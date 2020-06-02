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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо ситуація не зміниться, то після 22 червня карантин залишиться, але буде адаптивним не на рівні області, а населеного пункту, - головний санлікар Ляшко

Якщо ситуація не зміниться, то після 22 червня карантин залишиться, але буде адаптивним не на рівні області, а населеного пункту, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня - дати, до якої попередньо діють обмеження.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз він триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зазначив Ляшко.

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Він також розповів, від чого залежатимуть подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень.

"Все буде залежати від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а і в країнах Європейського Союзу, які першими увійшли в епідемічний процес", - заявив Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
у нас не влада у нас секта ковида.
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02.06.2020 14:21
+4
Масочный террор проти здоровых людей - это просто декоративный символ для поддержания страха у зомбированных вирусофобов. Никакого отношения к реальной "борьбе" с ковидом не имеет.
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02.06.2020 15:34
+3
Ляшко, треба з цим шось робити, бо без карантину ти нікому не потрібен
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02.06.2020 14:05
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22 июня,ровно в четыре часа....Чет прицепилась мелодия.
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02.06.2020 14:02 Відповісти
навіть у пісні брехня, бо о четвертій вони перетнули кордон, а щоб бомбити Київ то треба до нього де долетіти, а він далеченько так від кордону
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02.06.2020 14:07 Відповісти
Ну це вже питання до автора віршу.Ось я надибав:
"
Ее написал Борис Ковынев, советский поэт, уроженец Полтавщины. Аавторству Бориса Ковынева (1903-1970) принадлежат и строки «Авиамарша»: «Ты будешь слышать дробь атак, /И там, где поезд не годится, /Где не пройдет угрюмый танк, /Там пролетит стальная птица» (1927).
Ковыянев в первый день войны сочинил стихотворение «22 июня», которое было опубликовано в боевом листке Юго-Западного фронта.
Газету прочитал красноармеец Н.И. Немчинов, служивший в ансамбле песни и пляски Киевского особого военного округа. Неизвестно, сам ли он обнаружил, что текст Ковынева идеально ложится на музыку «Платочка», или кто другой ему подсказал, но красноармеец Немчинов эту песню исполнил. В политдонесении Юго-Западного фронта от 29 июня 1941 года сообщается, что Немчинов «исполнил новую песню Е. Петерсбургского "Прощальная", которую бойцы и командиры встретили с воодушевлением, просили переписать слова, а исполнять ее на позициях они уже будут сами, так как мотив ее им знакомый…»
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02.06.2020 14:27 Відповісти
Поздно . В Днепре каждый день пробки , как 30-го декабря .
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02.06.2020 14:03 Відповісти
Ляшко, треба з цим шось робити, бо без карантину ти нікому не потрібен
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02.06.2020 14:05 Відповісти
Просто свою профнепригодность Ляшко и другие чиновники прикрывают дурантином и запугиваниями.
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02.06.2020 15:17 Відповісти
бесконтрольное расходование госбюджета медленно утекает сквозь пальцы ?
а хочется еще хоть капельку... хоть брызги... хоть росой.... оставить...
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02.06.2020 14:05 Відповісти
с первого и по сегодняшний день никакого кракантина я в своем миллионнике не видал.
Можно эту говорящую голову нейтрализовать?
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02.06.2020 14:06 Відповісти
Мы ему за это поклониться должны?? Или всё-таки ******* каждый по разу??
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02.06.2020 14:08 Відповісти
по два
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02.06.2020 14:20 Відповісти
Не поможет и два, к сожалению.
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02.06.2020 15:18 Відповісти
Вся страна забила на предохранение.Народ простой,как туалетные двери.
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02.06.2020 14:08 Відповісти
народ менять не пробовал?
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02.06.2020 14:19 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska



Охохоу, який скандал.
У однієї співробітниці МОЗ - ковід.
Але міністр в кращих совєцький традиціях вирішує приховати це.
200 працівників міністерства завтра вийдуть на роботу і на ризик.
Ніякого карантину. Дали команду мовчати.
Деталі: телеграм-канал з інсайдами МОЗ @moz_inside
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02.06.2020 14:15 Відповісти
у нас не влада у нас секта ковида.
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02.06.2020 14:21 Відповісти
Это секта воинственных и профнепригодных мракобесов. Остальное производное.
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02.06.2020 15:22 Відповісти
Масочный террор проти здоровых людей - это просто декоративный символ для поддержания страха у зомбированных вирусофобов. Никакого отношения к реальной "борьбе" с ковидом не имеет.
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02.06.2020 15:34 Відповісти
хто-небудь ,розбудіть Ляшка
скажіть цьому йолопу , що всі вже забили на його "карантин" болт!
хай вийде на вулицю і сам переконається в цьому!
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02.06.2020 17:15 Відповісти
Да все уже поняли, что это какая то психо манипуляция. И кто большой профи по подобным технологиям мы тоже знаем..Хватит издеваться над людьми, уроды!
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02.06.2020 18:32 Відповісти
Либо же это тренировка к чему то более серьезному Типа прикидывают а как же оно будет
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02.06.2020 18:34 Відповісти
Лохотрон продолжается. Его нет, но будем рассказывать, что он есть. Так и воровать проще... Кого мы выбрали?! Ни на месных, ни на любых выборах ДУМАЙТЕ и ГОЛОСУЙТЕ ДУМАЯ.
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02.06.2020 21:25 Відповісти
 
 