11 непарламентських партій вимагають від Ради зменшити заставу для участі у виборах удев'ятеро: "Вибори мера не можуть коштувати дорожче за вибори президента"

Непарламентські політичні партії вимагають від Верховної Ради знизити в 9 разів заставу для участі у виборах.

Про це йдеться в заяві кількох непарламентських політичних партій, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада обманює і маніпулює українцями.

У квітні всі ЗМІ написали яскраві заголовки "Рада планує зменшити заставу на виборах". Тоді парламент проголосував у першому читанні законопроєкт №2769 щодо розміру грошової застави.

Перед тим Верховна Рада підняла заставу на виборах в 40 разів. Це викликало шок у людей і в Україні, і у наших партнерів за кордоном. Новим же законопроєктом Рада нібито хотіла зменшити застави в 9 разів.

Але розмовляти з Радою, як грати з шахраєм у карти. Треба уважно стежити за руками: спочатку збільшити в 40 разів, потім зменшити в 9. Тобто навіть так, по суті, ми мали не зменшення в 9 разів, а трохи краще - збільшення в 5 разів.

Сьогодні вже червень. Який результат? Ніякого.

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Депутати навмисно не проголосували за той законопроєкт в цілому, тому що не мали наміру його ухвалювати.

Потім влада подає законопроєкт №3485, в якому вже не йдеться про зменшення застави в 9 разів. Уже пропонується зменшення застави, але лише в 4 рази! Тобто підняли в 40 разів, а зменшують в 4 рази.

За інформацією нардепів, на комітет Ради виносилося ще один проєкт закону - де обговорювалося зниження застави лише в 2 рази. Тобто існує ймовірність, що піднявши заставу в 40 разів, влада "милостиво" зменшить його тільки в 2 рази.

У Росії сьогодні авторитаризм - там штрафують людей за "неправильні" пости в фейсбуці. В Україні авторитаризм ще не досяг такого розмаху - у нас влада поки тільки "штрафує" людей за те, що вони хочуть взяти участь у місцевих виборах.

Ми закликаємо кожного свідомого українця зреагувати на цю фальш і вимагання. Вибори повинні бути доступними для кожної нормальної людини і партійної організації, які здатні самостійно, без олігархів, зібрати кошти на заставу. Перед нами доленосні місцеві вибори - час коли кожен з нас має останній шанс кинути владі виклик.

Ми, непарламентські партії, виступаємо категорично проти підвищення застав. Досить нас "штрафувати" за бажання взяти участь у виборах. Ми вимагаємо від парламенту врятувати те, що ще можна врятувати, - проголосуйте в другому читанні законопроєкт, який зменшує грошові застави для участі в місцевих виборах хоча б в 9 разів - цей законопроєкт №2769 за підтримки багатьох фракцій вже прийнятий в першому читанні.

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У нас залишилося 4 місяці до виборів - у нас важкий карантин, через який кожен порядний громадянин зазнає величезні збитки. Влада повинна зрозуміти, які б шалено високі "тарифи" на участь у виборах вона не ставила, порядні сили все одно рано чи пізно переможуть. Гроші не врятують чиновників, тому що з кожним днем ​​все більше людей кидають виклик покидькам і готові приєднатися до боротьби за право впливати на долю своєї країни. Вибори мера не можуть коштувати дорожче виборів Президента. Схаменіться", - йдеться в заяві непарламентських партій.

Далі наводимо список підписантів цієї заяви:

ПП "Сила Людей"

ПП "Українська Галицька Партія"

ПП "Громадянський Рух "ХВИЛЯ"

ПП "Громадянська позиція"

ПП "ДемАльянс"

ПП "Об’єднання "Самопоміч"

ПП "Правий Сектор"

ПП "Європейська партія України"

ПП "Національна платформа"

ПП "Україна Соборна"

ПП " Лібертаріанська партія 5.10"

Наталія Новак, громадський діяч

Віталій Кулик, Центр дослiдження проблем громадянського суспiльства

Віктор Таран, експерт Центру "Ейдос"

Юрій Романенко, засновник Українського інституту майбутнього, шеф-редактор порталу "Хвиля"

Дмитро Громаков, Центр соціального інжинірингу "Розпізнавання та аналіз несистемних дій" (RAND)

Сергій Гайдай, політтехнолог

Петро Охотін, політичний консультант

Тарас Плахтій, незалежний дослідник

Руслан Рохов, засновник Школи Мерів

Олександр Кочетков, аналітик, політтехнолог

Володимир Козленко, ГП "НОВА КРАЇНА"

Олесь Доній, Голова Центру досліджень політичних цінностей

Генадій Друзенко, правник, запрошений дослідник у Центрі конституційної демократії університету Індіани, співзасновник та керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова

Борис Бабін, Українська незалежна морська профспілка

Павло Себастьянович, Платформа "Громадський Уряд України" (ГУрУ)

Денис Тарасов, правозахисник

Олег Михайлик співзасновник Відкритої громадської платформи "Одеса 2020"

Освітній проект " Школа місцевого самоврядування"

ГО "Сильні громади"

ГО "Центр суспільних перетворень"

ГО "Регіональне об’єднання молоді"

ГО "Неподільна Україна в м. Кременчук та в Полтавській області"

ГО "Запорізька правозахисна ліга "Універсал"

ВМГО "Європейська молодь України"

ГО "Відкрите суспільство України"

ГО "Центр контролю передвиборчих програм"

ГО "Ліберально-Демократична Ліга України"

ГО "Російськомовні українські націоналісти"

ГО "Звіринецький сквер"

ГО "Позашляхове братерство"

ГО "Сила Громади"

ГО "Центр розвитку міського середовища"

ГО "Головне управління народного гніву"

ГО "Відкрите суспільство України"

ГО "СПІЛЬНО"

ГО "Вища партійна школа"

ГО "Інститут практичної політики