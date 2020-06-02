Будемо розбиратися в ситуації з Довженко-Центром, важливо щоб він працював, - "слуга народу" Ткаченко

Кандидат на посаду міністра культури, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив, що в питанні нефінансування Довженко-Центру розбиратимуться.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми будемо розбиратися в цій ситуації. Також поспілкуємося з пані Кудерчук (глава Держкіно. - Ред.) і пані Фоменко (в.о. Міністра культури). Я бачу там непорозуміння з проходженням фінансових документів. Нам важливо, щоб Довженко-Центр також працював", - сказав Ткаченко.

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Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.