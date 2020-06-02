Двох киян затримано в Харкові під час "продажу" за $ 1 млн посади голови ОДА, - Кучер

Двоє чоловіків затримані в одному з ресторанів Харкова після одержання ними першої частини суми неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на посади голови обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі глава обладміністрації Олексій Кучер, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в ресторані "Ла-Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади глави Харківської ОДА та голови ГУ ДПС в Харківській області", - написав Кучер.

За його словами, загальна вартість посади голови Харківської обладміністрації була оцінена в 1 млн доларів.

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Кучер повідомив також, що зараз йдуть обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.