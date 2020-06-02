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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ зафіксовано 10 нових випадків COVID-19, хворіють 124 людини, - Командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 10 нових випадків COVID-19, хворіють 124 людини, - Командування Медсил

У Збройних силах України за добу виявлено 10 випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Командування Медсил на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 10.00 2 червня в Збройних Силах України хворіють 124 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 115 осіб, летальних випадків – 4.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 448 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 137 осіб.

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За минулу добу зареєстровано десять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України). Стан здоровя пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Вісім осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Рівненська – 4 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Закарпатська область – 1 військовослужбовець) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

Автор: 

армія (3767) карантин (18172) ЗСУ (7500) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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То жодного, то 10. Дивно. Швидкого одужання воїнам
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02.06.2020 10:50 Відповісти
 
 