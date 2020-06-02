Пасажиропотік у столичному метро зростає. Три станції вже обмежували на вхід, - Макогон

У київському метро через зростання кількості пасажирів вже обмежували вхід на три станції.

Про це розповіла "РБК-Україна" заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в понеділок пасажиропотік перевищив пів мільйона пасажирів.

"675 тисяч пасажирів (у понеділок, - ред.). Так, нарощується пасажиропотік. Були (обмеження, - ред.) на тих станціях, де ми в принципі і передбачали - "Академмістечко", "Житомирська" і "Чернігівська". Це означає, що станція працювала на одні або двоє дверей у годину пік", - розповіла вона.

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Макогон уточнила, що обмеження на станціях діяли на початку 9 години ранку.

"Закликаємо людей продовжувати дотримуватися усіх обов'язкових заходів: масковий режим і дистанція, не скупчуватися", - додала речниця.

Як повідомлялося, з 1 червня Київський метрополітен в години пік може обмежувати пасажиропотік заради дотримання соціальної дистанції, закриваючи частину входів на окремих станціях.

Столичний метрополітен відновив свою роботу з 25 травня.