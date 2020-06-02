УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини
2 192 24

11 непарламентських партій вимагають від Ради зменшити заставу для участі у виборах удев'ятеро: "Вибори мера не можуть коштувати дорожче за вибори президента"

11 непарламентських партій вимагають від Ради зменшити заставу для участі у виборах удев'ятеро:

Непарламентські політичні партії вимагають від Верховної Ради знизити в 9 разів заставу для участі у виборах.

Про це йдеться в заяві кількох непарламентських політичних партій, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада обманює і маніпулює українцями.

У квітні всі ЗМІ написали яскраві заголовки "Рада планує зменшити заставу на виборах". Тоді парламент проголосував у першому читанні законопроєкт №2769 щодо розміру грошової застави.

Перед тим Верховна Рада підняла заставу на виборах в 40 разів. Це викликало шок у людей і в Україні, і у наших партнерів за кордоном. Новим же законопроєктом Рада нібито хотіла зменшити застави в 9 разів.

Але розмовляти з Радою, як грати з шахраєм у карти. Треба уважно стежити за руками: спочатку збільшити в 40 разів, потім зменшити в 9. Тобто навіть так, по суті, ми мали не зменшення в 9 разів, а трохи краще - збільшення в 5 разів.

Сьогодні вже червень. Який результат? Ніякого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко

Депутати навмисно не проголосували за той законопроєкт в цілому, тому що не мали наміру його ухвалювати.

Потім влада подає законопроєкт №3485, в якому вже не йдеться про зменшення застави в 9 разів. Уже пропонується зменшення застави, але лише в 4 рази! Тобто підняли в 40 разів, а зменшують в 4 рази.

За інформацією нардепів, на комітет Ради виносилося ще один проєкт закону - де обговорювалося зниження застави лише в 2 рази. Тобто існує ймовірність, що піднявши заставу в 40 разів, влада "милостиво" зменшить його тільки в 2 рази.

У Росії сьогодні авторитаризм - там штрафують людей за "неправильні" пости в фейсбуці. В Україні авторитаризм ще не досяг такого розмаху - у нас влада поки тільки "штрафує" людей за те, що вони хочуть взяти участь у місцевих виборах.

Ми закликаємо кожного свідомого українця зреагувати на цю фальш і вимагання. Вибори повинні бути доступними для кожної нормальної людини і партійної організації, які здатні самостійно, без олігархів, зібрати кошти на заставу. Перед нами доленосні місцеві вибори - час коли кожен з нас має останній шанс кинути владі виклик.

Ми, непарламентські партії, виступаємо категорично проти підвищення застав. Досить нас "штрафувати" за бажання взяти участь у виборах. Ми вимагаємо від парламенту врятувати те, що ще можна врятувати, - проголосуйте в другому читанні законопроєкт, який зменшує грошові застави для участі в місцевих виборах хоча б в 9 разів - цей законопроєкт №2769 за підтримки багатьох фракцій вже прийнятий в першому читанні.

Також дивіться: 10 непарламентських партій вимагають від Зеленського дозволити політичні блоки на місцевих виборах 2020 року. ВIДЕО

У нас залишилося 4 місяці до виборів - у нас важкий карантин, через який кожен порядний громадянин зазнає величезні збитки. Влада повинна зрозуміти, які б шалено високі "тарифи" на участь у виборах вона не ставила, порядні сили все одно рано чи пізно переможуть. Гроші не врятують чиновників, тому що з кожним днем ​​все більше людей кидають виклик покидькам і готові приєднатися до боротьби за право впливати на долю своєї країни. Вибори мера не можуть коштувати дорожче виборів Президента. Схаменіться", - йдеться в заяві непарламентських партій.

Далі наводимо список підписантів цієї заяви:

ПП "Сила Людей"
ПП "Українська Галицька Партія"
ПП "Громадянський Рух "ХВИЛЯ"
ПП "Громадянська позиція"
ПП "ДемАльянс"
ПП "Об’єднання "Самопоміч"
ПП "Правий Сектор"
ПП "Європейська партія України"
ПП "Національна платформа"
ПП "Україна Соборна"
ПП " Лібертаріанська партія 5.10"

Наталія Новак, громадський діяч
Віталій Кулик, Центр дослiдження проблем громадянського суспiльства
Віктор Таран, експерт Центру "Ейдос"
Юрій Романенко, засновник Українського інституту майбутнього, шеф-редактор порталу "Хвиля"
Дмитро Громаков, Центр соціального інжинірингу "Розпізнавання та аналіз несистемних дій" (RAND)
Сергій Гайдай, політтехнолог
Петро Охотін, політичний консультант
Тарас Плахтій, незалежний дослідник
Руслан Рохов, засновник Школи Мерів
Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог
Володимир Козленко, ГП "НОВА КРАЇНА"
Олесь Доній, Голова Центру досліджень політичних цінностей
Генадій Друзенко, правник, запрошений дослідник у Центрі конституційної демократії університету Індіани, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова
Борис Бабін, Українська незалежна морська профспілка
Павло Себастьянович, Платформа "Громадський Уряд України" (ГУрУ)
Денис Тарасов, правозахисник
Олег Михайлик співзасновник Відкритої громадської платформи "Одеса 2020"
Освітній проект " Школа місцевого самоврядування"
ГО "Сильні громади"
ГО "Центр суспільних перетворень"
ГО "Регіональне об’єднання молоді"
ГО "Неподільна Україна в м. Кременчук та в Полтавській області"
ГО "Запорізька правозахисна ліга "Універсал"
ВМГО "Європейська молодь України"
ГО "Відкрите суспільство України"
ГО "Центр контролю передвиборчих програм"
ГО "Ліберально-Демократична Ліга України"
ГО "Російськомовні українські націоналісти"
ГО "Звіринецький сквер"
ГО "Позашляхове братерство"
ГО "Сила Громади"
ГО "Центр розвитку міського середовища"
ГО "Головне управління народного гніву"
ГО "Відкрите суспільство України"
ГО "СПІЛЬНО"
ГО "Вища партійна школа"
ГО "Інститут практичної політики

Автор: 

ВР (14942) вибори (6683) застава (675) виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) партія (367) Сила людей (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut

Кличко опубликовал декларацию.
В сравнении с Янелохом, Кличко Голобородько.
Нищий учитель школы.
показати весь коментар
02.06.2020 10:17
+5
"Рога і копита" рвуться у владу. Проповзе і шмарій
показати весь коментар
02.06.2020 10:22
+3
Виталик ещё на велике на работу ездит !!!
показати весь коментар
02.06.2020 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну почему не могут - Мы же в Украине и Мер у нас Чемпион мира по Боксу - потому все может быть - эти партии нищенские только воровать хотят потому не надо пускать всяких Бомжей к выборам ...
показати весь коментар
02.06.2020 10:14 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut

Кличко опубликовал декларацию.
В сравнении с Янелохом, Кличко Голобородько.
Нищий учитель школы.
показати весь коментар
02.06.2020 10:17 Відповісти
Виталик ещё на велике на работу ездит !!!
показати весь коментар
02.06.2020 10:22 Відповісти
диванні партії
показати весь коментар
02.06.2020 10:15 Відповісти
Вообще то насколько помню демальянс очень активно участвовал во время майдана, тогда рыгов в житомирской ОГА очень хорошо прижали. А вы в это время случаем не на диване были?
показати весь коментар
02.06.2020 10:26 Відповісти
як на мене, диванність чи дієвість партії визначається тим, як масово вона може на виборах забезпечити своє представництво у виборчих комісіях, особливо рівня дільничих. Бо бувають і регіональні партії, які здатні мати свої структури (і представництво в ДВК), скажімо, лише в одній Житомирській області.
Зрозуміло, що далеко не всі партії можуть забезпечити своїми кадрами ДВК по всій Україні... Нам, рухівцям, навіть в кращі часи не вдавалося цього на півдні та сході України (Крим, Одеса, Миколаїв, Херсон, Донецьк, Луганськ, Харків).
показати весь коментар
02.06.2020 11:07 Відповісти
Партiя регiонiв була дуже дієва.
показати весь коментар
02.06.2020 13:49 Відповісти
А расскажи где были партии "стадо недоумков", "заЖ-пу" во время второго Майдана?.
показати весь коментар
02.06.2020 10:32 Відповісти
11 непарламентских партий требуют от Рады уменьшить залоги для участия в выборах в девять раз: "Выборы мэра не могут стоить дороже выборов президента" - Цензор.НЕТ 3218

АБЗАЦ
в Украине изнасиловали свидетельницу прямо в кабинете полиции , ВСЕ В РАДЕ ЖТО ЗНАЮТ И МОЛЧАТ - нет в повестке отставки министра МВД ?

Вы шо ОФУЕЛИ , дармоеды парламентские ?
показати весь коментар
02.06.2020 10:22 Відповісти
та это была праститутка - которая сама дала всем а потом маляву накотала .... че сразу Министра под откос ... от куда такая наивность ..
показати весь коментар
02.06.2020 10:32 Відповісти
Сабакова в отставку - нельзя рабочее место использовать как притон!!!

Плохая работа с кадрами
показати весь коментар
02.06.2020 10:34 Відповісти
"Рога і копита" рвуться у владу. Проповзе і шмарій
показати весь коментар
02.06.2020 10:22 Відповісти
Коли нарід розчарується в Зеленському, він проголосує за Шарія. Шарій - 7-й презедент України-Малоросії.
показати весь коментар
02.06.2020 10:30 Відповісти
это троллинг?
показати весь коментар
02.06.2020 10:34 Відповісти
Угу.
показати весь коментар
02.06.2020 10:44 Відповісти
Найбільша біда українського суспільства - це відсутність ідеологічних партій і совкова ментальність виборців.
показати весь коментар
02.06.2020 10:33 Відповісти
не треба зменшувати , навпаки підняти ще. Щоб не було 40 кандидатів, Бо це дурдім.
показати весь коментар
02.06.2020 10:39 Відповісти
Те що ви пропонуєте значить, боротьба з головною біллю шляхом відрубування голови.
Або допомогти олігархам, щоб зменшити кількість конкурентів для них під благим приводом.
Треба так, як написано в моєму коментарі що приведений далі.
показати весь коментар
02.06.2020 10:59 Відповісти
В Украине и до того был наибольший в мире залог. А теперь вообще дикий беспредел.
Это вопиющее нарушение статьи 24 конституции, где сказано "Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ..., майнового стану, ...."
Надо принять польскую систему, где вообще нет никакого залога, а чтобы стать кандидатом в поддержку следует набрать 100 тыс подписей избирателей. Это для президента. Для мэра конечно меньше.
Только так мы можем двигаться к Европе и к своему благу. Тем более сейчас в век компьютеризации, подписи собирать намного легче чем раньше. А пока, со своими наибольшим в мире залогом, мы идем не в Европу, а в ж-пу (Коломойского).
показати весь коментар
02.06.2020 10:43 Відповісти
И еще. Кроме сбора подписей, на постоянно или на переходной период, можно оставить и через залог. Когда будет отработано через подписи, тогда пусть те кто через залог, увеличивают для себя и подобных хоть и в 1000 раз. Но в бюллетене должно быть обозначено, кто кандидат через подписи, а кто через миллионы. Чтобы избиратели учли и это при голосовании. Думаю, что все те кто через миллионы, потерпят жесткое поражение.
показати весь коментар
02.06.2020 11:09 Відповісти
Вообще -то,проще простого сбор подписей в пользу кандидата с паспортными данными подписанта.Скажем ,10% от числа выборцив.Без права громадян подписывать более 1 подписного листа.Кто не собрал 10% -плати миллион. и участвуй.Если кандидаты не в состоянии собрать 10% -то чем они могут управлять и что организовать?
показати весь коментар
02.06.2020 10:47 Відповісти
в такому випадку кадровики і їх начальники наживуться...
показати весь коментар
02.06.2020 11:11 Відповісти
Вас бы в систему борьбы с фальшуванням.
показати весь коментар
02.06.2020 11:21 Відповісти
 
 