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Новини Коронавірус і карантин
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Пасажиропотік у столичному метро зростає. Три станції вже обмежували на вхід, - Макогон

Пасажиропотік у столичному метро зростає. Три станції вже обмежували на вхід, - Макогон

У київському метро через зростання кількості пасажирів вже обмежували вхід на три станції.

Про це розповіла "РБК-Україна" заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в понеділок пасажиропотік перевищив пів мільйона пасажирів.

"675 тисяч пасажирів (у понеділок, - ред.). Так, нарощується пасажиропотік. Були (обмеження, - ред.) на тих станціях, де ми в принципі і передбачали - "Академмістечко", "Житомирська" і "Чернігівська". Це означає, що станція працювала на одні або двоє дверей у годину пік", - розповіла вона.

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Макогон уточнила, що обмеження на станціях діяли на початку 9 години ранку.

"Закликаємо людей продовжувати дотримуватися усіх обов'язкових заходів: масковий режим і дистанція, не скупчуватися", - додала речниця.

Як повідомлялося, з 1 червня Київський метрополітен в години пік може обмежувати пасажиропотік заради дотримання соціальної дистанції, закриваючи частину входів на окремих станціях.

Столичний метрополітен відновив свою роботу з 25 травня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) Метрополітен (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Поздно . Весь карантин - это маска месячной давности .
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02.06.2020 13:51
+3
А в нас знову зросла кількість хворих. Але інформацію приховують від загалу.
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02.06.2020 13:53
+3
вам хочется вечного "карантина"?
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02.06.2020 13:55
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Поздно . Весь карантин - это маска месячной давности .
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02.06.2020 13:51 Відповісти
моей - третий пошёл...
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02.06.2020 13:54 Відповісти
А в нас знову зросла кількість хворих. Але інформацію приховують від загалу.
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02.06.2020 13:53 Відповісти
вам хочется вечного "карантина"?
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02.06.2020 13:55 Відповісти
Она поражена коронабесием. Это уже неизлечимо. Очень трудно одураченого человека переконати, що його обдурили)
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02.06.2020 14:29 Відповісти
ні, я вражена ідійотам, які не вірять, що мають всі шанси захворіти.
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02.06.2020 14:45 Відповісти
Та ні, дорогенька, ти вражена коронапсихозом. Справжнім коронапсихозом і нічим іншим. Ти хвора зазомбована ЗМі людинка, яка не вміє аналізувати і думати своєю головою. В тебе остання стадія інфодемії)
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02.06.2020 14:49 Відповісти
Та ні ж, любчику. Це тебе вразила російська пропаганда, яка запевняє, що коронавірусу не існує.
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02.06.2020 14:57 Відповісти
Не выдумывайте, никто не говорит, что коронавируса нет. Говорят только об его использовании для нагнетания искусственной паники в политико-экономических целях.
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02.06.2020 15:38 Відповісти
https://youtu.be/bldmPK19w2E только настоящий имбецил может считать благом остановку экономики и удержание людей под домашним арестом. Это тоже рос.пропаганда? Коронаистеричка смотри видео с Америки, психозная
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02.06.2020 16:02 Відповісти
 
 