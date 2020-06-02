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Новини Коронавірус і карантин
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Зараз для нас найголовніше - виживання культури і креативних індустрій під час пандемії, - кандидат на главу Мінкульту, "слуга народу" Ткаченко

Зараз для нас найголовніше - виживання культури і креативних індустрій під час пандемії, - кандидат на главу Мінкульту,

Народний депутат від "Слуги народу", кандидат на посаду міністра культури Олександр Ткаченко заявив, що його першим завданням на посту буде допомога культурі вижити під час пандемії коронавірусу.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми бачимо необхідність допомоги культурі і креативним індустріям. Секвестр бюджету відбувся. На жаль, індустрія і культура загалом перебувають у не найкращому становищі. І найголовніше зараз для нас - це питання виживання і можливості поставити культуру і культурні індустрії на ноги через економічну кризу, спричинену коронавірусом", - сказав Ткаченко.

Також читайте: "Слуга народу" Ткаченко розповів про плани на посаді міністра культури: Розібрати накопичені справи і почати працювати

Він розповів, що ситуації, коли обленерго відключають музеї за "копійчані" борги, - неприпустимі.

"І, очевидно, що це на порядку денному в першу чергу. Вирішимо це питання - будемо далі говорити і про наступні", - сказав Ткаченко.

Він повідомив, що парламент розгляне питання про його призначення на посаду міністра культури після того, як ВР отримає подання від Кабміну і розгляне його на комітеті.

31 травня Олександр Ткаченко оголосив про намір брати участь у праймеріз "Слуги народу" до виборів мера Києва. Про такі ж плани повідомили його колеги Олександр Дубінський та Олександр Качура.

1 червня Качура повідомив, що фракція "Слуги народу" підтримала кандидатуру нардепа Олександра Ткаченка на посаду міністра культури.

Нагадаємо, до виборів у Верховну Раду 2019 року Ткаченко був гендиректором групи телеканалів "1+1 Media", яка належить олігарху Ігорю Коломойському.

Автор: 

карантин (18172) культура (432) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
об 95м квартале и великом деятеле культуры олежике кошевом лысом полупокере - чё не ясно
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02.06.2020 11:00
+11
Чего он накурился? О какой культуре оно несет?
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02.06.2020 10:59
+10
Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4837 Як хтось подумав, що мова, релігія, історія - це пріоритети, як було при Пороху - ні, це питання, які вони збираються "переглянути"!. А враховуючи позицію по цим питанням, встановлену минулою владою, переглянути можна тільки: мова - російська, релігія - рпцшна, історія - фсбшна.
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02.06.2020 11:01
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Чего он накурился? О какой культуре оно несет?
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02.06.2020 10:59 Відповісти
об 95м квартале и великом деятеле культуры олежике кошевом лысом полупокере - чё не ясно
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02.06.2020 11:00 Відповісти
Не олежик, а женік - олєжика в 43-му німці розстріляли.
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02.06.2020 11:02 Відповісти
тьху один херн фейковый типочке из кошары да ещё и трусливый как и вава но понтов будто он Тарантино с Джони Депом
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02.06.2020 11:04 Відповісти
Ок, Олега розстріляли, а Женю поки що ні.
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02.06.2020 11:23 Відповісти
Це про Квартал-95 і нерухомість культурних центрів, включаючи музеї.
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02.06.2020 11:01 Відповісти
Понял , что в Меры не Светит и решил подзаработать министром культуры. Слова твои ничего не значат , потому что с момента заступления в должность , все Кардинально Меняется.
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02.06.2020 11:00 Відповісти
и тут "главное выжить"

самое интересное, что все актеры театров, который с радостью голосовали за зелебобу, даже не могут понять почему будут выживать.. у них "государство ущемляет культуру", а то что они это и выбали - они как-то не могут смекнуть.. к сожалению..
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02.06.2020 11:01 Відповісти
Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4837 Як хтось подумав, що мова, релігія, історія - це пріоритети, як було при Пороху - ні, це питання, які вони збираються "переглянути"!. А враховуючи позицію по цим питанням, встановлену минулою владою, переглянути можна тільки: мова - російська, релігія - рпцшна, історія - фсбшна.
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02.06.2020 11:01 Відповісти
Генератор и создатель Г на Г+Г загаворил о выживании культурі. Столько лет этот коЗЕл её уничтожал разного рода сериалами аля "Скоты" и шоу для одебиливания людей типа "Подворотня 95", ложью от МРАЗИйчук с её борщевмм набором, а тут заговорил о віживании. ЗеДятлы, есть ли предел лецимерию и лжи ваших избранников? О ГРАБЕЖЕ ими страны я уже вас не спраши ваю.
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02.06.2020 11:05 Відповісти
Пропал дом (с)
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02.06.2020 11:11 Відповісти
Однозначно.
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02.06.2020 11:30 Відповісти
Та шо ж це коїться? Не пройшло й року моновлади, як ця моновлада починає боротися за виживання то економіки, то медицини, то культури... Що ж ви, курви, зробили з країною за рік, що всюди виживати треба?
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02.06.2020 11:15 Відповісти
Сумніваюсь, що у мене і чувака з Г+Г, який керував отупінням нації, спільне розуміння того, що таке культура
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02.06.2020 11:17 Відповісти
Ключове слово "креативна індустрія" - тут по Фройду. Цей рогатий чорт прирівнює культуру, яка включає в себе ментальність, історію, тощо з банальним зароблянням бабок на тупості і поверхневості маргіналів, де він себе почуває як риба у воді.
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02.06.2020 11:22 Відповісти
первой задачей на посту будет помощь культуре выжить во время пандемии коронавируса. Источник: https://censor.net/n3199434

Какой культуре? Культуре-73 - сватов, 95 квартала и и сериала про голобородька? О да, он таки поможет!
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02.06.2020 11:19 Відповісти
Когда-то говорили: "Если в России заговорили о патриотизме - значит, что-то украли...". А сейчас можно говорить похоже: Если заговорили о прогрессивных инициативах, с использованием массы "иностранных" слов - значит, собираются красть и "пилить бюджетные деньги...".
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02.06.2020 11:23 Відповісти
Як хтось подумав, що мова, релігія, історія - це пріоритети, як було при Пороху -
Последствия такой расстановки приоритетов: третий год больше всего валюты Украины дает экспорт и сдача в лизинг укр гастарбайтеров. Вопрос: зачем гастарбайтерам эти приоритеты мова, релігія, історія.
Не будет нормальной экономики - макс что останется от ""мова, релігія, історія" - это экспозиция в чьем-то этнографическом музее. Потому что "чью водочку пьем, того и песенки поем". Селяви, чтоб её.
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02.06.2020 11:25 Відповісти
Гастарбайтери - громадяни, які вважають, що 5-6 тис грн на місяць - це бідність.
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02.06.2020 11:34 Відповісти
Гастарбайтери - громадяни, які вважають, що 5-6 тис грн на місяць - це бідність.
Гастарбайтеры - это граждане Украины, которые понимают, что гражданину Украины на Украине на жизнь семье граждан Украине не заработать. Многие - не все - проходят этапы:
- 1. Временный выезд на заработки за бугор,
- 2. Устройство на постоянную работу за бугром.
- 3. Получение ПМЖ за бугром и обустройство на постоянку.
- 4. Получение забугорного гражданства.
- 5. Перетаскивание за бугор семьи, родителей...
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02.06.2020 13:12 Відповісти
Поглядываем на захваченную и ставшую частной территорию с усадебкой в парковой зоне Киева Гидропарке! Уверен, что площадь имения уменьшаться не будет, а наоборот. ))))))
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02.06.2020 11:29 Відповісти
Ось так приходить кінець культурі, як галузі
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02.06.2020 11:38 Відповісти
"Сейчас для нас самое главное - выживание культуры и креативных индустрий во время пандемии, - кандидат на главу Минкульта, "слуга народа" Ткаченко" - https://zik.ua/ru/news/ludyna/seychas_glavnoe_vyzhit_a_togda_vyrulim_zelenskiy_965914 Сейчас главное выжить, а тогда "вырулим", - Зеленский - какая сволочь стремится уничтожить всё украинское?
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02.06.2020 11:41 Відповісти
а если не выживут или не переживут люди ?
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02.06.2020 11:43 Відповісти
а если не выживут или не переживут люди ?
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02.06.2020 11:45 Відповісти
Ну раз "выживание культуры", то ясно какие планы.
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02.06.2020 12:16 Відповісти
А зупинити знищення української мови для цього кандидата не в приорітеті?
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02.06.2020 17:40 Відповісти
Приорітет для нього як раз посилити знищення української мови.
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02.06.2020 20:58 Відповісти
" Нам не нужны творцы, нам нужны криэйторы!" (с) Пелевин, Дженерейшен Пи...
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03.06.2020 00:14 Відповісти
 
 