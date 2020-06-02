Найманці РФ масово мінують місцевість на Донбасі і не припиняють практику ведення вогню із житлових кварталів, - розвідка

Російсько-окупаційні війська, дислоковані на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, продовжують створювати загрозу життю та здоров’ю місцевого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Зокрема, окупанти не припиняють практику ведення вогню безпосередньо із житлових кварталів населених пунктів як по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, так і по об’єктах цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Надалі окупаційними пропагандистськими ЗМІ розповсюджується фейкова інформація начебто про "обстріли з боку ЗС України"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в українській розвідці повідомили, що з огляду на масове встановлення противником мінно-вибухових загороджень, переважно без попереджувальних позначок, продовжуються випадки травмування й загибелі цивільного населення.

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"Минулого тижня в смузі відповідальності 6 окремого мотострілецького полку 2 АК (Луганськ) ЗС РФ поблизу н.п. Калинове, місцевий мешканець отримав важкі тілесні ушкодження у результаті підриву на міні", - повідомили в ГУР.