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Новини Коронавірус і карантин
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На боротьбу з COVID-19 витрачено понад 2,6 млрд грн бюджетних коштів, - Держказначейство

На боротьбу з COVID-19 витрачено понад 2,6 млрд грн бюджетних коштів, - Держказначейство

Міністерство фінансів продовжує моніторити бюджетні витрати на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За даними Держказначейства, до 28 травня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 2,62 млрд грн: 658 млн грн з держбюджету та 1 965 млн грн з місцевих бюджетів.

Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2484 млн грн з місцевих бюджетів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет від початку року недоотримав 41 млрд грн, - Держказначейство

Автор: 

держбюджет (2388) Держказначейство (233) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
...а скока до мєст дошло?
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02.06.2020 13:52
+7
Зелень працюйе, не заважайте.На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 4785
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02.06.2020 13:56
+7
Школьники, курящие в сторонке. Петя за год седеной покрылся, а у этого ряха в телек уже не влазит !
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02.06.2020 14:05
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...а скока до мєст дошло?
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02.06.2020 13:52 Відповісти
до многих так и не дошло .
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02.06.2020 13:54 Відповісти

- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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02.06.2020 14:16 Відповісти
Зелень працюйе, не заважайте.На борьбу с COVID-19 потрачено более 2,6 млрд грн бюджетных средств, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 4785
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02.06.2020 13:56 Відповісти
петя и свинарчуки - щенки ?
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02.06.2020 14:00 Відповісти
Школьники, курящие в сторонке. Петя за год седеной покрылся, а у этого ряха в телек уже не влазит !
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02.06.2020 14:05 Відповісти
2,6 млрд?!
А чего так мало?
За это бабло можно медикам з/п на пару лет вперед поднять
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02.06.2020 13:59 Відповісти
Не было такой цели .
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02.06.2020 14:01 Відповісти
понимаю...
Цель была простая - ********* и напугать
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02.06.2020 14:04 Відповісти
львиная доля не потрачена,раЗпЕстячена
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02.06.2020 14:05 Відповісти
2.6 млрд. Ок, а де інші гроші з 61млрд грн коронавірусного фонду?
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02.06.2020 14:05 Відповісти
Чек пожалуйста !
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02.06.2020 14:06 Відповісти
Это очень интересно.. а выделили, если память не изменяет - 66млрд. Где деньги, черти?? На счётчик поставить??
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02.06.2020 14:10 Відповісти
Так это бюджетных только,а сколько дали зарубежные портньоры?терпите терпилы.
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02.06.2020 14:11 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska



Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.
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02.06.2020 14:13 Відповісти
А чё так мало потратили-то? Всего 2,6 млрд грн бюджетных средств...
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02.06.2020 14:15 Відповісти
І що на ці бабки зробили?
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02.06.2020 14:18 Відповісти
Влучне питання...
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02.06.2020 14:33 Відповісти
28 мая сдавал кровь в Киеве, в Охматдете, и поинтересовался - тесты на Ковид есть ? - Небыло НИЧЕГО. И это столичная детская немаленькая больничка....
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02.06.2020 14:39 Відповісти
Кому обсервація, а євнухам з офісу свято.
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02.06.2020 14:50 Відповісти
Беспроигрышная темка: ковид разыгрался - все деньги идут на борьбу (надо больше, чтобы дать отпор)! ковид побеждён - все деньги пошли на борьбу (надо больше, чтобы дать отпор)!.. а где борьба? где отпор? где ковид, злющий презлющий?..

штраф ему штраф! за неверие в священный карантин!... https://maidanfire.blogspot.com/
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02.06.2020 14:57 Відповісти
так чисто интерестно, на что были потрачены средства, если даже киевские инфекционисты покупают маски, перчатки и костюмы за свои деньги.
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02.06.2020 14:57 Відповісти
 
 