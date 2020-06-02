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Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання

Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання

Українська делегація прибула з офіційним візитом до Берліна. Це перша іноземна делегація, яку приймають у Німеччині після запровадження карантину через пандемію коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Знаковий момент: українська делегація є першою іноземною делегацією, яку приймають в Німеччині після початку коронавірусного карантину.

Я вдячний своєму колезі, главі МЗС Німеччини Гайко Маасу, та іншим співрозмовникам у Берліні за такий активний підхід до України. Це у нас взаємно", - написав він.

Також читайте: Загрози для Києва втратити двопартійну підтримку в США немає, - Кулеба

За словами Кулеби, всі дисципліновано дотримуються соціальної дистанції: "Це не завадить нам сьогодні поговорити віч-на-віч делегаціями - глава офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква, віцепрем’єр Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран володіють усією інформацією з перших рук щодо безпекової ситуації на Донбасі, в Криму та Чорному морі".

На порядку денному політичного візиту:

- деокупація ОРДЛО і Криму;
- підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи;
- надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;
- європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 р.;
- історичні питання: перспектива визнання Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу та зведення пам’ятника українцям, загиблим у Другій світовій війні;
- торгівля та інвестиції між країнами.

Також читайте: Кулеба, Єрмак, Резніков і Таран завтра відвідають Берлін для переговорів стосовно Донбасу та Криму, - МЗС України

Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання 01

Автор: 

Німеччина (7324) МЗС (4108) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+13
Канада, Британія та Німеччина виступили проти запрошення росії-пуйла на зустріч країн великої сімки, про яке мріє Трамп.

"Росія була виключена з "Великої сімки "після того, як вона вторглася в Крим кілька років тому,і вона залишається поза межами "Великої сімки", і вона продовжуватиме залишатися поза межами", - сказав Трюдо.


"Лондон будет ветировать возврат РФ в "Большую семерку".
Правительство Великобритании не будет поддерживать возвращение России в G7, поскольку Москва не изменила свое поведение после незаконной аннексии Крыма в 2014 году."
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02.06.2020 11:32
+12
Інтереси моєї Держави представляє падло-йермак???(((
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02.06.2020 11:40
+10
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 3079
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02.06.2020 11:49
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Сліпий казав побачим !!))
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02.06.2020 11:30 Відповісти
Як завжди, ППР(партполітробота),або попізд, попізд та розійдемось !!)))
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02.06.2020 11:37 Відповісти
... и Крыма?....ничего себе! вот это уже интересно! надеюсь не пиз...ёж..
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02.06.2020 11:31 Відповісти
Свежо предание !!)))
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02.06.2020 11:34 Відповісти
Ну все конец эпохи....
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02.06.2020 11:31 Відповісти
Підозрюю що буде як завжди - "бла-бла-бла" ні про що...
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02.06.2020 11:31 Відповісти
100% !!)))
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02.06.2020 11:35 Відповісти
Канада, Британія та Німеччина виступили проти запрошення росії-пуйла на зустріч країн великої сімки, про яке мріє Трамп.

"Росія була виключена з "Великої сімки "після того, як вона вторглася в Крим кілька років тому,і вона залишається поза межами "Великої сімки", і вона продовжуватиме залишатися поза межами", - сказав Трюдо.


"Лондон будет ветировать возврат РФ в "Большую семерку".
Правительство Великобритании не будет поддерживать возвращение России в G7, поскольку Москва не изменила свое поведение после незаконной аннексии Крыма в 2014 году."
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02.06.2020 11:32 Відповісти
Респект Лондону и Берлину! Трампону - позор! Желаю ему продуть осенью!
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02.06.2020 11:40 Відповісти
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 6615
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02.06.2020 12:04 Відповісти
Jüdische Maulkörbe
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02.06.2020 12:17 Відповісти
С такими, как ты, не в Европу идут, а в московию.
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02.06.2020 12:31 Відповісти
дай вгадаю: ти - із бохоізбранних
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02.06.2020 12:37 Відповісти
а вокруг обрєзаної Зє!лупи зібралась кодла-мішпуха , шо тягне Україну в тайожний саюз в турборєжимє
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02.06.2020 12:39 Відповісти
"ваші" розпродують Україну оптом і в рознітсу
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02.06.2020 12:41 Відповісти
Підпишуть щось на кшталт "Берлинського меморандуму"?
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02.06.2020 11:33 Відповісти
міморандум
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02.06.2020 12:05 Відповісти
"На повестке дня политической визита:
- деоккупация ОРДЛО и Крыма"

Перший етап стратегії "деокупації" Криму - відновлення водопостачання.
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02.06.2020 11:37 Відповісти
"Тамженашилюди" !!)))
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02.06.2020 11:39 Відповісти
Якщо ви про Берлін, то літера л у слові є зайвою.
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02.06.2020 11:42 Відповісти
это только одноглазые руцкие говорят с глазу на глаз. немцы - "unter vier Augen sprechen" )
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02.06.2020 11:37 Відповісти
Інтереси моєї Держави представляє падло-йермак???(((
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02.06.2020 11:40 Відповісти
ДЕРЬМак
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02.06.2020 12:00 Відповісти
Повестку одобряю. Теперь утвердить и усилить санкции против московщины!
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02.06.2020 11:42 Відповісти
Дойче велле пару дней назад передало слова Меркель дословно,или быдло Хмыря вапит из Крыма и Донбасса,или санкции останутся НАВЕЧНО для Кгбиста и его банды кооператива Озеро ...Обнуленные пля... Крысы позорные.
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02.06.2020 11:43 Відповісти
***** наплевать на вашу повестку дня о деоккупации ОРДЛО и Крыма.
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02.06.2020 11:48 Відповісти
Да не наплевать ,ватный длбб, вода камень точит ,а ***** не вечен...
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02.06.2020 12:39 Відповісти
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 3079
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02.06.2020 11:49 Відповісти
Это будет типа " деоккупация"
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02.06.2020 11:49 Відповісти
як же німці будуть:
- деокупіровать Крим з ДІЛДОМ, якшо члєни української ділігації хотят окупації всієї України?
- проводіть рєформи мідіціни, якшо Зє!льона плєсєнь повертає взад - до савєцкой сістєми?
- прєдоставлять статус, якшо рєжим Зє! сказал шо НАТО нє надо?
- прізнавать Голодомор, якшо гАнтони дробовичі кажуть нє?
- торгувати з нами, якшо нас тягнуть в тайожний саюз?
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02.06.2020 12:02 Відповісти
мммм.... а не для внутриннего ли потребления этот вброс- пока что все переговрные процессы
Крым исключали вааабще.............
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02.06.2020 12:20 Відповісти
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 12:22 Відповісти
вот если бы Петро Алексеич туда поехал то дело было....да видать отъездился.
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02.06.2020 12:27 Відповісти
Причём там Ермак? Это соавтор тайных договорённостей с Россией, это антиукраински настроенный человек, незаконно присвоивший себе функции президента. Это человек, скроментировавший себя.
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02.06.2020 12:33 Відповісти
Українська делегація прибула до Берліна. На порядку денному деокупація ОРДЛО і Криму, євроінтеграція та історичні питання - Цензор.НЕТ 9817
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02.06.2020 13:00 Відповісти
он уже очухался после ДТП где чуть не убил водителя автобуса?
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02.06.2020 13:17 Відповісти
кулеба - штемп, который хочет водой с русскими торговать ?
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02.06.2020 13:58 Відповісти
 
 