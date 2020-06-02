Кориневич про ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму: "Там справді все дуже погано"

Ситуація з поширенням коронавірусу в окупованому Криму складна, а дії окупантів тільки посилюють епідеміологічну ситуацію на півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив постійний представник Президента в Криму Антон Кориневич.

"Там справді все дуже погано. Але є певні речі, які видаються найбільш кричущими.

По-перше, призов до збройних сил держави-окупанта продовжується, попри пандемію COVID-19. І це – реальна загроза життю наших громадян у Криму і серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Не кажучи вже про те, що сам по собі призов є незаконним – і Україна говорить про це на різних майданчиках, зокрема, в ОБСЄ.

По-друге, РФ розглядає Кримський півострів як територію для розміщення лазарету для хворих на COVID-19 військовослужбовців із території РФ. Із цією метою вже побудований спеціальний шпиталь у Севастополі в бухті Омега виключно для заражених коронавірусом військових. Поки триває будівництво, росіяни використовують госпітальне судно Чорноморського флоту РФ "Єнісей", яке роками не виходило в море, а зараз переобладнане для хворих на COVID-19 військовослужбовців. Ми розглядаємо це як створення додаткової загрози для санітарної ситуації на тимчасово окупованій території України.

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По-третє, у контексті COVID-19 слід розглядати і ситуацію з незаконно затриманими окупаційною владою громадянами України. Ми маємо багато інформації про те, що у місцях їхнього утримання – як у Криму, так і на території РФ – часто не забезпечуються санітарно-гігієнічні та протиепідеміологічні заходи", - повідомив він.

Водночас Кориневич наголосив, що незаконне авіасполучення з РФ на тимчасово окуповану територію Криму не припиняється, попри епідемію коронавірусу.

"По-четверте, в окупованому Криму традиційно є проблеми у медичній сфері: мало лікарів, погані ліки або їхній дефіцит, закриття лікарень.

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І по-п’яте, незаконне авіасполучення з РФ на тимчасово окуповану територію Криму не припиняється. Через ці польоти громадяни РФ можуть привозити і привозять цей небезпечний вірус у тимчасово окупований Крим", - зазначив він.

""Вишенькою" на торті є те, що 24 червня у Севастополі, Сімферополі та Керчі мають відбутися паради "на честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні". А це – скупчення цивільних людей, військових. Вже менш, ніж через місяць. І ми не думаємо, що пандемія та загроза коронавірусу спаде на нуль наприкінці червня", - резюмував Кориневич.