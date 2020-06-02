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Найманці РФ масово мінують місцевість на Донбасі і не припиняють практику ведення вогню із житлових кварталів, - розвідка

Найманці РФ масово мінують місцевість на Донбасі і не припиняють практику ведення вогню із житлових кварталів, - розвідка

Російсько-окупаційні війська, дислоковані на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, продовжують створювати загрозу життю та здоров’ю місцевого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Зокрема, окупанти не припиняють практику ведення вогню безпосередньо із житлових кварталів населених пунктів як по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, так і по об’єктах цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Надалі окупаційними пропагандистськими ЗМІ розповсюджується фейкова інформація начебто про "обстріли з боку ЗС України"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в українській розвідці повідомили, що з огляду на масове встановлення противником мінно-вибухових загороджень, переважно без попереджувальних позначок, продовжуються випадки травмування й загибелі цивільного населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційні війська на Донбасі з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності, - розвідка

"Минулого тижня в смузі відповідальності 6 окремого мотострілецького полку 2 АК (Луганськ) ЗС РФ поблизу н.п. Калинове, місцевий мешканець отримав важкі тілесні ушкодження у результаті підриву на міні", - повідомили в ГУР.

Автор: 

МОЗ (5390) мінування (1217) Міноборони (7307) розвідка (3856) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+5
Бо їм ніхто не заважає.
Навіть міністр оборони Німеччини більше піклується про Україну, ніж наш сєпарок.
Про яку армію, тактику та перемоги можна говорити...
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02.06.2020 13:37
+3
Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка - Цензор.НЕТ 3178
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02.06.2020 13:39
+3
Возможно. Сейчас в унитазии трудные времена, грядут еще труднее, помощи будет все меньше и меньше
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02.06.2020 13:46
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Бо їм ніхто не заважає.
Навіть міністр оборони Німеччини більше піклується про Україну, ніж наш сєпарок.
Про яку армію, тактику та перемоги можна говорити...
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02.06.2020 13:37 Відповісти
Наемники РФ массово минируют местность на Донбассе и не прекращают практику ведения огня из жилых кварталов, - разведка - Цензор.НЕТ 3178
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02.06.2020 13:39 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00AO8vtBM39tfY6IeK8UHX_3_lnUg:1591094335207&q=%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%88&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxoZ2l-OLpAhWCqIsKHdumCL4QBSgAegQICxAq
Что ты https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00AO8vtBM39tfY6IeK8UHX_3_lnUg:1591094335207&q=%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%88&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxoZ2l-OLpAhWCqIsKHdumCL4QBSgAegQICxAq несёшь.
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02.06.2020 13:40 Відповісти
Якщо мінують, то наступати не збираються.
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02.06.2020 13:38 Відповісти
Боятся наступления?
Чего ссать когда у нас президент клоун и если сейчас во время пандемии на кацапии полыхнут массовые протесты клоун не решится на блиц по взятию границы под контроль. Он будет и дальше скулить о мире и дружбе с людоедом.
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02.06.2020 13:40 Відповісти
Что это за разведка?? Разведка с долей информации должна ложить два скальпа рядом..
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02.06.2020 13:43 Відповісти
можна зробити припущення, що колоради отримали від кацапні сигнали про скорочення допомоги і готуються до захисту
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02.06.2020 13:44 Відповісти
Возможно. Сейчас в унитазии трудные времена, грядут еще труднее, помощи будет все меньше и меньше
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02.06.2020 13:46 Відповісти
Наемников РФ массово будут гнать в рашу через минированную местность на Донбассе .
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02.06.2020 13:48 Відповісти
16.05.20 10:25 https://censor.net/news/3195956/rukovodstvo_ukrainy_razorujilo_stranu_vo_vremya_voyiny_nadeyus_eto_stanet_predmetom_ugolovnogo_rassledovaniya
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02.06.2020 13:51 Відповісти
Це тільки олігофрени з української влади в час війни взяли і знищили весь запас протипіхотних мін. Я б з цих виродків сформував би штафий батальйон "Українский олігофрен" і кинув визволяти те, що здали без бою, та застосував би їх як Жуков чорносвитників для розмінування проходів перед наступом. Ну панове, треба ж думати не дупою, коли щось підписуєте, коли здали ядерну зброю за дулю і фотку з Обамою, та ярлик на пограбування України, коли знищили твердопаливні ракети в Павлограді, коли підірвали пускові шахти ціною в мільярди баксів. Коли волають дати воду окупантам і проплатити за них електроенергію. Ви там здуріли панове - Кучми, Кравчуки, Ющенки, Зеленські, Порошенки чи ви є патологічні дурники і казнокради? І як це армія не може перемогти найманців? Оксиморон, а якщо не найманці, так називайте речі своїми іменами - війкових РФ. І це буде зрозуміло, вірно і логічно. .
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02.06.2020 14:05 Відповісти
Перестаете пдить деньги на оборон порне и нанимаете иностранный легион снайперов на сдачу, поднимая цену агрессии.. Одних только вертолетов авакова хватило бы на десяток тысяч наемников. Но разве оно комуто нада, там можно хорошо прибарахлиться, нет борьбы с коррупцией - не будет и победы, фронт это результат экономики, политики, кадров, эффективности, коррупция это всё вырождает и дегенерирует, результат работы системы, а не причина или самостоятельный факт..
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02.06.2020 14:15 Відповісти
Я ніколи не забуду відео які знімала донецька вата в 2014 радісно вітаючи з балконів своїх квартир кожний постріл по ВСУ гармати у власному дворі. А якби прилетіло у відповідь і ці тварюки залишились бездомними то думаю що стріляти з своїх дворів вони б вже не дали...
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02.06.2020 15:06 Відповісти
Осталось только выборы провести и все.
Клоун со своим цирком поедет на гастроли и примет участие в размнировании
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02.06.2020 16:55 Відповісти
Хтось чекав іншого? У випадку виведення рашинських бурятів з Донбасу, вони всю територію замінують... Їх "господарювання" років 100 будкм відчувати, до останньої міни...
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02.06.2020 18:56 Відповісти
 
 