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Новини Силовики
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Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку

Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку

Поліція Закарпаття встановлює обставини самогубства мешканця Мукачева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції в Закарпатській області у Facebook.

За даними правоохоронців, близько 19:00 в поліцію надійшло повідомлення від сусідів про смерть мешканця Мукачева, 1992 року народження.

Слідчі встановили, що чоловік покінчив життя самогубством шляхом повішення. Процес самогубства він зафіксував на відео у соціальній мережі.

Правоохоронці з'ясовують мотиви та причини вчинку чоловіка.

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Водночас, як повідомили в пресслужбі прокуратури Закарпатської області у Facebook, Мукачівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого доведення чоловіка до самогубства.

"Ця інформація виявлена в ході моніторингу соціальної мережі. Так, чоловік на відео скаржиться на дії поліцейських та в подальшому покінчує життя самогубством", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку, встановлюватимуться у рамках кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі ТУ ДБР у м. Львові.

Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).

Як пише місцеве видання Мукачево.NET", під час прямого ефіру у Facebook чоловік звинуватив правоохоронців, які нібито його до цього довели, надів на шию петлю і вчинив самогубство, через кілька секунд трансляція зупинилася.

"Я проклинаю... особливо му***ів Мукачівського відділу, які ... мені життя не дають", - каже чоловік на відео перед самогубством.

Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку 01
Фото: сайт Мукачево.NET

Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку 02
Мешканець Мукачева поскаржився на дії копів і вчинив самогубство в прямому ефірі. Прокуратура проводить перевірку 03

Автор: 

Мукачево (175) Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3667) самогубство (629) силовики (2512)


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Топ коментарі
+40
А вот Геращенко утверждает, что даже если все копы изнасилуют всё население Украины, все равно Авакова нельзя увольнять и как-либо наказывать. Бо насилие копов - это не от злости, а от избытка любви к гражданам.
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02.06.2020 11:05
+36
Действительно... кто?! Каждый день перестрелки, убийства, изнасилования с участием полиции. А в тюрьме сидит детский кардио-хирург и тд
В стране полицейский беспредел. Чего ж его увольнять?!
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02.06.2020 11:16
+18
Когда, наконец, уволят авакава ???
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02.06.2020 11:03
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Пересмотрел фильм Телесеть что ли?Сила искусства это конечно...
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02.06.2020 11:01 Відповісти
не одобряю... подписал бы контракт с ЗСУ, пошел бы в окоп, убил бы москаля или кацапа какого - лишнехромосомного слопатоеда под боярой... нет, категорически осуждаю...
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02.06.2020 12:35 Відповісти
А ля гер ком а ля гер, равновероятны два варианта-дерись или беги. Он выбрал второй, бывает.
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02.06.2020 12:38 Відповісти
Когда, наконец, уволят авакава ???
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02.06.2020 11:03 Відповісти
Что значит наконец? А кто должен был уволить? И когда?
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02.06.2020 11:13 Відповісти
Действительно... кто?! Каждый день перестрелки, убийства, изнасилования с участием полиции. А в тюрьме сидит детский кардио-хирург и тд
В стране полицейский беспредел. Чего ж его увольнять?!
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02.06.2020 11:16 Відповісти
Вот не было не было 30 лет и вчера началось
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02.06.2020 14:09 Відповісти
вааще-то бубочка обещал... через полгода... после избрания... не помнишь?
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02.06.2020 11:19 Відповісти
Тебе, свинарчук, никто ничего не обещал.
А уж тем более, чтобы снимать лучшего вечного министра МВД твоего Порошенко.
Благодари Зеленского, что не выгнал его на...
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02.06.2020 14:07 Відповісти
Президент Петя, после Княжичей, когда менты лутали дома, а спецназ стрелял госохрану.
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02.06.2020 12:18 Відповісти
Нет Порошенка- 73% не довольны им были ... Сейчас год уже правления Зе- так в чем проблема?! В руках у него вся власть без коалиций ... Его же для порядка выбирали и изменений все государство в смартфоне)
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02.06.2020 12:22 Відповісти
Вопрос не по адресу, я ни за Пе, ни за Зе не голосовал.
ИМХО - дело скорее в системе, чем в отдельных личностях, тем более если речь про Авакова, под которым силовики и несколько отдельных тусовок "патриотов". А еще у него наверняка есть компромат на обоих. Ясен, что Пе и Зе ссут с ним бодаться.
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02.06.2020 16:47 Відповісти
Скорее Аваков уводит Зе-клована, чем наоборот.
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02.06.2020 11:15 Відповісти
Надеюсь, что нет
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02.06.2020 11:17 Відповісти
Самый мощный министр ВАЗика....
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02.06.2020 11:04 Відповісти
А вот Геращенко утверждает, что даже если все копы изнасилуют всё население Украины, все равно Авакова нельзя увольнять и как-либо наказывать. Бо насилие копов - это не от злости, а от избытка любви к гражданам.
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02.06.2020 11:05 Відповісти
патчиняйся, а патом абжалуй.
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02.06.2020 11:12 Відповісти
Бьют,значит - любят.
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02.06.2020 11:37 Відповісти
Аваков,пора устраивать очередную перестрелку
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02.06.2020 11:08 Відповісти
Ну, мусора підримують Авакова, можуть влаштувати.
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02.06.2020 11:15 Відповісти
или пару мостов разминировать
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02.06.2020 11:31 Відповісти
Он не жаловался на действия копов, он жаловался на мусоров Мукачевского отдела...
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02.06.2020 11:13 Відповісти
Та ти шо, а хто такі копи?
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02.06.2020 11:16 Відповісти
Хто такі??? До сих пор спорят... одни утверждают, шо это - аббревиатура от constable on patrol... тогда МУСОР как, возможно, аббревиатура - наиболее близкий по значению аналог (мацковский уголовный розыск)... другие говорят, что "сор" происходит от надраенных медных пуговиц и жетонов американских полицейских из позапрошлого века (cooper)... третьи говорят, что от глагола поймать, схватить и т.д. (сор)...
Таким образом, ничего из предполагаемого не имеет связи с украинскими до- и пост-реформированными мусорами - нижайшей, хапужной, необразованной, неряшливой морально и физически кастой. Мусора не люди...
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02.06.2020 12:30 Відповісти
Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
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02.06.2020 11:20 Відповісти
Тут явное самоубийство, даже доказывать ничего не надо. А полицейские скажут, что его высказывания это циничный поклеп.
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02.06.2020 11:35 Відповісти
В том, что так скажут ментокрылы, я даже не сомневаюсь.
Возможно появится информация от его знакомых о взаимоотношениях покойного с полицаями.
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02.06.2020 11:38 Відповісти
Кто будет расследовать? Вот оно (sic)...
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02.06.2020 12:31 Відповісти
А вы хотите, чтоб украинские белые негры, приехавшие на цивилизованные территории из гетто, также начали бомбить магазины и палить тачки?
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02.06.2020 11:49 Відповісти
Дивне питання-стрибок з попідвипідвертом.
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02.06.2020 11:51 Відповісти
Не менее "дывное", чем ваш вброс.

1) Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Может похлеще, а может и нет.
Одно дело, когда мент удавил коленом негра при всех на улице, когда его снимает несколько человек на телефон.
И другое дело, когда какой-то дебил убивает себя в прямом эфире, проклиная всех, и в особенности мусоров из Мукачевского отдела.

2) Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.
И вы зачем-то пишите (такое ощущение, что даже с сожалением), что никаких погромов, как в случае с негром, у нас не произойдет.
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02.06.2020 11:55 Відповісти
Какой вброс, Пирожков?
Темнокожий реальный рецидивист с несколькими тюремными отсидками, задержан полицией за попытку расплатиться фальшивыми денежными знаками.
От чего именно он умер ходят разные версии.
Задушить такого амбала не так просто. Шея ведь не сломана?
Наступали ему не на кадык, а сбоку на шею.
https://pbs.twimg.com/card_img/1266105956678504448/HKtQlpQx?format=jpg&name=small

Какие слова в моих постах отдают одобрением погромов?
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02.06.2020 12:04 Відповісти
Может я, действительно, уже что-то не понимаю в русском языке, но тогда поясните, какую мысль вы пытались донести своим коротким сообщением:

Это похлеще чем смерть темнокожего рецидивиста в США.
Но продолжение истории будет совсем не такое громкое.

Когда писали свое "но" - вы сожалели, что продолжение будет не такое громкое (погромы, поджоги). Или наоборот радовались? Или что?
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02.06.2020 12:09 Відповісти
Темнокожий совершил преступление, пишут, что оказывал сопротивление полиции.
В данном случае смерть явно наступила не в момент совершения правонарушения.
Может у него действительно долгая, тяжелая история-травля со стороны местных ментов...

Я сожалею, что преступления наших ментов не получают достойной их медийной огласки и, главное, реакции правоохранительных органов.
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02.06.2020 12:15 Відповісти
Если два сообщения от официальных экаунтов полиции и прокуратуры Закарпатской области (уже не считая других медиа, включая Цензор) недостойная медийная огласка, то я даже не знаю...

Вот на реакцию правоохранительных органов - посмотрим.
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02.06.2020 12:19 Відповісти
Умами населения правит зомбоящик. ТВ-каналы с наиболее массовым охватом аудитории, сообщат об этом так же эмоционально и надрывно, как делали это с другими преступлениями, преследуя политические цели?
Если и сообщат, то вскользь, и забудут об этом завтра.
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02.06.2020 12:25 Відповісти
Я об этом не узнаю, у меня телек по всем каналам показывает белый шум.
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02.06.2020 12:33 Відповісти
Но так далеко не у всех.
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02.06.2020 12:34 Відповісти
"мужик"
я не буду говорить шо он мог сделать, если мусора там реально злые и не хотят "в рай", но возможно у него не было бабла на ствол. или не смотрел первого "Терминатора". либо просто православный
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02.06.2020 11:20 Відповісти
мне нравится ход вашей мысли...
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02.06.2020 11:23 Відповісти
Им ничего не было за расстрел безоружного добровольца, за это тем более ничего не будет
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02.06.2020 11:21 Відповісти
Почему даже не попробовал забрать с собой своих обидчиков, если уже решил умирать? Почему решил умереть, а не мстить?.. А властолюбивые ублюдки - радуются, что довели человека до такого состояния. Так вот, у человека есть не только неотъемлемое право на жизнь, а также право защищать свои жизнь, честь и достоинство любыми доступными средствами. Хватит поставлять щёки и самим себя бичевать в угоду мразям, пора бить первыми!
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02.06.2020 11:24 Відповісти
ща, штаны сменю только....
я написал - может человек был православным, то есть.... и так "в рай" не попа.дет
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02.06.2020 11:29 Відповісти
ідіот.
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02.06.2020 11:24 Відповісти
это перебор вот так вот поступать
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02.06.2020 11:26 Відповісти
У мене сусід напився. Треба знімати Авакова
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02.06.2020 11:28 Відповісти
Это ж как мусара прессовали пацана, что он в 28 лет решил уйти из жизни, протестуя против беспредела ментов! Какой бы не была деятельность погибшего, но то, что менты перегнули палку,- это факт.
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02.06.2020 11:36 Відповісти
Класичний тупий, деградований хохол - мрія зегенератів. Замість того щоб повісити мента він повісився сам... "Сдох Максим - ну і фуй з ним". А міг героїчно загинути перестрілявши все мукачівське відділення та стати Кармелюком 21 століття...
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02.06.2020 11:42 Відповісти
Ви пам'ятаєте Запорожця? Ну, ото ж то.
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02.06.2020 11:52 Відповісти
Ні. Не знаю хто такий. Але гинути марно на радість ворогу якось не правильно...
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02.06.2020 12:02 Відповісти
https://tyzhden.ua/Society/105405 А не так давно все відбувалося .
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02.06.2020 12:13 Відповісти
У авакяна пальцы горят от негодования в Фейсбуке.
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02.06.2020 11:47 Відповісти
хтось хоче наврєдіть іміджу полюції
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02.06.2020 11:48 Відповісти
Это Порох подговорил, чтоб очернить Сабакова и Бубочку.
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02.06.2020 11:49 Відповісти
шо, опять собаковская банда шалит?))))
что не день, то очередной мусарский зашквар. членограй, когда говнособакова отправишь на цугундер?))))
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02.06.2020 12:03 Відповісти
лутше бы толпу мусоров перестрелял .можно бы было понять .а так .зря
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02.06.2020 12:08 Відповісти
А почему трансляция остановилась через несколько секунд после смерти???
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02.06.2020 12:13 Відповісти
Чтобы помощники не попали в кадр😁
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02.06.2020 13:33 Відповісти
когда аваков от обиды, что его уволили повесится?
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02.06.2020 12:46 Відповісти
Кацапе, у тебе сьогодні аваковський день? Перегорни вже сторінку в методичці.
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02.06.2020 13:36 Відповісти
Мусорню нужно не аттестовать.
Мусорню нужно полностью менять.
И даже запретить брать в органы их родственников.
Ибо сгнило все...
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02.06.2020 13:02 Відповісти
... а суди з прокуратурою... якщо навіть замінити всіх поліціянтів і залишити корумпованих суддів з прокурорами то все швидко повернеться взад... кіт не валявся...
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02.06.2020 14:50 Відповісти
Це рецепт як їх знищити. На це розуму багато не має. Можемо паралельно замінити усіх лікарів, освітян і т.п. А ось рецепту як зробити ці органи якісними - я поки що не бачу.
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02.06.2020 15:24 Відповісти
Я теж не бачу. Механізм складний - смикнеш в одному місці "посипеться" в другому... Нахрапом тут нічого не вийде. Знаю одне - доки існує безкарність правоохоронців і скоювати злочини їм вигідно під прикриттям "закону" вони це будуть робити. Корумпований мєнт це найгірше і найпідліше створіння бо прийнявши присягу на служіння народу він цей народ грабує і приводить націю в стан аномії.
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02.06.2020 15:32 Відповісти
а інших не має і не скоро будуть. Що ж робити?
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02.06.2020 19:53 Відповісти
Жити так щоб хоч за себе не було соромно.
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02.06.2020 22:25 Відповісти
це не допоможе вирішити проблему
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03.06.2020 09:45 Відповісти
Допоже. Чим бІльше людей відмовляються підтримувати, схвалювати, приймати участь і не помічати паскудство тим слабішою стає система.
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03.06.2020 14:41 Відповісти
проблема не в системі, проблема саме в цих людях... Їм не потрібен Закон для усіх, їм потрібне закон для ворогів і вседозволеність для себе та своїх близьких.
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05.06.2020 20:37 Відповісти
Це як гра в карти - навІть тому кому хочеться виграти за будь яку ціну потрібно притримуватись узгоджених правил інакше з ним за його особистими правилами ніхто грати не буде. Для себе це питання давно вирішив. Мій дід який прожив 99 років казав що якщо доводиться мати справу з поганою людиною не варто її перевиховувати, а потрібно просто перейти на інший бік вулиці і викреслити зі свого життя. Не вірив, але з віком переконався що остракізм працює. Сьогодні всім поганим людям відверто, в обличчя, прилюдно кажу що я думаю стосовно їх дій і чому я так думаю. Роблю це в дуже вічливій формі, але всі розуміють про що йде мова. Всі негідники прагнуть визнання їх багатства (ефективності) і поваги за ті якості які дозволили хапнути. Іншими словами, прибуток вони помилково вважають індульгенцією за негідні дії - "Мета виправдовує засоби". Але ж по великому рахунку це не так! І мета включає в себе засоби їх досягнення. Збагатився підлотою і ти гівно по життю. Назавжди. І нікуди від цього не дітися. Для багатьох це "нежданчик". Вони не очікували що їм публічно перестануть тиснути руку і відмовлять в спілкуванні і повазі. Спробуйте. Оберіть об'єкт. У юриста таких чортів поряд багато... Але чи вистачить мужності?
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05.06.2020 22:24 Відповісти
У кожного своє покликання. Ви знаєте, порядним та чесним людям, адвокати потрібні ну дуже... дуже... рідко. Так як лікарям не потрібні здорові, а вчителям, розумніші за них.
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06.06.2020 18:37 Відповісти
Очередной шизик или торчок!
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02.06.2020 13:22 Відповісти
скоріше за усе
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02.06.2020 15:22 Відповісти
ваще чиканулся
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02.06.2020 13:29 Відповісти
Каках "копов"? Или мужик в США ездил?
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02.06.2020 14:01 Відповісти
мог бы пару мусоров прихватить, зря он так
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02.06.2020 14:33 Відповісти
Сложно понять людей,когда их обижают,а они наказывают себя-обливают себя бензином и сгорают в страшных муках,или вешаються.Если б они отомстили обидчику,как то еще б поняла,или прежде чем самому уйти-его отправили туда (хотя не одобряю убийства и зло).Но мстить себе?
Как бы тяжело не было-нужно бороться,в жизни все меняеться.
А самоубийство-прямая дорога в ад без шансов
Жалко,что люди не думают об этом.
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02.06.2020 15:21 Відповісти
усе дуже незрозуміло. Скоріше за усе проблеми у парня були із психікою.
По перше, він раніше судимий за наркоту. По друге, в нього провели санкціонований судом обшук майже тиждень тому, а не як пише преса - напередодні. І саме головне - нічого не знайшли і нічого йому не пред'явили. Що саме його так збурило? Те, що прийшли із обшуком? Ну так ти раніше судимий за наркоту, чому дивуєшся?
дурня якась, якщо відверто...
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02.06.2020 15:22 Відповісти
Хай живе наш міністр, вірніше, монстр Авакян!
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02.06.2020 15:35 Відповісти
Лучше бы он их
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02.06.2020 15:38 Відповісти
Авакян, на вихід.
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02.06.2020 17:38 Відповісти
Лучше бы с собой забрал нескольких, хоть не зазря, помирать, так с музыкой.
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02.06.2020 23:34 Відповісти
 
 