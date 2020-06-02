Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку

Поліція Закарпаття встановлює обставини самогубства мешканця Мукачева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції в Закарпатській області у Facebook.

За даними правоохоронців, близько 19:00 в поліцію надійшло повідомлення від сусідів про смерть мешканця Мукачева, 1992 року народження.

Слідчі встановили, що чоловік покінчив життя самогубством шляхом повішення. Процес самогубства він зафіксував на відео у соціальній мережі.

Правоохоронці з'ясовують мотиви та причини вчинку чоловіка.

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Водночас, як повідомили в пресслужбі прокуратури Закарпатської області у Facebook, Мукачівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого доведення чоловіка до самогубства.

"Ця інформація виявлена в ході моніторингу соціальної мережі. Так, чоловік на відео скаржиться на дії поліцейських та в подальшому покінчує життя самогубством", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі ТУ ДБР у м. Львові.

Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).

Як пише місцеве видання Мукачево.NET", під час прямого ефіру у Facebook чоловік звинуватив правоохоронців, які нібито його до цього довели, надів на шию петлю і вчинив самогубство, через кілька секунд трансляція зупинилася.

"Я проклинаю... особливо му***ів Мукачівського відділу, які ... мені життя не дають", - каже чоловік на відео перед самогубством.



Фото: сайт Мукачево.NET







