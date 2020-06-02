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"З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке мало перебувати на зберіганні в Держрезерві, "з'їли миші".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Апостола, сума збитків становить понад 800 млн грн.

"Цю нестачу, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили в ході аудиту. Ненажерливі миші добралися також до структури Держрезерву у Чорткові, на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося у більш як 150 вагонів-зерновозів", - додав радник глави МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через посуху половину озимих зернових втратили фермери в Одеській області

Зїли миші: з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол 01

Автор: 

Держрезерв (133) зерно (3114) Апостол Михайло (8)


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Топ коментарі
+86
Зеленые мыши...
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02.06.2020 10:29
+85
Они еще и маски на складах госрезерва сожрали...и костюмы защитные...
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02.06.2020 10:30
+57
эти ?

"Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна на сумму свыше 800 млн, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 7291
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02.06.2020 10:33
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Що ж... Доведеться повертати продразвьорстку...
Хужє нє будєт!
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02.06.2020 12:17 Відповісти
Украинские "квартальные мыши" - самые мойшастые мыши в мире!
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02.06.2020 12:18 Відповісти
А в этом году, говорят, урожай будет неважный.
Как вам, зебилы, спится?
Что вам, зебилы, снится?
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02.06.2020 12:25 Відповісти
в Украине завелись супер мыши мутанты, уничтожают все на своем пути и зовут их слуги сброда а предводитель ,главный крысак членограй - нелохоманский))))
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02.06.2020 12:26 Відповісти
вот вам и масочки ,и костюмчики от вируса ,зе кто продал ,нашли , а теперь из зерном ,нашли ,или ти до сих пор играеш в 95 кв ,вражья зеле команда ,глаза от стида у вас неповилазило или вам как с гуся вода,где же ваши все органи ,начиная с ментов и т д ,,подумать только ,вся украина , работает только на олигархов минтов ,прокуроров ,,,,,,, больше нет сил терпет ,вот вибрали , так вибрали ,в страшном сне не снилось ,что придут к власти дебили,,,,,
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02.06.2020 12:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта.

Это прямой удар по Зеленскому, ибо без его разрешения и решения СНБО вскрытие госрезерва невозможно.

* по теме 07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам

Ответом Авакова на попытки Ермака уговорить Зеленского убрать его с должности министра на должность первого вице-премьера (а потом и ...) было оглашение информации о колоссальных хищениях продовольственного зерна в Государственном резерве.
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02.06.2020 13:22 Відповісти
А вы видели мышей с пейсами?
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02.06.2020 13:25 Відповісти
Ага , в 95- м квартале все мыши такие.
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02.06.2020 14:22 Відповісти
Слономыши! Жесть, ну и отмазка
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02.06.2020 14:11 Відповісти
Так его возглавлял личный друг вислюка оманского,сначала на зерне потренировались ,потом на маски перешли.Что то не слышно ген-прокуроршу ,которая работает по ночам ,что бы дело возбудила в 3 часа ночи или гбр ,ну на крайняк черти бакланова.Не тот интерес,нет ни Байдена не Порошенко?Не добровольцев с патриотами.
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02.06.2020 14:22 Відповісти
зеленский неплохо нагрел руки
поживился
.....
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02.06.2020 14:36 Відповісти
Паскуды... Мышей - травить! Смерть врагу Украины 3Енуковичу!
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02.06.2020 14:42 Відповісти
- Боже! Что с тобою?!
- Зерно из госрезерва ела. МНОГО.

"З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 255
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02.06.2020 14:45 Відповісти
Порахуємо.🤔😂
Вагон зерна - це 70 тонн.
2700 вагонів - це 189 000 тонн зерна.
Миша в день з'їдає 3 гр зерна. Ну давайте припустимо, що українська миша дуже ненажерлива і їсть в два рази більше.
Виходить, що за місяць миша з'їсть
6 * 30 = 180 гр зерна.
Тобто щоб з'їсти один кілограм зерна, потрібні грубо кажучи 5 мишей. Тонну - соответсвенно 5000 мишей.
Разом, за найоптимістичнішими прогнозами в держрезерві орудують
5000 * 189000 = 945 000 000 мишей.
Майже мільярд мишей.
Скільки це?
Якщо миші вишикуються в шеренгу, то це буде 100 000 км, або 2,5 рази по екватору навколо нашої планети.
А якщо миші просто стануть колоною, то займуть площу:
0,05 * 0,1 = 0,005м2 (одна миша)
5 000 000м2 - все миші.
500 гектар землі.
Це 5 квадратних кілометрів.
Весь центр Києва.
А ви говорите вірус.
Ось кого потрібно боятися.
Держрезервівських мишей.
(ПУТЧ)
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02.06.2020 14:46 Відповісти
Порахуємо.🤔😂
Вагон зерна - це 70 тонн.
Повеселило... но вот с арифметикой..
- С чего взяли, что мыши ели только один месяц, а не 10?
- Площадь проекции мыши 5х1=5 кв см, это 0,0005 кв м., а не 0,005м2 (одна миша)

Ну и так далее... а что такое десяток га мышей в условиях ОРДЛО, карантина и грядущей продажи земли?
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02.06.2020 15:41 Відповісти
Допустим, мыши ели каждый день. Тогда 955 000 000 поделите на 30.
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15.06.2020 11:54 Відповісти
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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02.06.2020 15:12 Відповісти
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы.

Где божья свечка, а где чертова кочерга. Если зерно было вывезено по договорам, то какое отношение это имеет к "пропало"?

Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
И что? Операция обновления стратег запасов - рутинная и регулярная, без её проведения зерно просто сгниет на складе. Те ни о чем. Экспорт зерна Украиной - тоже рутинная и регулярная операция, те тоже ни о чем.
Единственный вопрос, который можно задать в этой ситуации "Где деньги, Зин?" Но именно его не задали.
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02.06.2020 15:50 Відповісти
А так это ты пособник мышей? Сколько их у тебя в подчинении? 73% так будет точнее.
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02.06.2020 21:18 Відповісти
мышиным глазом накрылось зерно
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02.06.2020 15:17 Відповісти
Ещё годик такого президенства и будет капец.
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02.06.2020 15:23 Відповісти
зебіли, вам самим не шкода за яких ДЕБІЛІВ вас тримає клоун та його шобла?!
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02.06.2020 15:47 Відповісти
"З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 2374
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02.06.2020 17:52 Відповісти
"З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 2464
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02.06.2020 18:17 Відповісти
Для такої кількості зерна знадобилися б майже 2700 вагонів.
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02.06.2020 23:09 Відповісти
Что характерно : с коронвирусом мыши активизировались. Один мыш попался: Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".Второй мыш пока неизвестен.- 25.03.20 Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%
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02.06.2020 20:07 Відповісти
зеленский с радуцким нагрелись на масках ...
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07.06.2020 12:42 Відповісти
"З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 351
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02.06.2020 22:23 Відповісти
А ці так звані «миші» мають імена?
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02.06.2020 23:08 Відповісти
Имён нет, но есть характерный цвет.
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03.06.2020 00:07 Відповісти
Це просто якась Зепа!
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02.06.2020 23:08 Відповісти
то миші страшніші за пацаків?
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02.06.2020 23:38 Відповісти
У этой страны нет будущего(
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03.06.2020 15:35 Відповісти
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