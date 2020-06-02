На другий день роботи камер відеофіксації кількість випадків перевищення швидкості скоротилася на 40%, - Геращенко

Кількість порушень швидкісного режиму на українських дорогах скоротилася на 40% вже на другий день використання системи відеофіксації.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Запуск системи відеофіксації перевищення швидкості почав давати перші плоди! Так, в понеділок, за 9 годин роботи з 00:00 до 9:00, система зафіксувала 17477 випадків перевищення швидкісного режиму. А на другий день роботи системи, за ті ж 9 годин порушників стало - 10 469 або на 40% менше! Це означає, що ймовірність скоєння ДТП, пов'язаного з порушенням водієм швидкісного режиму також знизилася", - розповів він.

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