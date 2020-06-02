Автофіксація порушень ПДР: за добу зареєстровано 57,8 тис. випадків перевищення швидкості
У Києві та області за першу добу (1 червня) роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція у Telegram.
Зазначимо, зараз відеокамери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
"Маємо перші порівняння. Так, від початку доби 1 червня, станом на 9:00 ранку, кількість порушень перевищення швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі, становить 17 477 випадків.
Сьогодні ж маємо дещо іншу картину - від початку доби 2 червня, станом на 9:00 ранку, кількість таких випадків становить 10 469", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.
Нагадаємо, що закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.
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Плюс презумпцию невиновности никто не отменял.
Закон нужный и правильный, но недоработанный и скоро будет отменен, к сожалению...
Или лучше сделать нормальные дороги? Если трасса Киев- Одесса с разрешенной скоростью 110км/ч, то эта скорость разрешена на всем протяжении дороги, а не с участниками с разрешенной скоростью 50км/ч обозначенными спрятанными в кустах знаками?