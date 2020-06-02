До законопроєкту про гральний бізнес із 3,5 тис. поправок не планують застосовувати спецпроцедуру розгляду, - "слуга народу" Верещук
Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що голосування за законопроєкт про гральний бізнес в другому читанні може відбутися вже на цьому пленарному тижні.
Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"Говорив учора на фракції Арахамія, що може навіть цього тижня (будуть розглядати законопроєкт про гральний бізнес в другому читанні. - Ред). У середу відбудеться засідання комітету, там повинні згрупувати ті 3,5 тисячі правок. Є, як я розумію, люди, які внесли багато поправок і готові їх відкликати. Я запитала, чи буде спеціальна процедура застосована, сказали, що постараються уникнути цієї спеціальної процедури, а потім - якийсь консенсус вже є", - розповіла Верещук.
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Envoy
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