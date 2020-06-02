Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку
Поліція Закарпаття встановлює обставини самогубства мешканця Мукачева.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції в Закарпатській області у Facebook.
За даними правоохоронців, близько 19:00 в поліцію надійшло повідомлення від сусідів про смерть мешканця Мукачева, 1992 року народження.
Слідчі встановили, що чоловік покінчив життя самогубством шляхом повішення. Процес самогубства він зафіксував на відео у соціальній мережі.
Правоохоронці з'ясовують мотиви та причини вчинку чоловіка.
Водночас, як повідомили в пресслужбі прокуратури Закарпатської області у Facebook, Мукачівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого доведення чоловіка до самогубства.
"Ця інформація виявлена в ході моніторингу соціальної мережі. Так, чоловік на відео скаржиться на дії поліцейських та в подальшому покінчує життя самогубством", - повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження.
Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі ТУ ДБР у м. Львові.
Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).
Як пише місцеве видання Мукачево.NET", під час прямого ефіру у Facebook чоловік звинуватив правоохоронців, які нібито його до цього довели, надів на шию петлю і вчинив самогубство, через кілька секунд трансляція зупинилася.
"Я проклинаю... особливо му***ів Мукачівського відділу, які ... мені життя не дають", - каже чоловік на відео перед самогубством.
Будь ласка, зачекайте...
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В стране полицейский беспредел. Чего ж его увольнять?!
А уж тем более, чтобы снимать лучшего вечного министра МВД твоего Порошенко.
Благодари Зеленского, что не выгнал его на...
ИМХО - дело скорее в системе, чем в отдельных личностях, тем более если речь про Авакова, под которым силовики и несколько отдельных тусовок "патриотов". А еще у него наверняка есть компромат на обоих. Ясен, что Пе и Зе ссут с ним бодаться.
Таким образом, ничего из предполагаемого не имеет связи с украинскими до- и пост-реформированными мусорами - нижайшей, хапужной, необразованной, неряшливой морально и физически кастой. Мусора не люди...
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
Возможно появится информация от его знакомых о взаимоотношениях покойного с полицаями.
1) Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Может похлеще, а может и нет.
Одно дело, когда мент удавил коленом негра при всех на улице, когда его снимает несколько человек на телефон.
И другое дело, когда какой-то дебил убивает себя в прямом эфире, проклиная всех, и в особенности мусоров из Мукачевского отдела.
2) Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
И вы зачем-то пишите (такое ощущение, что даже с сожалением), что никаких погромов, как в случае с негром, у нас не произойдет.
Темнокожий реальный рецидивист с несколькими тюремными отсидками, задержан полицией за попытку расплатиться фальшивыми денежными знаками.
От чего именно он умер ходят разные версии.
Задушить такого амбала не так просто. Шея ведь не сломана?
Наступали ему не на кадык, а сбоку на шею.
https://pbs.twimg.com/card_img/1266105956678504448/HKtQlpQx?format=jpg&name=small
Какие слова в моих постах отдают одобрением погромов?
Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
Когда писали свое "но" - вы сожалели, что продолжение будет не такое громкое (погромы, поджоги). Или наоборот радовались? Или что?
В данном случае смерть явно наступила не в момент совершения правонарушения.
Может у него действительно долгая, тяжелая история-травля со стороны местных ментов...
Я сожалею, что преступления наших ментов не получают достойной их медийной огласки и, главное, реакции правоохранительных органов.
Вот на реакцию правоохранительных органов - посмотрим.
Если и сообщат, то вскользь, и забудут об этом завтра.
я не буду говорить шо он мог сделать, если мусора там реально злые и не хотят "в рай", но возможно у него не было бабла на ствол. или не смотрел первого "Терминатора". либо просто православный
я написал - может человек был православным, то есть.... и так "в рай" не попа.дет
что не день, то очередной мусарский зашквар. членограй, когда говнособакова отправишь на цугундер?))))
Мусорню нужно полностью менять.
И даже запретить брать в органы их родственников.
Ибо сгнило все...
Как бы тяжело не было-нужно бороться,в жизни все меняеться.
А самоубийство-прямая дорога в ад без шансов
Жалко,что люди не думают об этом.
По перше, він раніше судимий за наркоту. По друге, в нього провели санкціонований судом обшук майже тиждень тому, а не як пише преса - напередодні. І саме головне - нічого не знайшли і нічого йому не пред'явили. Що саме його так збурило? Те, що прийшли із обшуком? Ну так ти раніше судимий за наркоту, чому дивуєшся?
дурня якась, якщо відверто...