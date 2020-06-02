Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН
У межах робочого візиту до Німеччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер політику безпеки і гуманітарної ситуації на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Єрмак наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно насамперед забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн – учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.
"Припинення обстрілів є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування", – сказав керівник ОП.
Він наголосив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні мати повну свободу пересування, яка останнім часом блокується з боку незаконних збройних формувань.
Крім того, учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двосторонньої співпраці.
Міністерка оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини. Берлін підтримує нашу країну на шляху до миру й не визнає окупації українських територій – Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.
Крамп-Карренбауер наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.
Німеччина також підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі.
Міністерка оборони ФРН зазначила, що Німеччина готова й надалі надавати допомогу в реалізації реформ в Україні.
Крамп-Карренбауер прийняла запрошення свого українського колеги Андрія Тарана відвідати Україну з візитом.
Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.
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Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.