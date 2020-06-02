У Міноборони РФ оголосили про початок випробувань російської вакцини від коронавірусу на військових

Російське Міноборони оголосило, що в країні починаються клінічні випробування вакцини від коронавірусу. Тестування проведуть на добровольцях з-поміж військовослужбовців, їх уже відібрали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Для перевірки безпеки та ефективності вакцини відібрано 50 військовослужбовців, у тому числі п'ять жінок, які добровільно виявили бажання взяти участь в апробації сучасного препарату", - йдеться в повідомленні.

У розробці брали участь військові - співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони. Випробування відбудуться на базі цього інституту. 3 червня перша група добровольців заселиться в спеціальну медичну установу при інституті для попереднього поглибленого медичного обстеження та підготовки до експерименту.

22 травня стало відомо, що в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ (НДЦЕМ) співробітники неофіційно випробували на собі векторну вакцину від COVID-19. Директор центру академік РАН Олександр Гінзбург сказав, що експеримент виявився успішним. За його словами, негативних побічних ефектів від вакцинації не спостерігалося, у щеплених виробився імунітет.

Також читайте: США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн

26 травня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну, що військові завершать до кінця липня клінічні випробування вакцини. Про те, що військові беруть участь у розробці вакцини, 7 квітня повідомив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Фахівці 48-го ЦНДІ військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Міноборони РФ вели цю роботу разом з НДЦЕМ. Раніше в 48-му ЦНДІ випробовувалися вакцини від лихоманки Ебола, близькосхідного респіраторного синдрому MERS та універсальна вакцина від грипу.