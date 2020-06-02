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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 2 червня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, вночі, після 2:35, ворог застосував неподалік Майорська гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки.

Після 08:55 розриви трьох ворожих мін калібру 82 мм зафіксували українські захисники Павлополя: "Ворог супроводжував мінометний обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Крім того, з 10:45 від окупованого н.п. Калинове противник застосував стрілецьку зброю по наших оборонцях Новозванівки.

Також читайте: Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

"Впевнившись у відсутності цивільного населення, наші воїни з легкого піхотного озброєння припиняли ворожу збройну активність", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються.

Автор: 

Міноборони (7307) обстріл (28250) Донбас (22354)


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На щастя. БО
"Убедившись в отсутствии гражданского населения, наши воины из легкого пехотного вооружения прекращали вражескую вооруженную активность"
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02.06.2020 13:52 Відповісти
Нужно у США больше вооружений просить, у них самый большой в мире военный бюджет, а чего добру пропадать. Пусть больше Украине дают вооружений и больше инструкторов надо!!!
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02.06.2020 13:56 Відповісти
это не наемники, это - повстанцы, еди его мать! *зелебоба
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02.06.2020 14:07 Відповісти
 
 