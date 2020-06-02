Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни на чолі з Куніциним

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Відповідний документ №209/2020 оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Куніцина Сергія Володимировича головою Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Затвердити персональний склад Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України (додається)", - зазначається в тексті указу.

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До складу Ради увійшли представники громадських організацій у справах ветеранів та учасники бойових дій.

Голові Ради також було доручено протягом тижня внести проєкт Положення про Консультативну раду.

Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

Далі наводимо повний список членів Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України:

КУНІЦИН Сергій Володимирович — голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, голова Консультативної ради (за згодою)

ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович — народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, учасник бойових дій, перший заступник голови Консультативної ради (за згодою)

КРУТІЙ Віталій Іванович — перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та антитерористичної операції, учасник бойових дій, заступник голови Консультативної ради (за згодою)

ДВОРЯНЧУК Михайло Леонідович — голова громадської організації "Земельний омбудсмен", учасник бойових дій (за згодою)

ДЕНИСОВ Олександр Володимирович — голова громадської організації "Спілка ветеранів Афганістану Шевченківського району м.Києва "Місія", учасник бойових дій (за згодою)

ДОМАРОВ Іван Володимирович — голова громадської організації "Рада ветеранів АТО" Голосіївського району м.Києва, учасник бойових дій (за згодою)

ІВАНОВ Дмитро Федорович — член Ради адвокатів міста Києва, учасник бойових дій (за згодою)

КОЛБАСІН Олексій Володимирович — голова громадської організації "Хмельницька обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО", учасник бойових дій (за згодою)

КОЛОТ Сергій Юрійович — учасник бойових дій (за згодою)

ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, учасник бойових дій

МІХНЮК Ірина Володимирівна — голова громадської спілки "Всеукраїнське громадське об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху "Крила 8 сотні" (за згодою)

НАДТОЧИЙ Олексій Сергійович — начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України, учасник бойових дій

ОРОВЕЦЬКИЙ Руслан Анатолійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПАНТЮШЕНКО Богдан Валерійович — учасник бойових дій (за згодою)

ПРИМАЧЕНКО Володимир Васильович — засновник громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

РУДИЙ Іван Тарасович — учасник бойових дій, секретар Консультативної ради (за згодою)

СВИРИДЕНКО Вадим Васильович — Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, учасник бойових дій

СУБОТІН Валерій Олександрович — помічник керівника відділу 10 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій

ТЄРЄХОВ Євген Едуардович — учасник бойових дій (за згодою)

ТИРА Юрій Степанович — керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Степанич" (за згодою)

ТКАЛІЧ Тарас Анатолійович — голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО", учасник бойових дій (за згодою)

ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції України — керівник патрульної поліції, учасник бойових дій

ХІЛЬ Володимир Юрійович — начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії (для хірургічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Міністерства оборони України, учасник бойових дій

ЧУЙКО Олег Анатолійович — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, учасник бойових дій (за згодою)

ЯЗИНІН Сергій Вікторович — старший технік роти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник бойових дій.