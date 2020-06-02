Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак подав розпорядження про призначення Наталії Кондрашової на посаду голови Печерської РДА без погодження Кабінету Міністрів, що є незаконним.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпорядження Президента України #325/220-рп про призначення глави Печерської РДА є незаконним і глава Офісу Президента Єрмак про це знав. Залишилося тільки розібратися чи повідомив Єрмак президента про те, що підписувати розпорядження - порушення закону", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, мер Києва Віталій Кличко ще 8 травня відкликав з Кабміну подання на Кондрашову, а Кабінет Міністрів на засіданні 13 травня скасував рішення про подання Кондрашової і вже 15 травня Єрмак отримав лист з уряду про те, що подання Кондрашової потрібно залишити без розгляду.
"18 травня Єрмак, переслідуючи особисті мотиви, подав незаконне розпорядження без погодження КМУ на підпис Зеленському, чим порушив Конституцію України, ЗУ "Про столицю ...", ЗУ "Про місцеві державні адміністрації". З огляду на вищесказане, а також особисту зацікавленість Єрмака в призначенні, вимагаю негайно скасувати незаконне розпорядження", - підкреслив Лерос.
Нардеп зазначив, що відмова виконати законну вимогу, і затягування зі звільненням, буде свідчити про свідоме скоєння злочину, тим більше, що вже два тижні відсутня будь-яка реакція з моменту повідомлення Єрмака з Кабміну про скасування погодження.
Зокрема, Лерос вимагає:
- Скасувати розпорядження як незаконно видане.
- Негайно припинити повноваження голови Печерської РДА Кондрашової Н.М.
- Провести службове розслідування.
- Розглянути питання звільнення Єрмака з посади керівника Офісу Президента України за проф. непридатність.
- Поінформувати Лероса про вжиті заходи.
"Вчора указом президента було затверджено новий склад Національної антикорупційної ради і в мене це викликало багато питань, але хочеться виділити ключовий момент: Як заступник антикор. ради може з братом торгувати державними посадами, при цьому його кум нардеп Тищенко носить йому в ОПУ коробки з подарунками від "смотрящого" за Києвом Комарницького?" - підсумував нардеп.
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ну и пофиг, кушает хорошо, так шо глаза мона и не протирать то))
И депутаты молча все глотают . Тьфу !!!!
Раду пора закрывать
Зеленський остаточно став "Великим Трьоххвостом", а Аваков з Єрмаком - "Лупибєєм"
декоммунизация, она такая.
у нас как всегда - полусовок, полупрезидент, полуглаварь администрации, полукарантин.
с.ка, угораздило же бл. родиться то
Какая разница!
Правда, зебилоиды?!
Главное, что не Порох!
вопрос, кто страной управляет? ну точно не зеленая шмаркля. оно только видосики для лорхов снимает))))
пора внеочередные.