Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 2 червня, Київ і сім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Поки не готові до пом'якшення карантину м. Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська та Чернівецька області.

Зокрема, в Києві показник інцидентності 12,17 за необхідних менш ніж 12,00.

У Волинській області показник інцидентності 13,29 за необхідних менш ніж 12,00.

У Донецькій області кількість тестів на 100 тис. осіб 8,51 за необхідних понад 12,00. А в Дніпропетровській - 9,88.

У Львівській області показник інцидентності 13,10 за необхідних менш ніж 12,00. А в Рівненській - 30,19.

У Харківській області кількість тестів на 100 тис. осіб 11,63 за необхідних понад 12,00.

А в Чернівецькій області показник інцидентності 32,62 за необхідних менш ніж 12,00.

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