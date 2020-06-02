Найманці РФ масово мінують місцевість на Донбасі і не припиняють практику ведення вогню із житлових кварталів, - розвідка
Російсько-окупаційні війська, дислоковані на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, продовжують створювати загрозу життю та здоров’ю місцевого населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Зокрема, окупанти не припиняють практику ведення вогню безпосередньо із житлових кварталів населених пунктів як по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, так і по об’єктах цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Надалі окупаційними пропагандистськими ЗМІ розповсюджується фейкова інформація начебто про "обстріли з боку ЗС України"", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в українській розвідці повідомили, що з огляду на масове встановлення противником мінно-вибухових загороджень, переважно без попереджувальних позначок, продовжуються випадки травмування й загибелі цивільного населення.
"Минулого тижня в смузі відповідальності 6 окремого мотострілецького полку 2 АК (Луганськ) ЗС РФ поблизу н.п. Калинове, місцевий мешканець отримав важкі тілесні ушкодження у результаті підриву на міні", - повідомили в ГУР.
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Навіть міністр оборони Німеччини більше піклується про Україну, ніж наш сєпарок.
Про яку армію, тактику та перемоги можна говорити...
Что ты https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00AO8vtBM39tfY6IeK8UHX_3_lnUg:1591094335207&q=%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%88&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxoZ2l-OLpAhWCqIsKHdumCL4QBSgAegQICxAq несёшь.
Чего ссать когда у нас президент клоун и если сейчас во время пандемии на кацапии полыхнут массовые протесты клоун не решится на блиц по взятию границы под контроль. Он будет и дальше скулить о мире и дружбе с людоедом.
Клоун со своим цирком поедет на гастроли и примет участие в размнировании