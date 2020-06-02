У ЗСУ зафіксовано 10 нових випадків COVID-19, хворіють 124 людини, - Командування Медсил
У Збройних силах України за добу виявлено 10 випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє Командування Медсил на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 10.00 2 червня в Збройних Силах України хворіють 124 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 115 осіб, летальних випадків – 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 448 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 137 осіб.
За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
У закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан здоровя пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.
Вісім осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Рівненська – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Закарпатська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль