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Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм

Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип

На поліцейських Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, раніше надходили скарги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

"Більш як десять заяв від різних людей було написано на підозрюваних. У заявах йшлося про насильство", - написав Найєм.

Він зазначає, що винні у трагедії також співробітники внутрішньої безпеки, які могли запобігти зґвалтуванню мешканки Кагарлика.

"Якби Департамент внутрішньої безпеки виконував свої функції - події зі зґвалтуванням можна було б уникнути. Але цей Департамент фактично не працює. Оскільки залишилася кланова звичка: свої прикривають своїх. Тому підозрюваних точно має бути більше. Зокрема і з особового складу Департаменту внутрішньої безпеки", - вважає адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції можуть з'явитися нові підозрювані, - "слуга народу" Монастирський

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип свої прикривають своїх, - Масі Найєм 01

Автор: 

зґвалтування (384) Нацполіція (15132) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+19
Не смішіть мої тапочки. Вони будуть сидіти в елітній зоні для мусорів та інших держчиновників. Там всі свої і такі самі.
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02.06.2020 10:53
+15
Я не против полиции, я её просто боюсь ©
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02.06.2020 10:52
+10
Такие психопатические принципы прикрытия "своих" бандитов и преступников в полиции нужно немедленно прекращать и уволить всех психически ненормальных. Такие как эти два конченых ублюдка в полиции сейчас много. Реформа и переаттестация ничего не дали.
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02.06.2020 10:54
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На зоне с таким диагнозом, тоже принципы действуют. Знаете каккие?
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02.06.2020 10:51 Відповісти
Не смішіть мої тапочки. Вони будуть сидіти в елітній зоні для мусорів та інших держчиновників. Там всі свої і такі самі.
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02.06.2020 10:53 Відповісти
если будут.
ибо женщина изнасиловала их, а потом постреляла из табельного. Аваков отвечает за базар
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02.06.2020 10:59 Відповісти
Такие психопатические принципы прикрытия "своих" бандитов и преступников в полиции нужно немедленно прекращать и уволить всех психически ненормальных. Такие как эти два конченых ублюдка в полиции сейчас много. Реформа и переаттестация ничего не дали.
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02.06.2020 10:54 Відповісти
Там практически все такие ((
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02.06.2020 11:02 Відповісти
Ну, практіческі має свій відсоток. Просто адекватним нема куди навіть поскаржитися. Багато у нас вийде на захист адекватного мєнта, який піде проти системи? І що йому робити потім?
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02.06.2020 11:07 Відповісти
А що робити пересічним громадянам? Куди скаржитися цій бідній жінці? А іншим жінкам??
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02.06.2020 11:10 Відповісти
думать, а не голосовать по приколу
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02.06.2020 11:26 Відповісти
Ой, да ладно. Кто привел квакава на этот пост? С какого года он министр всех силовых ведомств ??
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02.06.2020 11:28 Відповісти
юля его выдвинула... но при Порохе менты борзели меньше.
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02.06.2020 11:29 Відповісти
Но назначил барыга. Такой же беспредел был. И предупреждали, чем это все может закончиться.
Сейчас обнародуют факты, чтобы снять его
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02.06.2020 11:32 Відповісти
"при Порохе менты борзели меньше" я патсталом. Вони й не переставали, просто Чурчхєла з Аваковим кричали "ета наші мальчікі!"
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02.06.2020 11:43 Відповісти
При порохе даже сахар слаще был ))
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02.06.2020 12:52 Відповісти
Так керівництво там все психічно нормальне і пройшло атистацію та комісію благовірних...
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02.06.2020 11:05 Відповісти
Так "реформа" ж по грузинским лекалам! Почитайте грузинских правозащитников о том что вытворяли грузинские полицейские при Михе в Грузии. По сравнению с ними у нас не менты а чисто "гуманисты"... Вот поэтому все эти "грузинские реформаторы" сбежали в гастарбайтеры к нам и бояться вернуться в Грузию...
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02.06.2020 11:06 Відповісти
Я не против полиции, я её просто боюсь ©
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02.06.2020 10:52 Відповісти
Це, тому що у них зарплата маленька.
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02.06.2020 10:52 Відповісти
Психопат одинаков при любой зарплате, его мозг от нее не зависит и не меняется.Это глубокий маразм думать, что можно взрослому человеку изменить мозг.
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02.06.2020 10:56 Відповісти
То, ви не довіряєте Чурчхелі? А як же з самою успішною рехвормою, а "наші мальчікі", а Дейдей?
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02.06.2020 11:03 Відповісти
капитан очевидность, а не Маси....
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02.06.2020 10:55 Відповісти
В Штатах при залете полицейского лишат пенсии! Это не просто увольнение, это бедность и нищета без пенсионного обеспечения. Нормальная статья в законе пытается выровнять подобные прецеденты. Почему у нас такого нет?
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02.06.2020 10:56 Відповісти
было шо в Н.Й. - полисмены "брали таксу" с торговцев, в т.ч. и даже шапками и прочими копейками.
выгнали, но просто то шо они потеряли, если подсчитать - где-то по миллиону(выплаты, бенефиты, пенсия), так шо да, тупые дураки.
но в Макдак пойдут если припрет.
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02.06.2020 11:03 Відповісти
https://censor.net/user/363687 А у нас что, при залете и после увольнения, пенсию оставляют?
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02.06.2020 14:05 Відповісти
а есть закон про "потерю пенсии"? Раз нет, то все.
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02.06.2020 14:41 Відповісти
Поліцейські Сулима і Кузів чинили насильство і раніше, але їх рятував принцип "свої прикривають своїх", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 3927 https://censor.net/user/363687 Были случаи, когда увольняли за 2 недели, до пенсии, после 20 лет работы и никакой пенсии. Причем здесь закон-то? Нельзя все регулировать законами. Там сложная процедура, считают вплоть до одного дня. А если увольняют - то все, тема закрыта.
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02.06.2020 14:55 Відповісти
Жесть. Это даже хуже чем в США.
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02.06.2020 11:11 Відповісти
Что то не слышно главной защитницы гендерного равенства и прав женщин Ирины Геращенко .Или у неё вся деятельность заключается в том, что бы посветиться на очередной международной конференции ?
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02.06.2020 11:12 Відповісти
Ірка - всього лиш лялька на волохатій руці Петра
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02.06.2020 11:34 Відповісти
Прикольный пуштун Маси... А почему б Маси не вспомнить о том что продавшийся с потрохами Пете его родственник Мустафа Найем и став депутатом ввез в страну под видом беженцев ... 92 родственника из Афганистана. Целый клан! Это ж когда украинцы своих покрывают это "преступление", а когда Мустафа трахнул налогоплательщиков-украинцев во имя клана своих родственников и они вдруг резко повсплывали "генералами", "адвокатами", "депутатами", "начальчальничками" то так и должно быть ибо это "угодно Аллаху"! Теперь осталось только купить телеканал и выпустить на улицы Киева машины с громкоговорителями и камлать "Афганские пуштуны - самый честный народ в мире! Аллах Акбар!"
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02.06.2020 11:16 Відповісти
Что-то 92 родственника из Афгана не помешали Мустафе отгрести в хлебало от гордого чеченского овцейопа прямо посреди Киева .
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02.06.2020 11:37 Відповісти
Ну так от украинцев его защищало депутство, а овцейопам корочка по-барабану.
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02.06.2020 11:48 Відповісти
А вот тут я не согласен. Почему депутатство не защитило Шуфрича от украинцев? Или Киву? У них бракованные депутатства?
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02.06.2020 11:52 Відповісти
Ох и пострадали, болезные... Один миллионер и другой уже на хорошем "подсосе"...
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02.06.2020 12:00 Відповісти
да?
может Мустафа высрал быкам: "мат тфою и*ал"? они и не выдержали и так сломали челюсть, правда так шо Мустафа потом смело разговаривал и даже не опух.
а за киву и шуфрича - знали что они депутаты, ну и результат немного более того. впечатл.
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02.06.2020 12:16 Відповісти
Хз чё там Мустафа им высрал. Я свечку не держал. Но не думаю, что стая шакалов против одного щуплого афганца себя сильно сдерживала. В той ситуации для получения в репу и "Привет, пацаны" было бы достаточно
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02.06.2020 14:24 Відповісти
они его подрезАли, а он видимо высрал шо депутат и наразился на "да я и сам дэпутат ф Дагэстане"
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02.06.2020 15:08 Відповісти
типовий перевод стрілок
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02.06.2020 11:44 Відповісти
Семен Скрепецкий для российских силовиков придумал термин "изнасиловики". Мы недалеко от россиянцев ушли.
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02.06.2020 11:19 Відповісти
Ну, видно "изнасиловики" і є #адиннарот
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02.06.2020 11:45 Відповісти
Опа, это случайно не тот Ivan Sulima, который тут за ВОНУ топил?
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02.06.2020 11:36 Відповісти
Да, тут сидит вся Украина и общается с вами
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02.06.2020 12:15 Відповісти
тогда надо валить
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02.06.2020 12:17 Відповісти
давно пора. все патриоты давно уже в Польше.
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02.06.2020 14:25 Відповісти
Это ( круговая порука в МВД ) не прекратится никогда . Нужно создавать отдел внутренних расследований не из числа полицейских , а из общественников и правозащитников , никак не связанных с полицией . Наделять их функциями следователей с доступом к полицейской документации , иным материалам и так далее . Но главное , повторяю , - они не должны входить в структуры полиции .!! Иначе всё будет бесполезно . .

То же самое и по других силовиках , их должно контролировать гражданскoе общество ,, а не они сами себя , как сейчас .!
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02.06.2020 11:41 Відповісти
є Конституція і закони де розписані всі функції. Кожна ліва організація може бути визнана нікчемною в суді.
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02.06.2020 11:47 Відповісти
красиве українське ім'я Масі... так от, Масі - ***** не захоче - кобель не вскоче... коротше, потрібно розбиратись конкретно...
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02.06.2020 11:55 Відповісти
Дивно, що при цій системі свідомого відбору лайна від чесних кандидатів вони ці виродки, ще не в ГУ МВС України. Вся система призначень заточена на знаходження таких осіб у яких є кримінальні косяки, і досьє з якими їх начальник використовує як чарівну палочку для управління такими суб'єктами. Це ми бачимо з часів всіх президентів де існує ліфт для бандитів з низу до самих верхів влади як приклад "орли"Кравченка і Гонгадзе. Тому ця ситуація буде і далі розростатись і знищувати країну. Потрібна системна зміна у законах про конкурси, звання, призначення начальників за певні заслуги і їх відкриті вибори громадянами принаймні у райвідділ, письмові конкурси для оцінки рівня освіти кандидата, а не п'янка з міністром у лісополосі з наступним призначенням особи з підмоченою репутацією але вовчою відданістю хазяїну згарї.
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02.06.2020 12:13 Відповісти
Дело галаголит Наем!
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02.06.2020 12:14 Відповісти
Безнаказанность- порождает вседозволенность!
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02.06.2020 13:01 Відповісти
можно подумать они вдвоём это всё делали,
мусора мрази
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02.06.2020 14:34 Відповісти
Что бы работал внутренний департамент нада кидать командировки по областям.Тогда фиг будет кумовство.Наказание полицейских должно быть двократное учитывая что они имеют власть.Вот по закону их наказывать двойными а то и тройными сроками.
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02.06.2020 15:24 Відповісти
 
 