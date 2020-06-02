Зараз для нас найголовніше - виживання культури і креативних індустрій під час пандемії, - кандидат на главу Мінкульту, "слуга народу" Ткаченко

Народний депутат від "Слуги народу", кандидат на посаду міністра культури Олександр Ткаченко заявив, що його першим завданням на посту буде допомога культурі вижити під час пандемії коронавірусу.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми бачимо необхідність допомоги культурі і креативним індустріям. Секвестр бюджету відбувся. На жаль, індустрія і культура загалом перебувають у не найкращому становищі. І найголовніше зараз для нас - це питання виживання і можливості поставити культуру і культурні індустрії на ноги через економічну кризу, спричинену коронавірусом", - сказав Ткаченко.

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Він розповів, що ситуації, коли обленерго відключають музеї за "копійчані" борги, - неприпустимі.

"І, очевидно, що це на порядку денному в першу чергу. Вирішимо це питання - будемо далі говорити і про наступні", - сказав Ткаченко.

Він повідомив, що парламент розгляне питання про його призначення на посаду міністра культури після того, як ВР отримає подання від Кабміну і розгляне його на комітеті.

31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубінський та Олександр Качура.

1 червня Качура повідомив, що фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.

Нагадаємо, до виборів у Верховну Раду 2019 року Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.