Автофіксація порушень ПДР: за добу зареєстровано 57,8 тис. випадків перевищення швидкості

У Києві та області за першу добу (1 червня) роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція у Telegram.

Зазначимо, зараз відеокамери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

"Маємо перші порівняння. Так, від початку доби 1 червня, станом на 9:00 ранку, кількість порушень перевищення швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі, становить 17 477 випадків.

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Сьогодні ж маємо дещо іншу картину - від початку доби 2 червня, станом на 9:00 ранку, кількість таких випадків становить 10 469", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.







Нагадаємо, що закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.