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Новини
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Будемо розбиратися в ситуації з Довженко-Центром, важливо щоб він працював, - "слуга народу" Ткаченко

Будемо розбиратися в ситуації з Довженко-Центром, важливо щоб він працював, -

Кандидат на посаду міністра культури, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив, що в питанні нефінансування Довженко-Центру розбиратимуться.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми будемо розбиратися в цій ситуації. Також поспілкуємося з пані Кудерчук (глава Держкіно. - Ред.) і пані Фоменко (в.о. Міністра культури). Я бачу там непорозуміння з проходженням фінансових документів. Нам важливо, щоб Довженко-Центр також працював", - сказав Ткаченко.

Також читайте: Зараз для нас найголовніше - виживання культури і креативних індустрій під час пандемії, - кандидат на главу Мінкульту, "слуга народу" Ткаченко

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Автор: 

Ткаченко Олександр (509) фінансування (3094) Держкіно (185) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+6
Розберешся? Так само, як і з одеською кіностудією?
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02.06.2020 11:11
+5
Сами создали "проблему" теперь героически ее будут решать.
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02.06.2020 11:09
+5
Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7052
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02.06.2020 11:13
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Сами создали "проблему" теперь героически ее будут решать.
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02.06.2020 11:09 Відповісти
В цьому і є сенс дій влади , створити проблему ,а потім її героїчно здолати !!! ))))
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02.06.2020 11:26 Відповісти
водій з такою ж кленпкою, як і зе виборецьБудемо розбиратися в ситуації з Довженко-Центром, важливо щоб він працював, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 2473
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02.06.2020 11:35 Відповісти
Розберешся? Так само, як і з одеською кіностудією?
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02.06.2020 11:11 Відповісти
ога, пєрєвод: "важно, шоб он работал на нас"...
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02.06.2020 13:16 Відповісти
ЗЕбилы с упорством баранов прыгают на грабли
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02.06.2020 11:12 Відповісти
Не такі вони і барани, скоріше злодії з великої букви Зе.
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02.06.2020 11:18 Відповісти
Будем разбираться в ситуации с Довженко-Центром, важно чтобы он работал, - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7052
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02.06.2020 11:13 Відповісти
Застройщик под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве и уничтожил памятник археологии периода Киевской Руси.
В течение последних нескольких лет застройщик ООО "Валяр" под видом противоаварийных работ достроил 5 этажей под жилым домом на улице Ярославов вал в Киеве. При строительстве были повреждены несущие стены здания, в котором живут люди. При этом работы проходили в буферной зоне объекта всемирного наследия UNESCO - национального заповедника "София Киевская". В Институте археологии говорят о миллионах гривен ущерба, однако точная цифра пока неизвестна.
Данный дом расположен в пределах буферной зоны объекта всемирного наследия UNESCO Национального заповедника "София Киевская" (приказ Министерства культуры молодежи и спорта Украины от 31.01.2020 № 412), на территории памятника археологии национального значения - культурный слой "Города Ярослава" IX-XII вв., XI-Xll ст. (постановление КМУ от 03.09.2009, № 928, охранный номер 260028-H).
"Таким образом, бандой Маргулиса (Артур Маргулис - столичный предприниматель - http://kievvlast.com.ua/ KV ) был уничтожен один из самых ценных участков древнерусского города, чем был нанесен значительный материальный ущерб государству", - говорится в сообщении.
ФОТО, ВИДЕО http://kievvlast.com.ua/news/zastrojshhik-pod-vidom-protivoavarijnyh-rabot-dostroil-5-e-tazhej-pod-zhilym-domom-na-ulitse-yaroslavov-val-v-kieve-video-dokumenty
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02.06.2020 11:16 Відповісти
Этот Ткаченко - Табачник-2
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02.06.2020 11:33 Відповісти
а табачнік-раз ув Крисму чалітса

В аннексированном Россией Крыму заметили экс-министра образования Украины времен Януковича Дмитрия Табачника. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе.

Журналисты пытались связаться с Табачником, но его украинские телефонные номера не обслуживаются. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zhurnalisty-nashli-eks-ministra-obrazovaniya-tabachnika-na-okkupirovannoy-territorii-foto-657804.html
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02.06.2020 13:18 Відповісти
значить залишуть ріжки і ніжки
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02.06.2020 11:39 Відповісти
Напыщенная ****.
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02.06.2020 11:54 Відповісти
Теперь там будут снимать Сватов.
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02.06.2020 12:40 Відповісти
Не бреши, у вас завдання геть протилежне.
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02.06.2020 19:26 Відповісти
 
 