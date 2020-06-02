"З'їли миші": з Держрезерву зникло понад 2700 вагонів зерна на суму більш ніж 800 млн, - радник глави МВС Апостол

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке мало перебувати на зберіганні в Держрезерві, "з'їли миші".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За словами Апостола, сума збитків становить понад 800 млн грн.

"Цю нестачу, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили в ході аудиту. Ненажерливі миші добралися також до структури Держрезерву у Чорткові, на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося у більш як 150 вагонів-зерновозів", - додав радник глави МВС.

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