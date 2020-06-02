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До законопроєкту про гральний бізнес із 3,5 тис. поправок не планують застосовувати спецпроцедуру розгляду, - "слуга народу" Верещук

До законопроєкту про гральний бізнес із 3,5 тис. поправок не планують застосовувати спецпроцедуру розгляду, -

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що голосування за законопроєкт про гральний бізнес в другому читанні може відбутися вже на цьому пленарному тижні.

Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Говорив учора на фракції Арахамія, що може навіть цього тижня (будуть розглядати законопроєкт про гральний бізнес в другому читанні. - Ред). У середу відбудеться засідання комітету, там повинні згрупувати ті 3,5 тисячі правок. Є, як я розумію, люди, які внесли багато поправок і готові їх відкликати. Я запитала, чи буде спеціальна процедура застосована, сказали, що постараються уникнути цієї спеціальної процедури, а потім - якийсь консенсус вже є", - розповіла Верещук.

Читайте також: Разумков про легалізацію грального бізнесу: Законопроєкт потребує доопрацювання, тривають гарячі дискусії

Автор: 

ВР (14942) гральний бізнес (286) Верещук Ірина (683)


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Деньги в цирке закончились . Факт . Ищут варианты . Хорошо , что о земле пока забыли .
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02.06.2020 12:29 Відповісти
А ты уверен? Закон о двойном гражданстве, закон о референдуме. Они сейчас готовят лазейки.
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02.06.2020 12:44 Відповісти
то-то смотрю,рыгаловки игровые по городу аврально в порядок приводят - а оно вот оно чё,Михалыч - пацыки "иканомику" делать задумали..
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02.06.2020 12:34 Відповісти
Идет ВОЙНА, а эти выродки беспокоятся об игорном бизнесе. Сейчас кучу гавна наложат о том, что Украина разбогатеет от игорного бизнеса.
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02.06.2020 12:35 Відповісти
вот оказывается где будет создано 500 тыс. рабочих мест - УРА товарищи
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02.06.2020 13:36 Відповісти
 
 