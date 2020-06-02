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На боротьбу з COVID-19 витрачено понад 2,6 млрд грн бюджетних коштів, - Держказначейство
Міністерство фінансів продовжує моніторити бюджетні витрати на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
За даними Держказначейства, до 28 травня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 2,62 млрд грн: 658 млн грн з держбюджету та 1 965 млн грн з місцевих бюджетів.
Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2484 млн грн з місцевих бюджетів).
Топ коментарі
+7 olele
показати весь коментар02.06.2020 13:52
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+7 Александр Александрович #435904
показати весь коментар02.06.2020 14:05
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- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
А чего так мало?
За это бабло можно медикам з/п на пару лет вперед поднять
Цель была простая - ********* и напугать
https://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska
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Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.
штраф ему штраф! за неверие в священный карантин!... https://maidanfire.blogspot.com/