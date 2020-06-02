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Новини
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Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, -

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак подав розпорядження про призначення Наталії Кондрашової на посаду голови Печерської РДА без погодження Кабінету Міністрів, що є незаконним.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпорядження Президента України #325/220-рп про призначення глави Печерської РДА є незаконним і глава Офісу Президента Єрмак про це знав. Залишилося тільки розібратися чи повідомив Єрмак президента про те, що підписувати розпорядження - порушення закону", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, мер Києва Віталій Кличко ще 8 травня відкликав з Кабміну подання на Кондрашову, а Кабінет Міністрів на засіданні 13 травня скасував рішення про подання Кондрашової і вже 15 травня Єрмак отримав лист з уряду про те, що подання Кондрашової потрібно залишити без розгляду.

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"18 травня Єрмак, переслідуючи особисті мотиви, подав незаконне розпорядження без погодження КМУ на підпис Зеленському, чим порушив Конституцію України, ЗУ "Про столицю ...", ЗУ "Про місцеві державні адміністрації". З огляду на вищесказане, а також особисту зацікавленість Єрмака в призначенні, вимагаю негайно скасувати незаконне розпорядження", - підкреслив Лерос.

Нардеп зазначив, що відмова виконати законну вимогу, і затягування зі звільненням, буде свідчити про свідоме скоєння злочину, тим більше, що вже два тижні відсутня будь-яка реакція з моменту повідомлення Єрмака з Кабміну про скасування погодження.

Зокрема, Лерос вимагає:

  1. Скасувати розпорядження як незаконно видане.
  2. Негайно припинити повноваження голови Печерської РДА Кондрашової Н.М.
  3. Провести службове розслідування.
  4. Розглянути питання звільнення Єрмака з посади керівника Офісу Президента України за проф. непридатність.
  5. Поінформувати Лероса про вжиті заходи.

"Вчора указом президента було затверджено новий склад Національної антикорупційної ради і в мене це викликало багато питань, але хочеться виділити ключовий момент: Як заступник антикор. ради може з братом торгувати державними посадами, при цьому його кум нардеп Тищенко носить йому в ОПУ коробки з подарунками від "смотрящого" за Києвом Комарницького?" - підсумував нардеп.

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Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - слуга народу Лерос 01
Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - слуга народу Лерос 02
Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - слуга народу Лерос 03
Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - слуга народу Лерос 04

Автор: 

Кабмін (14065) призначення (2272) РДА (196) Єрмак Андрій (1368) Лерос Гео (383) Кондрашова (2)


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Топ коментарі
+31
Помнится кто-то говорил, что если нарушит Конституцию, то свалит. Самое время. А если серьезно, то это уголовщиной попахивает!!!
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02.06.2020 10:32
+24
Ермаку место в тюрьме, он предатель Украины, агент Путина и почему он трется во власти непонятно.Конченый Зеля не может себе нормального помощника завести? Все его помощники - советники полное лайно. Только лайно может иметь в советниках лайно.
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02.06.2020 10:37
+15
Жирный наглый боров
И депутаты молча все глотают . Тьфу !!!!

Раду пора закрывать
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02.06.2020 10:33
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ФСЕ нормально он же презЕдент ему можно все
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02.06.2020 10:29 Відповісти
Ермаку место в тюрьме, он предатель Украины, агент Путина и почему он трется во власти непонятно.Конченый Зеля не может себе нормального помощника завести? Все его помощники - советники полное лайно. Только лайно может иметь в советниках лайно.
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02.06.2020 10:37 Відповісти
зЕленая кукла назначит того кого скажут хозяева, а откуда хозяева куклу волновать не должно
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02.06.2020 10:43 Відповісти
Да. Печально наблюдат тупую куклу на самой высокой должности в стране. Такое впечатление что не человек президент, а тупорылый биоробот без мозгов, что ему прикажут то он и делает, что напишут, то и говорит, мыслить и думать вообще не умеет.
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02.06.2020 10:48 Відповісти
Помнится кто-то говорил, что если нарушит Конституцию, то свалит. Самое время. А если серьезно, то это уголовщиной попахивает!!!
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02.06.2020 10:32 Відповісти
И кто его посадит?Карманный суд?)
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02.06.2020 10:37 Відповісти
"Вышел кто-то из тумана, вынул ножик из кармана ........." - старая детская считалочка.
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02.06.2020 10:40 Відповісти
"самое время", это уже 100500 раз что насрал в глаза избирателям.
ну и пофиг, кушает хорошо, так шо глаза мона и не протирать то))
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02.06.2020 10:47 Відповісти
Жирный наглый боров
И депутаты молча все глотают . Тьфу !!!!

Раду пора закрывать
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02.06.2020 10:33 Відповісти
Плісняву монобільшість влаштовує повнота їх влади. Дали свиням роги. А фуйла влаштовує стадо монобільшості, допоки воно робить те, що велено
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02.06.2020 10:47 Відповісти
Жирный наглы ПРОКАЦАПСКИЙ боров
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02.06.2020 11:02 Відповісти
Лерос -разоблачитель,не удосужился прочитать даже первой строки своего доноса.
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02.06.2020 10:34 Відповісти
пропущено слово "листа" в цитаті листа Кабміну? Це несуттєво, оскільки його ксерокопія додається.
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02.06.2020 10:49 Відповісти
Что, Михо, приступил к работе над реформами?!
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02.06.2020 11:15 Відповісти
"у меркель відкрито заявили, що єрмак працює на російські спецслужби". погоняло на лубянкє цього чючєла-"козирь".
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02.06.2020 10:36 Відповісти
Дэу Ланос.
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02.06.2020 10:37 Відповісти
ну хоть такой
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02.06.2020 10:47 Відповісти
Это погоняло у Лероса. Он в курсе
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02.06.2020 10:54 Відповісти
Головне, щоб Бубочка не встиг злиняти в Ростов. Другий термін Півшостий повинен провести на нарах.
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02.06.2020 10:39 Відповісти
Півшостий. не чув. дякую
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02.06.2020 10:55 Відповісти
У Меркель відкрито заявили, що Єрмак працює на російські спецслужби .....
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02.06.2020 10:39 Відповісти
Скільки разів казать: читайте Євгенія Наумова, "Коралове місто". Там описана ситуація, максимально схожа на сьогоднішню Україну... Чи вже не тільки серйозні книги читать розучилися, але і дитячі казки не сприймаються?
Зеленський остаточно став "Великим Трьоххвостом", а Аваков з Єрмаком - "Лупибєєм"
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02.06.2020 10:39 Відповісти
та конституцию уже растоптали зе-мрази, сейчас идет эпоха беззакония от зе-мафии
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02.06.2020 10:43 Відповісти
бульв. "дружбы уродов".....
декоммунизация, она такая.
у нас как всегда - полусовок, полупрезидент, полуглаварь администрации, полукарантин.
с.ка, угораздило же бл. родиться то
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02.06.2020 10:45 Відповісти
Чхати хотіли Зеленський і Єрмак на Консультацію... Сподіваюся з часом ці двоє опиняться за гратами.
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02.06.2020 10:51 Відповісти
Нарушил, не нарушил...
Какая разница!
Правда, зебилоиды?!
Главное, что не Порох!
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02.06.2020 11:13 Відповісти
Если рада промолчит значит они подельники. Узурпация власти и покушение на государственый строй.
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02.06.2020 11:17 Відповісти
Дык, деньги за должность были уже уплачену его брату.
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02.06.2020 11:39 Відповісти
да уж, не лох оманский при главе администрации дерьмака. что дерьмак скажет, то осел оманский и делает))))
вопрос, кто страной управляет? ну точно не зеленая шмаркля. оно только видосики для лорхов снимает))))
пора внеочередные.
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02.06.2020 12:15 Відповісти
лерос - пнутая под зад обиженка, гадит.
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02.06.2020 16:41 Відповісти
Поки народ не отямиться, беззаконня буде продовжуватись.
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02.06.2020 21:26 Відповісти
Єрмак подав незаконне розпорядження про призначення голови Печерської РДА на підпис Зеленському, порушивши Конституцію, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 5278
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03.06.2020 00:38 Відповісти
 
 