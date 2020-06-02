Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 2 червня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, вночі, після 2:35, ворог застосував неподалік Майорська гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки.

Після 08:55 розриви трьох ворожих мін калібру 82 мм зафіксували українські захисники Павлополя: "Ворог супроводжував мінометний обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Крім того, з 10:45 від окупованого н.п. Калинове противник застосував стрілецьку зброю по наших оборонцях Новозванівки.

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"Впевнившись у відсутності цивільного населення, наші воїни з легкого піхотного озброєння припиняли ворожу збройну активність", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються.