздить... І не через вірус, а через те, що поїзди на ремонті!
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02.06.2020 10:08 Відповісти
Та рухлядь, которую они "запустили", ни на что не годилась. Ехать той елекстричкой то же, что сыграть в летерею: приедет или опоздает? будет или не будет? Эта власть бездарна, тупа, ни на что годное не способная, какая-уж там елекстричка, тем более, гиперлуп...
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02.06.2020 10:38 Відповісти
А от дивно, електрички на Яготин чи там Ніжин ходять і рідко ламають, а от київські - постійно! Київ що списані поїзди купив?
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02.06.2020 10:46 Відповісти
А на фига?
Кличко ликвидировал городскую электричку, которую запустил Черновецкий.
Наверное, от зависти.
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02.06.2020 10:20 Відповісти
"Ох, веселые же люди, эти самые *иды!"
Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро" - Цензор.НЕТ 1692
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02.06.2020 10:27 Відповісти
У коллеги сын работает в Праге, раз в 2-3 месяца летала самолетами "МАУ", из-за карантина нет ни полетов, ни денег. По телефону успела несколько раз сделать заявку на возврат или перенос рейсов. Десять раз отсылала свои данные (якобы для сверки). Потом "компания" и вовсе перестала отвечать, типа, рассматриваем, срок рассмотрения от 7 до 90 (!) дней. Теперь на сайте (наконец-то) автоматизировали прием претензий, отсчет опять начался со дня подачи претензии, и опять 90 (дней). В этом государстве есть власть? законы? порядок?
Или все отдано на откуп *идам?
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02.06.2020 10:36 Відповісти
Надеюсь это правда и да считаю это правильным!
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02.06.2020 12:56 Відповісти
 
 