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Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни на чолі з Куніциним

Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни на чолі з Куніциним

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Відповідний документ №209/2020 оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Куніцина Сергія Володимировича головою Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Затвердити персональний склад Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України (додається)", - зазначається в тексті указу.

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До складу Ради увійшли представники громадських організацій у справах ветеранів та учасники бойових дій.

Голові Ради також було доручено протягом тижня внести проєкт Положення про Консультативну раду.

Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

Далі наводимо повний список членів Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України:

КУНІЦИН Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)

ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)

КРУТІЙ Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)

ДВОРЯНЧУК Михайло Леонідович — голова громадської організації "Земельний омбудсмен", учасник бойових дій (за згодою)

ДЕНИСОВ Олександр Володимирович — голова громадської організації "Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва "Місія", учасник бойових дій (за згодою)

ДОМАРОВ Іван Володимирович — голова громадської організації "Рада ветеранів АТО" Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)

ІВАНОВ Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)

КОЛБАСІН Олексій Володимирович — голова громадської організації "Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО", учасник бойових дій (за згодою)

КОЛОТ Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)

ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій

МІХНЮК Ірина Володимирівна — голова громадської спілки "Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні" (за згодою)

НАДТОЧИЙ Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій

ОРОВЕЦЬКИЙ Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПАНТЮШЕНКО Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПРИМАЧЕНКО Володимир Васильович — засновник громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

РУДИЙ Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)

СВИРИДЕНКО Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій

СУБОТІН Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій

ТЄРЄХОВ Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)

ТИРА Юрій Степанович — керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Степанич" (за згодою)

ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович — голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій

ХІЛЬ Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України, учасник бойових дій

ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)

ЯЗИНІН Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.

Автор: 

ветерани (1068) Зеленський Володимир (23691) Куніцин Сергій (12)


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Топ коментарі
+18
Очередное "новое лицо"....
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02.06.2020 13:40
+17
Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным - Цензор.НЕТ 7787
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02.06.2020 13:42
+11
Да Куня « знаковая фигура» для крымчан как и Сенченко. Ну подкормит молодую жену))))
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02.06.2020 13:51
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Очередное "новое лицо"....
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02.06.2020 13:40 Відповісти
Да Куня « знаковая фигура» для крымчан как и Сенченко. Ну подкормит молодую жену))))
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02.06.2020 13:51 Відповісти
Не думал я, что это "удобрение" всплывет во власти...тот еще "ветеран" мутных войск...
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02.06.2020 13:53 Відповісти
Нет ну Куницын служил в ДРА и один из немногих кто остался жив в «Королевском батальоне» по счастливой случайности,! Тут нет вопросов , но у руля в Крыму это жесть!
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02.06.2020 13:57 Відповісти
І чергова годівниця для "тружеников" !!!)))
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02.06.2020 13:51 Відповісти
Еще один кандидат на выписывание себе инвалидской премии в полмиллиона. Лицо подходящее, честное.
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02.06.2020 13:42 Відповісти
Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны во главе с Куницыным - Цензор.НЕТ 7787
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02.06.2020 13:42 Відповісти
И накуя нам этот ихний флуд???
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02.06.2020 13:44 Відповісти
крім куніцина жодного не знаю...
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02.06.2020 13:49 Відповісти
Интересную статью нашел, когда пытался найти связь руководства "афганцев" с руководством из паРаши..

Игры спецслужб: тернистый путь украинских "афганцев"
28.01.2016https://informator.press/arhiv2016/?p=168831

(
Росси́йский Сою́з ветера́нов Афганиста́на - общероссийская общественная организация ветеранов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане . Образована в https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 году . Член Всемирной организации ветеранов https://en.wikipedia.org/wiki/World_Veterans_Federation World Veterans Federation (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Veterans_Federation&action=edit&redlink=1 русск. (WVF).
Лидером является депутат Государственной Думы РФ по списку партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Единая Россия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Франц Адамович Клинцевич .)
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02.06.2020 13:49 Відповісти
А почему Вилкула не взяли? Он же на днях медаль получил от министра обороны За содействие армии
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02.06.2020 13:49 Відповісти
Саакашвили накануне 29 мая https://www.dsnews.ua/politics/na-radost-vragu-zachem-saakashvili-pozdravil-ukraintsev-29052020220000 поздравил украинцев с "днем пограничника" ФСБ РФ .
Вчера вечером председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили надел на голову зеленый берет украинского пограничника, с украинской кокардой и украинским флажком, сфотографировался с широкой улыбкой и https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/ выложил фото на своей фейсбук-страничке, сопроводив поздравлением на украинском языке: "Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)".
Вот только https://espreso.tv/news/2018/04/27/************************************************************* в Украине День пограничника отмечается не 28 мая, а 30 апреля .
Государственная пограничная служба Украины ведет родословную от военных формирований времен Украинской революции 1917-1921 гг. 30 апреля 1918 г. украинские войска возле ст. Колпаковое установили свои символы на границе Украинского государства.
Как говорится в бородатом анекдоте, "ничто не выдавало в нем российского разведчика". Захотел человек вспомнить былое - как он со штурмом брал украинскую границу, издеваясь над украинскими пограничниками, - что же, продолжай издеваться и дальше.
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02.06.2020 13:52 Відповісти
ничто не выдавало в нем российского разведчика
Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни на чолі з Куніциним - Цензор.НЕТ 8897
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02.06.2020 13:53 Відповісти
Вид дурачка, действия дурачка, речи самовлюблённого дурачка.
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02.06.2020 23:18 Відповісти
28 мая. Вася)))
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02.06.2020 13:59 Відповісти
А чому не на чолі з Гіркіним...? И каааакаааа рааазница на кааакой стороне он вааеваал...
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02.06.2020 13:52 Відповісти
про ветеранів афгану хай дбає кацапня, бо вони на всіх перехрестях волають, що вони правоприємці совка, до чого тут Україна?
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02.06.2020 13:52 Відповісти
У большинства не написано, участниками каких "боевых действий" они являются. Там случайно нет участников "возвращения" Венгрии (1956), Чехословакии (1968), ... Крыма (2014) в родную говень?
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02.06.2020 14:03 Відповісти
Трєш какой то....
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02.06.2020 14:08 Відповісти
надеемся, что всё же это не ветераны кацапско-украинской войны, а 9 мая
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02.06.2020 14:09 Відповісти
Где Куницин, где ветераны?
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02.06.2020 14:11 Відповісти
Куніцин нарадить, результат в Криму "на лицо".

нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 27 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1960 1960 , смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 Бекдаш , Красноводський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Туркменська РСР,

Колишній голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастопольської міської державної адміністрації, колишній голова уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим , Голова Партії Союз на підтримку Республіки Крим, голова Кримської регіональної організації партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 «Єдиний центр» , радник Кучми, представник януковича в Криму, депутат Верховної Ради Криму.
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02.06.2020 14:15 Відповісти
Цінний кадр для Зєлєнскава.
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02.06.2020 14:17 Відповісти
Фильм "ДМБ"- россея)))
Есть две категории людей.
Одни- Родину от врага защищают,
Другие ,своих жен- педагогов, за сиськи дергают.......
И те и другие могут быть Солдатами...........
Только одни ,уже Солдаты, а другие еще нет.......
А в основном-все фигня..............
Были, есть и будут ветераны, которые войны не видели и наоборот............
Просто одни "ОЧЕНЬ ГОРДЯТСЯ" этим, а другие-просто делали то, что они умеют делать.......... И это ВО ВСЕХ Армиях МИРА...... Никто лучше не придумал......
Во всей этой фигне нет ничего, что можно взять "в пример"........
Кто понимает- "это просто РАБОТА.........."
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02.06.2020 14:22 Відповісти
КУНІЦИН Сергій Володимирович. 1989-1990 - инструктор идеологического отдела Красноперекопского горкома Компартии Украины; 1993-1997 - председатель партии «Союз в поддержку Республики Крым»; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6 РПЦ , 2010 год); https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , 6 декабря 2013 года) - за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей, активную благотворительную деятельность.
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02.06.2020 14:27 Відповісти
У Куницина был помощником-вышибалой лысый здоровенный бычок в очках, очень любил накидывать на уши лапшу про понятия. Наверное, тоже сейчас в Киеве - "ветеранит" сладко... Как-то симферопольская "Таврия" ещё при Фоменко играла на своём стадионе важный матч, так на перерыве в раздевалку влез Кунициным со своими помощниками-гопниками, и стали они там учить, как надо играть в футбол (очевидно, тоже - по понятиям). Поэтому Фоменко и ушёл из Таврии... не потерпел советов гопоты.
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02.06.2020 14:44 Відповісти
Одні "афганці". АТОшники, жеріть це. Ще Червонописького не вистачає..
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02.06.2020 15:43 Відповісти
Ага, нашли блин, "героев" современности. Ну, послал их Советский Союз в чужую страну в качестве агрессоров и оккупантов - чем, нафиг, гордиться? И ту войну они просрали.
Гордиться нечем абсолютно, можно только некоторым посочувствовать, но далеко не всем, уж точно не совкодрочеру Куницину.
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02.06.2020 19:07 Відповісти
Куницын - это совок из совков, как и большинство руководящих (десятилетиями!) "афганцев". Присосались к ветеранским фондам - не оторвать. Большой ещё вопрос - на чьей они стороне, Украины или России?.
В общем, Зеленский создал очередное антиукраинское говно, потому что ничего другого он создать и не может, и не хочет.
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02.06.2020 19:04 Відповісти
Вилкула надо было назначать, тем более медалька свежая имеется, патриот еще тот... чето про..бал зеля такого кандидата мощнейшего
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02.06.2020 19:17 Відповісти
Опять одна вата ! АТОшников пару человек и то наверное откажутся в это распильное сборище идти...
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02.06.2020 23:52 Відповісти
 
 