Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак подав розпорядження про призначення Наталії Кондрашової на посаду голови Печерської РДА без погодження Кабінету Міністрів, що є незаконним.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпорядження Президента України #325/220-рп про призначення глави Печерської РДА є незаконним і глава Офісу Президента Єрмак про це знав. Залишилося тільки розібратися чи повідомив Єрмак президента про те, що підписувати розпорядження - порушення закону", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, мер Києва Віталій Кличко ще 8 травня відкликав з Кабміну подання на Кондрашову, а Кабінет Міністрів на засіданні 13 травня скасував рішення про подання Кондрашової і вже 15 травня Єрмак отримав лист з уряду про те, що подання Кондрашової потрібно залишити без розгляду.

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"18 травня Єрмак, переслідуючи особисті мотиви, подав незаконне розпорядження без погодження КМУ на підпис Зеленському, чим порушив Конституцію України, ЗУ "Про столицю ...", ЗУ "Про місцеві державні адміністрації". З огляду на вищесказане, а також особисту зацікавленість Єрмака в призначенні, вимагаю негайно скасувати незаконне розпорядження", - підкреслив Лерос.

Нардеп зазначив, що відмова виконати законну вимогу, і затягування зі звільненням, буде свідчити про свідоме скоєння злочину, тим більше, що вже два тижні відсутня будь-яка реакція з моменту повідомлення Єрмака з Кабміну про скасування погодження.

Зокрема, Лерос вимагає:

Скасувати розпорядження як незаконно видане. Негайно припинити повноваження голови Печерської РДА Кондрашової Н.М. Провести службове розслідування. Розглянути питання звільнення Єрмака з посади керівника Офісу Президента України за проф. непридатність. Поінформувати Лероса про вжиті заходи.

"Вчора указом президента було затверджено новий склад Національної антикорупційної ради і в мене це викликало багато питань, але хочеться виділити ключовий момент: Як заступник антикор. ради може з братом торгувати державними посадами, при цьому його кум нардеп Тищенко носить йому в ОПУ коробки з подарунками від "смотрящого" за Києвом Комарницького?" - підсумував нардеп.

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