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ФСБ повідомляє про затримання в окупованому Криму українського воїна за "порушення державного кордону Росії"

ФСБ повідомляє про затримання в окупованому Криму українського воїна за

Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РИА", про це повідомили в ФСБ.

За інформацією спецслужби держави-окупанта, український воїн був без документів і його звуть Добринський О.В.

"У нього, імовірно, знайшли наркотики, речовину відправили на експертизу. Порушено кримінальну справу про незаконний перетин кордону", - повідомляє видання.

Також читайте: Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Автор: 

затримання (4336) Крим (14127) викрадення (817) ФСБ (1448)


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Топ коментарі
+111
Третьи сутки "ищут" украинского десантника, похищенного с наблюдательного поста близ Крыма.
...и третьи сутки Верховный Главнокомандующий не реагирует на исчезновение своего солдата. Вторжение противника на территорию страны и похищение военнослужащего - повод если не для объявления войны, то хотя бы для демарша в ООН и проведения соответствующей контроперации. Но наш Верховный Уклонист воды в рот набрал - боится разгневать того, в чьих глазах увидел "стремление к миру".

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3153482.html отсюда
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02.06.2020 12:33
+59
наркотики ?
а томик "Майн кампф" и американскую жевачку не нашли ?
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02.06.2020 12:36
+42
Какая разница, откуда. Суть передана абсолютно верно... этот мягкотелый недоросток поц-и-фист заперт в своей скорлупе, и ему нет никакого дела до страны...
Йирмяк, есть повод запилить видосик... ну и пошутить на эту тему...
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02.06.2020 12:38
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Новые пленные для обмена не лоху Зе.
В армии бардак, ловят оккупанты расийские наших военных как цыплят на админ. границе Крыма.

Позор высшему руководству ВСУ. совка Тарана в отставку вместе с Хомчаком.
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02.06.2020 18:14 Відповісти
АРЕСТУЙТЕ 10 РОССИЯН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ЖЕСТКО ДОПРОСИТЕ ИХ И ОБМЕНЯЙТЕ НА НАШЕГО !)
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02.06.2020 18:39 Відповісти
ГЛАВНОЕ СИЛЬНО ЖЕСТКО ДОПРОСИТЕ !!! С ТОКОМ И СЫВОРОТКОЙ ПРАВДЫ !!!
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03.06.2020 07:19 Відповісти
На самом деле у него нашли гораздо более страшные вещи - кепку Правого сектора и визитку Яроша. Но это пока секрет!
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02.06.2020 19:43 Відповісти
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