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Новини Коронавірус і карантин
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У Міноборони РФ оголосили про початок випробувань російської вакцини від коронавірусу на військових

У Міноборони РФ оголосили про початок випробувань російської вакцини від коронавірусу на військових

Російське Міноборони оголосило, що в країні починаються клінічні випробування вакцини від коронавірусу. Тестування проведуть на добровольцях з-поміж військовослужбовців, їх уже відібрали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Для перевірки безпеки та ефективності вакцини відібрано 50 військовослужбовців, у тому числі п'ять жінок, які добровільно виявили бажання взяти участь в апробації сучасного препарату", - йдеться в повідомленні.

У розробці брали участь військові - співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони. Випробування відбудуться на базі цього інституту. 3 червня перша група добровольців заселиться в спеціальну медичну установу при інституті для попереднього поглибленого медичного обстеження та підготовки до експерименту.

22 травня стало відомо, що в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії МОЗ (НДЦЕМ) співробітники неофіційно випробували на собі векторну вакцину від COVID-19. Директор центру академік РАН Олександр Гінзбург сказав, що експеримент виявився успішним. За його словами, негативних побічних ефектів від вакцинації не спостерігалося, у щеплених виробився імунітет.

Також читайте: США першими створять вакцину від коронавірусу і поділяться з усім світом, - радник Трампа О'Браєн

26 травня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну, що військові завершать до кінця липня клінічні випробування вакцини. Про те, що військові беруть участь у розробці вакцини, 7 квітня повідомив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Фахівці 48-го ЦНДІ військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) Міноборони РФ вели цю роботу разом з НДЦЕМ. Раніше в 48-му ЦНДІ випробовувалися вакцини від лихоманки Ебола, близькосхідного респіраторного синдрому MERS та універсальна вакцина від грипу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (64935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Вот это правильно...винторогий военный в паРаше существо подневольное...и не вякнет...а сколько его там подохнет на пробах ни кого не волнует..
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02.06.2020 10:09
+7
бабИ ще народять
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02.06.2020 10:08
+3
давай давай
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02.06.2020 10:09
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бабИ ще народять
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02.06.2020 10:08 Відповісти
Американська вакцина після тестування на бабуїнах виходить кращою за російську після тестування на військових.
Тобто для медичних досліджень бабуїни підходять краще ніж російські військові.
Тобто з двох цих людиноподібних істот до людини є ближчими бабуїни.
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02.06.2020 10:31 Відповісти
давай давай
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02.06.2020 10:09 Відповісти
У них вся государство-чумной барак, где тюремные вертухаи творят любые эксперименты, а они изображают добровольцев. На кошках вон тренируйтесь)))
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02.06.2020 10:09 Відповісти
Хотя нет, кошек жалко. Хай на своих дабровольтсах тренируются.
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02.06.2020 10:10 Відповісти
Вот это правильно...винторогий военный в паРаше существо подневольное...и не вякнет...а сколько его там подохнет на пробах ни кого не волнует..
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02.06.2020 10:09 Відповісти
Що ви розумієте в іпотеці поруSSки?
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02.06.2020 10:16 Відповісти
назначат кацапика дабравольцем и попробуй откажись. знаем-знаем...
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02.06.2020 10:09 Відповісти
То воздействий ядерного оружия на Тоциких военныех учения, то вакцину... Ни---я (чего) не поменялось...
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02.06.2020 10:10 Відповісти
Программа самоуничтожения запущена!
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02.06.2020 10:10 Відповісти
Не кажи гоп, в нас їхній протокол лікування, можуть і вакцину їхню заперти.
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02.06.2020 10:13 Відповісти
Зєльонка?
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02.06.2020 10:13 Відповісти
Подорожник)
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02.06.2020 10:15 Відповісти
Настойка подорожника на зелёнке, разбавленной боярой. Употреблять не перорально.
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02.06.2020 10:17 Відповісти
У Міноборони РФ оголосили про початок випробувань російської вакцини від коронавірусу на військових - Цензор.НЕТ 2326
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02.06.2020 10:24 Відповісти
экстраамниально ?
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02.06.2020 10:29 Відповісти
))) скрытый прикол в том, шо важны именно 5 тамошних баб. хотят узнать, смогут ли они рожать после вакцины.
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02.06.2020 10:17 Відповісти
сиськи отвалятся
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02.06.2020 10:55 Відповісти
значит опять в Рашке скоро мост упадет и самолет взорвется..
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02.06.2020 10:24 Відповісти
головне до параду пабєди встигнути, і потім побільше зібрати глядачів та учасників з дідами на палицях!
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02.06.2020 10:25 Відповісти
В європі та США для цього бабуїнів використовують.
Так ось... про що я...
Риторичне питання: Чому тестована на бабуїнах європейська вакцина якісніша російської?
Тому що бабуїн є більш близькою до людини людиноподібною істотою аніж російський військовий.
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02.06.2020 10:28 Відповісти
Бабуины это не люди.) Все равно рано или поздно придется испытывать на людях.
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02.06.2020 10:36 Відповісти
По-перше, бабуїни ближчі до людей за російських військових. По-друге, американці проведуть другі тестування на людях, а російська вакцина після тестування на російських військових відразу у продаж піде, без тестування на людях. Тому вакцина у американців все одно вийде якіснішою.
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02.06.2020 11:10 Відповісти
Моїй знайомій у РФ вкололи російську вакцину від грипу, так вона після неї 6 місяців тяжко хворіла. Гірше за грип. Тепер лише французьку користує.
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02.06.2020 11:11 Відповісти
На основе водки?...
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02.06.2020 10:31 Відповісти
В цивилизованных странах испытание новой вакцины проводят на животных, например на мышах, собаках. В РФ к человеческим жизням относятся наплевательски, испытание новой вакцины проводят сразу на людях. РФ еще очень далеко до цивилизованных стран
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02.06.2020 10:32 Відповісти
Испытание вакцины на военнослужащих ? Теперь понятно зачем Путину крымские призывники.
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02.06.2020 10:47 Відповісти
Что то слишком быстро проверили. С начала эпидемии прошло 2 месяца. Инкубационный период минимум 2 недели, последствия через месяц. Еще их заразить надо было и снова 2 недели + месяц на последствия. А когда они успели вакцину разработать? + Минимум надо 100 человек, потому что смертность около 10%, и потом их всех поместить к зараженным, подождать месяц... Лапша очередная или вакцина уже существовала до эпидемии, в военной лаборатории.
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02.06.2020 10:56 Відповісти
Хорошая новость . Чем больше дохлых ихтамнетов от вакцины созданной рукожопами тем лучше .
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02.06.2020 11:28 Відповісти
С каких пор стекломой стал вакциной?
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02.06.2020 11:48 Відповісти
Надо вообще все испытания проводить на Московии. При любом итоге(удачном или нет) только польза для цивилизации.
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02.06.2020 12:17 Відповісти
подозрительно
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02.06.2020 14:39 Відповісти
 
 