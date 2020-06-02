Інтерпол оголосив у розшук Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Соболєва

Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивстві його 3-річного сина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інтерполу.

Зазначено, що 26-річний уродженець Московської області розшукується Україною. Він підозрюється в здійсненні вбивства на замовлення за попередньою змовою.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня в Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні.

Пізніше стало відомо, що був убитий трирічний син бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня було затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинув 3-річна дитина.

Детальнішу інформацію про осіб, підозрюваних у вбивстві, читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?