Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм
На поліцейських Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, раніше надходили скарги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.
"Більш як десять заяв від різних людей було написано на підозрюваних. У заявах йшлося про насильство", - написав Найєм.
Він зазначає, що винні у трагедії також співробітники внутрішньої безпеки, які могли запобігти зґвалтуванню мешканки Кагарлика.
"Якби Департамент внутрішньої безпеки виконував свої функції - події зі зґвалтуванням можна було б уникнути. Але цей Департамент фактично не працює. Оскільки залишилася кланова звичка: свої прикривають своїх. Тому підозрюваних точно має бути більше. Зокрема і з особового складу Департаменту внутрішньої безпеки", - вважає адвокат.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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ибо женщина изнасиловала их, а потом постреляла из табельного. Аваков отвечает за базар
Сейчас обнародуют факты, чтобы снять его
выгнали, но просто то шо они потеряли, если подсчитать - где-то по миллиону(выплаты, бенефиты, пенсия), так шо да, тупые дураки.
но в Макдак пойдут если припрет.
может Мустафа высрал быкам: "мат тфою и*ал"? они и не выдержали и так сломали челюсть, правда так шо Мустафа потом смело разговаривал и даже не опух.
а за киву и шуфрича - знали что они депутаты, ну и результат немного более того. впечатл.
То же самое и по других силовиках , их должно контролировать гражданскoе общество ,, а не они сами себя , как сейчас .!
мусора мрази