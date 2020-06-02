На боротьбу з COVID-19 витрачено понад 2,6 млрд грн бюджетних коштів, - Держказначейство

Міністерство фінансів продовжує моніторити бюджетні витрати на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За даними Держказначейства, до 28 травня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 2,62 млрд грн: 658 млн грн з держбюджету та 1 965 млн грн з місцевих бюджетів.

Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2484 млн грн з місцевих бюджетів).

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