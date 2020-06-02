ФСБ повідомляє про затримання в окупованому Криму українського воїна за "порушення державного кордону Росії"
Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РИА", про це повідомили в ФСБ.
За інформацією спецслужби держави-окупанта, український воїн був без документів і його звуть Добринський О.В.
"У нього, імовірно, знайшли наркотики, речовину відправили на експертизу. Порушено кримінальну справу про незаконний перетин кордону", - повідомляє видання.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.
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В армии бардак, ловят оккупанты расийские наших военных как цыплят на админ. границе Крыма.
Позор высшему руководству ВСУ. совка Тарана в отставку вместе с Хомчаком.