За добу в РФ 8,8 тис. випадків COVID-19, 182 людини померли, всього 423,7 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становив 8 863 випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 41,9% нових пацієнтів не було клінічних проявів. Наростальним підсумком у РФ зареєстрований 423 741 випадок коронавірусної інфекції

Добовий приріст у Росії з 18 травня тримається приблизно на одному рівні: від 8,3 тис. до 9,2 - 9,4 тис. Напередодні в Росії було 9 тис., до цього в неділю - 9,2 тис., в суботу - 8,9 тис. Темп приросту у вівторок становив + 2,14% - цей показник стабільно знижується в міру зростання загальної кількості хворих.

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Померли в Росії за добу 182 людини, загальна кількість смертей досягла 5 037. Якщо не брати до уваги 29 травня, коли показник смертності був рекордним за весь час (232), дані у вівторок трохи вищі за середні значення за останній тиждень (181 - 138). Смертність у Росії очікувано зросла після пікових значень приросту нових випадків, які припали на 3-13 травня (з найвищою точкою 11 травня - 11 656).

Виписано за добу 11 108 осіб, всього вилікувалися 186 985 осіб. Таким чином, загальна кількість активних випадків в країні (кількість випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 231 719. Видужав в країні кожен третій пацієнт від загальної їх кількості за весь час.

Росія як і раніше на третьому місці в світі за загальною кількістю хворих. На першому місці залишаються США (1,81 млн, +21,2 тис.), На другому - Бразилія (526 тис., +11,6 тис.).