УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4203 відвідувача онлайн
Новини
3 890 13

Автофіксація порушень ПДР: за добу зареєстровано 57,8 тис. випадків перевищення швидкості

Автофіксація порушень ПДР: за добу зареєстровано 57,8 тис. випадків перевищення швидкості

У Києві та області за першу добу (1 червня) роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху було зареєстровано 57 880 випадків перевищення встановлених обмежень швидкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція у Telegram.

Зазначимо, зараз відеокамери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Автофіксація порушень ПДР: за добу зареєстровано 57,8 тис. випадків перевищення швидкості 01

"Маємо перші порівняння. Так, від початку доби 1 червня, станом на 9:00 ранку, кількість порушень перевищення швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі, становить 17 477 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах

Сьогодні ж маємо дещо іншу картину - від початку доби 2 червня, станом на 9:00 ранку, кількість таких випадків становить 10 469", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Автофіксація порушень ПДР: за добу зареєстровано 57,8 тис. випадків перевищення швидкості 02

Нагадаємо, що закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.

Автор: 

порушення (604) ПДР (475) швидкість (119) камера (104) патрульна поліція (1438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Не удивительно. Народ булки расслабил.
показати весь коментар
02.06.2020 12:34
+2
А ЗЕко на 40 автівках теж будуть з обмеженнями "літати"?
показати весь коментар
02.06.2020 12:34
+1
Виновато железо или владелец ? Глупость . Это скоро закончится .
показати весь коментар
02.06.2020 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виновато железо или владелец ? Глупость . Это скоро закончится .
показати весь коментар
02.06.2020 12:32 Відповісти
Первый же иск в суд отменит штраф по данному, не соответствующему конституции закону. Не может железо либо владелец авто нести ответственность за нарушение, если он не был за рулем и его не совершал.
Плюс презумпцию невиновности никто не отменял.
Закон нужный и правильный, но недоработанный и скоро будет отменен, к сожалению...
показати весь коментар
02.06.2020 12:59 Відповісти
Скажите это в США или Германии ...
показати весь коментар
02.06.2020 18:11 Відповісти
Я что в США или Германии живу ? В Украине закон запрещает штрафовать человека, если он не совершал преступление.
показати весь коментар
03.06.2020 05:16 Відповісти
Не удивительно. Народ булки расслабил.
показати весь коментар
02.06.2020 12:34 Відповісти
А ЗЕко на 40 автівках теж будуть з обмеженнями "літати"?
показати весь коментар
02.06.2020 12:34 Відповісти
Подскажите, где можно GPS координаты этих камер найти, чтобы их в навигатор записать???
показати весь коментар
02.06.2020 12:47 Відповісти
В мозги себе пропиши,что ездить нужно согластно знаков. Пользы больше будет.
показати весь коментар
02.06.2020 13:41 Відповісти
- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
показати весь коментар
02.06.2020 12:59 Відповісти
Такое количество нарушений связанно с тем что камеры установлены на отрезках дорги с ограничением 50км/ч, хотя и до и после этого участка разрешённая скорость 80км/ч) а этот участок дороги, с ограничением в 50км/ч, отмечен в лучшем случае одним знаком на обочине, который можно и не заметить двигаясь в крайней левой полосе)
показати весь коментар
02.06.2020 13:23 Відповісти
и штрафы поднять хотя бы втрое
показати весь коментар
02.06.2020 15:19 Відповісти
Может сразу расстрел?
Или лучше сделать нормальные дороги? Если трасса Киев- Одесса с разрешенной скоростью 110км/ч, то эта скорость разрешена на всем протяжении дороги, а не с участниками с разрешенной скоростью 50км/ч обозначенными спрятанными в кустах знаками?
показати весь коментар
02.06.2020 15:45 Відповісти
Замечательно. Умножаем на 200 грн, минимум, получаем миллион с хвостиком в день. Неплохое пополнение бюджета. Давайте, работайте, надо хоть камеры окупить. Чтобы не было как а Набу, дбр и прочим... когда вложили миллиарды, получили 14 тыс.)))
показати весь коментар
02.06.2020 18:10 Відповісти
 
 