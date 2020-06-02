Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання
Українська делегація прибула з офіційним візитом до Берліна. Це перша іноземна делегація, яку приймають у Німеччині після запровадження карантину через пандемію коронавірусу.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Знаковий момент: українська делегація є першою іноземною делегацією, яку приймають в Німеччині після початку коронавірусного карантину.
Я вдячний своєму колезі, главі МЗС Німеччини Гайко Маасу, та іншим співрозмовникам у Берліні за такий активний підхід до України. Це у нас взаємно", - написав він.
За словами Кулеби, всі дисципліновано дотримуються соціальної дистанції: "Це не завадить нам сьогодні поговорити віч-на-віч делегаціями - глава офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, віцепрем’єр Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран володіють усією інформацією з перших рук щодо безпекової ситуації на Донбасі, в Криму та Чорному морі".
На порядку денному політичного візиту:
- деокупація ОРДЛО і Криму;
- підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи;
- надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;
- європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 р.;
- історичні питання: перспектива визнання Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу та зведення пам’ятника українцям, загиблим у Другій світовій війні;
- торгівля та інвестиції між країнами.
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- деоккупация ОРДЛО и Крыма"
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