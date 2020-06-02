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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 2 червня, Київ і сім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Поки не готові до пом'якшення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.

Зокрема, в Києві показник інцидентності 12,17 за необхідних менш ніж 12,00.

У Волинській області показник інцидентності 13,29 за необхідних менш ніж 12,00.

У Донецькій області кількість тестів на 100 тис. осіб 8,51 за необхідних понад 12,00. А в Дніпропетровській - 9,88.

У Львівській області показник інцидентності 13,10 за необхідних менш ніж 12,00. А в Рівненській - 30,19.

У Харківській області кількість тестів на 100 тис. осіб 11,63 за необхідних понад 12,00.

А в Чернівецькій області показник інцидентності 32,62 за необхідних менш ніж 12,00.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 22 дітей і 61 медпрацівник, всього 1 747 дітей і 4 682 медики, - Степанов

Київ і сім областей не відповідають вимогам для помякшення карантинних заходів, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так сделайте, бестолочи, так, как сделали в 1986-м: поменяйте требования.
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02.06.2020 11:36 Відповісти
Перевод:
занесите ещё денег, чтоб мы еще подправили статистику
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02.06.2020 11:42 Відповісти
)) улыбнула сказочность названия. "волк и семеро козлят", "белоснежка и семь гномов",.... совпаденіє?
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02.06.2020 11:47 Відповісти
Кто-то еще интересуется ежедневным бредом про "страшный вирус"
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02.06.2020 12:02 Відповісти
Блин, три области не получают тесты, потому, что там мало болеют - не готовы!
Да вы совсем темячком ударились!
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02.06.2020 12:34 Відповісти
Не темечком, а филеем.
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02.06.2020 16:28 Відповісти
 
 