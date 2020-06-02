На другий день роботи камер відеофіксації кількість випадків перевищення швидкості скоротилася на 40%, - Геращенко
Кількість порушень швидкісного режиму на українських дорогах скоротилася на 40% вже на другий день використання системи відеофіксації.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Запуск системи відеофіксації перевищення швидкості почав давати перші плоди! Так, в понеділок, за 9 годин роботи з 00:00 до 9:00, система зафіксувала 17477 випадків перевищення швидкісного режиму. А на другий день роботи системи, за ті ж 9 годин порушників стало - 10 469 або на 40% менше! Це означає, що ймовірність скоєння ДТП, пов'язаного з порушенням водієм швидкісного режиму також знизилася", - розповів він.
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Вот что штрафы животворящие делают.
Если так будет и в других сферах, то и порядка в стране будет больше.
(если успеешь до 10 дневного срока можешь платить половину))) или их это не интересует?)))
Рюкзаков вчера обещал бубочке трехкратное выполнение бюджета на одних штрафах без всякой экономики!