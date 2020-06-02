Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН

У межах робочого візиту до Німеччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер політику безпеки і гуманітарної ситуації на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Єрмак наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно насамперед забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн – учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

"Припинення обстрілів є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування", – сказав керівник ОП.

Він наголосив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні мати повну свободу пересування, яка останнім часом блокується з боку незаконних збройних формувань.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двосторонньої співпраці.

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Міністерка оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини. Берлін підтримує нашу країну на шляху до миру й не визнає окупації українських територій – Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.

Крамп-Карренбауер наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

Німеччина також підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі.

Міністерка оборони ФРН зазначила, що Німеччина готова й надалі надавати допомогу в реалізації реформ в Україні.

Крамп-Карренбауер прийняла запрошення свого українського колеги Андрія Тарана відвідати Україну з візитом.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.