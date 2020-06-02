Якщо ситуація не зміниться, то після 22 червня карантин залишиться, але буде адаптивним не на рівні області, а населеного пункту, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня - дати, до якої попередньо діють обмеження.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз він триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зазначив Ляшко.

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Він також розповів, від чого залежатимуть подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень.

"Все буде залежати від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а і в країнах Європейського Союзу, які першими увійшли в епідемічний процес", - заявив Ляшко.