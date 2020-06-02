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На другий день роботи камер відеофіксації кількість випадків перевищення швидкості скоротилася на 40%, - Геращенко

На другий день роботи камер відеофіксації кількість випадків перевищення швидкості скоротилася на 40%, - Геращенко

Кількість порушень швидкісного режиму на українських дорогах скоротилася на 40% вже на другий день використання системи відеофіксації.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Запуск системи відеофіксації перевищення швидкості почав давати перші плоди! Так, в понеділок, за 9 годин роботи з 00:00 до 9:00, система зафіксувала 17477 випадків перевищення швидкісного режиму. А на другий день роботи системи, за ті ж 9 годин порушників стало - 10 469 або на 40% менше! Це означає, що ймовірність скоєння ДТП, пов'язаного з порушенням водієм швидкісного режиму також знизилася", - розповів він.

Також дивіться: "Листи щастя" мають спецзахист. Через QR-код можна подивитися запис, уточнити обставини і час порушення, - МВС про відеофіксацію. ВIДЕО

На другий день роботи камер відеофіксації кількість випадків перевищення швидкості скоротилася на 40%, - Геращенко 01

Автор: 

відеофіксація (112) МВС (3499) порушення (604) ПДР (475) камера (104) Геращенко Антон (935)


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На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8443
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02.06.2020 12:19 Відповісти
На второй день работы камер видеофиксации количество случаев превышения скорости сократилось на 40%, - Геращенко

Вот что штрафы животворящие делают.
Если так будет и в других сферах, то и порядка в стране будет больше.
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02.06.2020 12:25 Відповісти
ты главное верь, верь Антошке, я вот тоже православный, и тоже верю в комиксы
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02.06.2020 12:30 Відповісти
Да Княжжичский сказочник Антонина вам еще не таких сказок нарассказывает.
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02.06.2020 12:30 Відповісти
Если нарушения снизятся до 0,как отбивать стоимость камер будут?
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02.06.2020 12:31 Відповісти
интересно, а хоть кто-то из тех тысяч уже платил штраф
(если успеешь до 10 дневного срока можешь платить половину))) или их это не интересует?)))
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02.06.2020 12:32 Відповісти
Вы сначала разберитесь в том а можно ли платить половину)))) платить нужно минимум 255 или 510, а если на заплатить в течении 10 дней - то он удваивается))
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02.06.2020 13:20 Відповісти
так ото ж я и смеюсь!...такая замануха - плати до 10 дней - скостят)))) фиг там! такого нет в Законодавсте - сумма 800 грн - плати 800...
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02.06.2020 13:24 Відповісти
Тоня, не пали контору!
Рюкзаков вчера обещал бубочке трехкратное выполнение бюджета на одних штрафах без всякой экономики!
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02.06.2020 12:38 Відповісти
 
 