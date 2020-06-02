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Новини Агресія Росії проти України
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Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН

Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН

У межах робочого візиту до Німеччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з федеральним міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер політику безпеки і гуманітарної ситуації на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Єрмак наголосив, що для прискорення просування до миру потрібно насамперед забезпечити виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн – учасниць Нормандського формату на грудневому саміті в Парижі, зокрема щодо забезпечення повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

"Припинення обстрілів є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування", – сказав керівник ОП.

Він наголосив, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повинні мати повну свободу пересування, яка останнім часом блокується з боку незаконних збройних формувань.

Крім того, учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двосторонньої співпраці.

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Міністерка оборони ФРН зазначила, що Україна є другом Німеччини. Берлін підтримує нашу країну на шляху до миру й не визнає окупації українських територій – Донбасу та Криму, адже це є кричущим порушенням міжнародного права.

Крамп-Карренбауер наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

Німеччина також підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі.

Міністерка оборони ФРН зазначила, що Німеччина готова й надалі надавати допомогу в реалізації реформ в Україні.

Крамп-Карренбауер прийняла запрошення свого українського колеги Андрія Тарана відвідати Україну з візитом.

Повідомляється, що у зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

Автор: 

Німеччина (7324) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Крамп-Карренбауер (24) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+8
Гут!
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02.06.2020 13:00
+7
Бедные немцы! Видят, что шмаркля не собирается защищать суверенитет и целостность Украины, так решили сами хоть что-то сказать в защиту бывшей страны.
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02.06.2020 13:03
+7
Хто такий цей Єрмак? Які його посадові обов'язки і повноваження? Я маю на увазі прописані в Законі, а не тіньові.
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02.06.2020 13:06
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Гут!
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02.06.2020 13:00 Відповісти
Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 9540
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02.06.2020 13:50 Відповісти
А як же ж: «Чьто тот чьто другой, одно і тоже !» ?
Зєбіли, а також їх однодумці?
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02.06.2020 14:14 Відповісти
Взагалі я на слова Крамп-Карренбауер зреагував. При чому тут гі, по і го?!
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02.06.2020 18:33 Відповісти
Нормализация отношений с РФ возможна только после окончания строительства Nord Stream 2 .
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02.06.2020 13:02 Відповісти
Німці вже кастрували той стрім Енергетичною хартією.
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02.06.2020 13:35 Відповісти
Бедные немцы! Видят, что шмаркля не собирается защищать суверенитет и целостность Украины, так решили сами хоть что-то сказать в защиту бывшей страны.
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02.06.2020 13:03 Відповісти
https://censor.net/resonance/3197506/direktor_energosoobschestva_es_kopach_potreboval_ot_io_ministra_energetiki_buslavets_prekratit_narushat

США требуют от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом

Наше щастя, що комусь не "какаяразница"
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02.06.2020 13:45 Відповісти
Хто такий цей Єрмак? Які його посадові обов'язки і повноваження? Я маю на увазі прописані в Законі, а не тіньові.
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02.06.2020 13:06 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1267575579022430210 12 ч

Погоняло этого ублюдка на Лубянке - Козырь
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02.06.2020 13:38 Відповісти
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак.
Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.
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02.06.2020 13:39 Відповісти
Загальна картина візиту така - приїхали побалакали. Жодних результатів - але ж так не буває.
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02.06.2020 13:12 Відповісти
ну і фуйло має бути покараний.
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02.06.2020 13:12 Відповісти
Amen!
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02.06.2020 13:16 Відповісти
Если что, с потомками и наследниками вот этого вы собираетесь нормализовывать отношения:
Нормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 9929
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02.06.2020 13:16 Відповісти
Дєди дантісти.
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02.06.2020 14:16 Відповісти
Только зе этого не понимает и видимо уже не поймётНормалізація відносин з РФ можлива лише після відновлення територіальної цілісності України, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 7473
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02.06.2020 13:22 Відповісти
а що ви хочете від людини, яка опанувала лише професію рівня блазня...
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02.06.2020 14:18 Відповісти
высказывания фрицовского министра обороны ,о нормализации отношений с рашистом ,есть набор слов ,и совсем не есть нормализацией отношений с рашистскими окупантами украинского министра обороны...который награждает подельников рашистских в Украине
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02.06.2020 13:29 Відповісти
Вінєгретта, сонечко, ах плюнь в харю йермаку від мого ім'я, данке!
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02.06.2020 13:34 Відповісти
 
 