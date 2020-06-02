Для виведення енергосфери з кризи необхідно створити конкурентоспроможне середовище для всіх гравців ринку, - "Енергоатом"

У компанії зазначають, що необхідно дозволити компанії безпосередньо взаємодіяти з постачальниками універсальних послуг для продажу електроенергії населенню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

На питання про поточну ситуацію на енергетичному ринку та шляхи виходу із кризи віце-президент НАЕК "Енергоатом" Герман Галущенко відповів: "Проблеми в енергетичній сфері, з якими ми зіткнулися, накопичувалися роками. Наше завдання – знайти збалансоване рішення, яке дозволить подолати кризу, захистити інтереси НАЕК "Енергоатом" та кінцевих споживачів – громадян країни. В даному випадку ці інтереси повністю співпадають, а "Енергоатом" має бачення, як вийти із цієї критичної ситуації із найменшими для усіх сторін втратами та з урахуванням інтересів інших генерацій".

Також Галущенко зазначив, що пропозиції НАЕК "Енергоатом" є "результатом змістовного вивчення ситуації на енергетичному ринку та прогнозування можливих критичних явищ у середній перспективі".

Читайте: Буславець пов’язує атаку на неї з діями Міненерго щодо знищення корупційних схем в енергетиці

За словами представника компанії, необхідно створити конкурентоспроможне середовище для усіх гравців ринку та надати НАЕК "Енергоатом" рівні з іншими можливості, а також дозволити компанії напряму взаємодіяти з постачальниками універсальних послуг для продажу електроенергії населенню. Усе це дасть можливість забезпечити побутових споживачів дешевою електроенергією у соціальному пакеті, переконані в "Енергоатомі".

"Засідання в РНБО – це важливий крок на шляху до пошуку компромісу, але далеко не останній. Зрозумійте вірно: йдеться навіть не про інтереси НАЕК "Енергоатом" - йдеться про інтереси усієї держави", - додав Герман Галущенко.



Нагадаємо, вчора в РНБО відбулося засідання робочої групи з питань збалансування енергетичного ринку. За дорученням президента засідання очолив секретар РНБО Олексій Данілов.