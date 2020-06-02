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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в РФ 8,8 тис. випадків COVID-19, 182 людини померли, всього 423,7 тис. інфікованих

За добу в РФ 8,8 тис. випадків COVID-19, 182 людини померли, всього 423,7 тис. інфікованих

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становив 8 863 випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 41,9% нових пацієнтів не було клінічних проявів. Наростальним підсумком у РФ зареєстрований 423 741 випадок коронавірусної інфекції

Добовий приріст у Росії з 18 травня тримається приблизно на одному рівні: від 8,3 тис. до 9,2 - 9,4 тис. Напередодні в Росії було 9 тис., до цього в неділю - 9,2 тис., в суботу - 8,9 тис. Темп приросту у вівторок становив + 2,14% - цей показник стабільно знижується в міру зростання загальної кількості хворих.

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Померли в Росії за добу 182 людини, загальна кількість смертей досягла 5 037. Якщо не брати до уваги 29 травня, коли показник смертності був рекордним за весь час (232), дані у вівторок трохи вищі за середні значення за останній тиждень (181 - 138). Смертність у Росії очікувано зросла після пікових значень приросту нових випадків, які припали на 3-13 травня (з найвищою точкою 11 травня - 11 656).

Виписано за добу 11 108 осіб, всього вилікувалися 186 985 осіб. Таким чином, загальна кількість активних випадків в країні (кількість  випадків за вирахуванням всіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 231 719. Видужав в країні кожен третій пацієнт від загальної їх кількості за весь час.

Росія як і раніше на третьому місці в світі за загальною кількістю хворих. На першому місці залишаються США (1,81 млн, +21,2 тис.), На другому - Бразилія (526 тис., +11,6 тис.).

Автор: 

карантин (18172) росія (64935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
24 июня - ВСЕ НА ПАРАД, дарагие расссияне!!! ветераны младше 65 лет тоже приглашаются на красную площадь!!!
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02.06.2020 10:59
+2
В Твиттере ролик был как "лечат" в московской(!) больнице.

Это просто можно воспринимать как "статистику" Рашки.
Столетиями от этого говна кроме лжи и проблем - не было. Так что.... нехай щастить
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02.06.2020 10:56
+2
Вот недотепы! такими темпами Америгу не догнать! Поднажмите в получении коллективного иммунитета! что это за безобразие? хоть парад какой проведите, что-ли.....
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02.06.2020 10:56
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В Твиттере ролик был как "лечат" в московской(!) больнице.

Это просто можно воспринимать как "статистику" Рашки.
Столетиями от этого говна кроме лжи и проблем - не было. Так что.... нехай щастить
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02.06.2020 10:56 Відповісти
Вот недотепы! такими темпами Америгу не догнать! Поднажмите в получении коллективного иммунитета! что это за безобразие? хоть парад какой проведите, что-ли.....
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02.06.2020 10:56 Відповісти
Так в Украине то же самое порохосрань визжит что нужно снять карантин и маски и заработать коллективный иммунитет
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02.06.2020 11:13 Відповісти
24 июня - ВСЕ НА ПАРАД, дарагие расссияне!!! ветераны младше 65 лет тоже приглашаются на красную площадь!!!
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02.06.2020 10:59 Відповісти
На россии тоже бывают, ряженые...
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02.06.2020 11:09 Відповісти
Статистика (ЛЮБАЯ!) в рашке - это политический инструмент. А после того как пукин объявил даты парада и плебисцита ... ваще можно не смотреть не на какие цифры по КОВИД. Дураку понятно, что даже если они там все вымрут, статистика будет показывать "плавное снижение кол-ва инфицированных"
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02.06.2020 11:26 Відповісти
только в Москве по даним риа новости умерло 71 человек - поетому 180 человек на всю россию ето чушь
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02.06.2020 12:09 Відповісти
Почему так мало? Ждём увеличения количества смертей до тех пор пока вы забудете об Украине.
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02.06.2020 12:47 Відповісти
Сущая мелочь, но как радует!!!
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02.06.2020 14:51 Відповісти
 
 