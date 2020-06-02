Якщо ситуація не зміниться, то після 22 червня карантин залишиться, але буде адаптивним не на рівні області, а населеного пункту, - головний санлікар Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня - дати, до якої попередньо діють обмеження.
Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зараз він триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зазначив Ляшко.
Він також розповів, від чого залежатимуть подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень.
"Все буде залежати від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а і в країнах Європейського Союзу, які першими увійшли в епідемічний процес", - заявив Ляшко.
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Ее написал Борис Ковынев, советский поэт, уроженец Полтавщины. Аавторству Бориса Ковынева (1903-1970) принадлежат и строки «Авиамарша»: «Ты будешь слышать дробь атак, /И там, где поезд не годится, /Где не пройдет угрюмый танк, /Там пролетит стальная птица» (1927).
Ковыянев в первый день войны сочинил стихотворение «22 июня», которое было опубликовано в боевом листке Юго-Западного фронта.
Газету прочитал красноармеец Н.И. Немчинов, служивший в ансамбле песни и пляски Киевского особого военного округа. Неизвестно, сам ли он обнаружил, что текст Ковынева идеально ложится на музыку «Платочка», или кто другой ему подсказал, но красноармеец Немчинов эту песню исполнил. В политдонесении Юго-Западного фронта от 29 июня 1941 года сообщается, что Немчинов «исполнил новую песню Е. Петерсбургского "Прощальная", которую бойцы и командиры встретили с воодушевлением, просили переписать слова, а исполнять ее на позициях они уже будут сами, так как мотив ее им знакомый…»
а хочется еще хоть капельку... хоть брызги... хоть росой.... оставить...
Можно эту говорящую голову нейтрализовать?
https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska
Охохоу, який скандал.
У однієї співробітниці МОЗ - ковід.
Але міністр в кращих совєцький традиціях вирішує приховати це.
200 працівників міністерства завтра вийдуть на роботу і на ризик.
Ніякого карантину. Дали команду мовчати.
Деталі: телеграм-канал з інсайдами МОЗ @moz_inside
скажіть цьому йолопу , що всі вже забили на його "карантин" болт!
хай вийде на вулицю і сам переконається в цьому!