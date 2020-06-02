Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни на чолі з Куніциним
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
Відповідний документ №209/2020 оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Куніцина Сергія Володимировича головою Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Затвердити персональний склад Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України (додається)", - зазначається в тексті указу.
До складу Ради увійшли представники громадських організацій у справах ветеранів та учасники бойових дій.
Голові Ради також було доручено протягом тижня внести проєкт Положення про Консультативну раду.
Указ набуває чинності з дня оприлюднення.
Далі наводимо повний список членів Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України:
КУНІЦИН Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)
ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)
КРУТІЙ Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)
ДВОРЯНЧУК Михайло Леонідович — голова громадської організації "Земельний омбудсмен", учасник бойових дій (за згодою)
ДЕНИСОВ Олександр Володимирович — голова громадської організації "Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва "Місія", учасник бойових дій (за згодою)
ДОМАРОВ Іван Володимирович — голова громадської організації "Рада ветеранів АТО" Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)
ІВАНОВ Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)
КОЛБАСІН Олексій Володимирович — голова громадської організації "Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО", учасник бойових дій (за згодою)
КОЛОТ Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)
ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій
МІХНЮК Ірина Володимирівна — голова громадської спілки "Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні" (за згодою)
НАДТОЧИЙ Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій
ОРОВЕЦЬКИЙ Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)
ПАНТЮШЕНКО Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)
ПРИМАЧЕНКО Володимир Васильович — засновник громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО", учасник бойових дій (за згодою)
РУДИЙ Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)
СВИРИДЕНКО Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій
СУБОТІН Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій
ТЄРЄХОВ Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)
ТИРА Юрій Степанович — керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Степанич" (за згодою)
ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович — голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій (за згодою)
ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій
ХІЛЬ Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України, учасник бойових дій
ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)
ЯЗИНІН Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.
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Игры спецслужб: тернистый путь украинских "афганцев"
28.01.2016https://informator.press/arhiv2016/?p=168831
(
Росси́йский Сою́з ветера́нов Афганиста́на - общероссийская общественная организация ветеранов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане . Образована в https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 году . Член Всемирной организации ветеранов https://en.wikipedia.org/wiki/World_Veterans_Federation World Veterans Federation (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Veterans_Federation&action=edit&redlink=1 русск. (WVF).
Лидером является депутат Государственной Думы РФ по списку партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Франц Адамович Клинцевич .)
Вчера вечером председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили надел на голову зеленый берет украинского пограничника, с украинской кокардой и украинским флажком, сфотографировался с широкой улыбкой и https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/ выложил фото на своей фейсбук-страничке, сопроводив поздравлением на украинском языке: "Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)".
Вот только https://espreso.tv/news/2018/04/27/************************************************************* в Украине День пограничника отмечается не 28 мая, а 30 апреля .
Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921 гг. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаковое установили свои символы на границе Украинского государства.
Как говорится в бородатом анекдоте, "ничто не выдавало в нем российского разведчика". Захотел человек вспомнить былое - как он со штурмом брал украинскую границу, издеваясь над украинскими пограничниками, - что же, продолжай издеваться и дальше.
нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1960 1960 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Бекдаш , Красноводський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Туркменська РСР,
Колишній голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастопольської міської державної адміністрації, колишній голова уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим , Голова Партії Союз на підтримку Республіки Крим, голова Кримської регіональної організації партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 «Єдиний центр» , радник Кучми, представник януковича в Криму, депутат Верховної Ради Криму.
Есть две категории людей.
Одни- Родину от врага защищают,
Другие ,своих жен- педагогов, за сиськи дергают.......
И те и другие могут быть Солдатами...........
Только одни ,уже Солдаты, а другие еще нет.......
А в основном-все фигня..............
Были, есть и будут ветераны, которые войны не видели и наоборот............
Просто одни "ОЧЕНЬ ГОРДЯТСЯ" этим, а другие-просто делали то, что они умеют делать.......... И это ВО ВСЕХ Армиях МИРА...... Никто лучше не придумал......
Во всей этой фигне нет ничего, что можно взять "в пример"........
Кто понимает- "это просто РАБОТА.........."
Гордиться нечем абсолютно, можно только некоторым посочувствовать, но далеко не всем, уж точно не совкодрочеру Куницину.
В общем, Зеленский создал очередное антиукраинское говно, потому что ничего другого он создать и не может, и не хочет.