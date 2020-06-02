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Двох киян затримано в Харкові під час "продажу" за $ 1 млн посади голови ОДА, - Кучер

Двох киян затримано в Харкові під час

Двоє чоловіків затримані в одному з ресторанів Харкова після одержання ними першої частини суми неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на посади голови обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі глава обладміністрації Олексій Кучер, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в ресторані "Ла-Страда" в Харкові затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади глави Харківської ОДА та голови ГУ ДПС в Харківській області", - написав Кучер.

За його словами, загальна вартість посади голови Харківської обладміністрації була оцінена в 1 млн доларів.

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Кучер повідомив також, що зараз йдуть обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.

Двох киян затримано в Харкові під час продажу за $ 1 млн посади голови ОДА, - Кучер 01

Автор: 

шахрайство (1073) ОДА (1625) Харків (5563) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+25
брат ермака? двоюродный )))) с другом )))
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02.06.2020 14:12
+20
100% задержанные киевляне, регулярно посещали ресторан "Велюр"..
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02.06.2020 14:16
+19
Ермакавзяли?!
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02.06.2020 14:12
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в мене більше питань до покупців
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02.06.2020 14:12 Відповісти
кристально честные люди
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02.06.2020 14:12 Відповісти
- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть!
- Не обнимайте меня. Я теперь гордый.
- Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично. (с)
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02.06.2020 14:19 Відповісти
Осталось только дополнить о костюме *Европа-А* в продолжение текста! Вечная книжка!
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02.06.2020 21:49 Відповісти
Новейшие лица...
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02.06.2020 14:20 Відповісти
да сколько ж у Ермака братьев ?
он что, из многодетной семьи, или, не дай Бог из детдома ?
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02.06.2020 14:37 Відповісти
Не скидуйте з рахунків юзіка і лисого, то ще ті перці
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02.06.2020 15:33 Відповісти
Там бригадний підряд
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02.06.2020 16:46 Відповісти
покупці з ДБР чи авяканці Перевелися в Україні Діти Лейтенанта Шмідта
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02.06.2020 14:44 Відповісти
брат ермака? двоюродный )))) с другом )))
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02.06.2020 14:12 Відповісти
це зроблено,щоб відмазати єрмака.
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02.06.2020 14:36 Відповісти
так він і так...не замазаний )))
тим плівкам преЗЕдент не вірить, йому цікавіші про Порошенко
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02.06.2020 14:40 Відповісти
Ермакавзяли?!
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02.06.2020 14:12 Відповісти
как ресторан работал никто не спросит?
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02.06.2020 14:13 Відповісти
Пачки денег им бросали с расстояния 1,5 м...
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02.06.2020 14:16 Відповісти
там, по ходу, летняя веранда имеется...
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02.06.2020 14:29 Відповісти
Лохов надо разводить.Иначе никак.
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02.06.2020 14:13 Відповісти
уровень лоховатости территории просто зашкаливает! Таких идиотов не стричь, самому надо быть идиотом. Стадо баранов!
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02.06.2020 14:15 Відповісти
Хотя.... если выяснится, что банкноты были поддельные, возьму свои слова обратно!-)))))))))))))
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02.06.2020 14:16 Відповісти
100% задержанные киевляне, регулярно посещали ресторан "Велюр"..
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02.06.2020 14:16 Відповісти
Ермака взяли?
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02.06.2020 14:16 Відповісти
убиенного ермака взяли?
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02.06.2020 14:16 Відповісти
воскрезшого, мабуть
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02.06.2020 14:45 Відповісти
Таки взяли людей Ермака?
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02.06.2020 14:16 Відповісти
Точняк родственники Єрмака
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02.06.2020 14:17 Відповісти
кто ж киевлянам в харкове платит???...
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02.06.2020 14:18 Відповісти
не согласовали не занесли кучеру
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02.06.2020 14:20 Відповісти
интересно за сколько время он отбил бы "лям зелени",главой налоговой?
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02.06.2020 14:22 Відповісти
За три дня ,на спокойно неделя!
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02.06.2020 14:24 Відповісти
Через гепу надо было решать,он наперсточник он знает как кручу верчу.... хочу!
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02.06.2020 14:23 Відповісти
2-га серія !? ...Коли яй....*.головмусору* прищемили то почалась *двіжуха * .
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02.06.2020 14:29 Відповісти
А можно фамилии тех депилофф, ко орые решили перекупить должности у Кернеса с Добки ным?
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02.06.2020 14:31 Відповісти
не может быть ....неужели братьев ермаков повязали
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02.06.2020 14:42 Відповісти
Невже так погано йдуть діла в державі , що вже посади почали продавати як євнухі при імператорі ? У II ст. н. е. гаремні євнухи в Китаї стали грати виключно велику роль при дворі. Угруповання євнухів висувала на трон малолітніх неосвітчених імператорів, які цілком підпадали під їх вплив. Користуючись підтримкою імператорів, євнухи призначали на вищі державні посади своїх ставлеників. Їхні родичі ставали великими чиновниками в областях і повітах. Займаючись здирництвом та хабарництвом, вони наживали величезні багатства. Нестримне самоуправство кліки євнухів мало результатом найсильнішу корупцію і розкладання державного апарату. Як бачимо нічого нового, все вже було в історії.
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02.06.2020 14:48 Відповісти
Посади продавались з 90х.
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02.06.2020 14:56 Відповісти
представляете, как воруют, если платят такие деньги
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02.06.2020 14:48 Відповісти
Зеленое стадо у власти...ворует в турборежиме уже год...
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02.06.2020 14:55 Відповісти
ну до этого никто не воровал?
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02.06.2020 14:57 Відповісти
И до этого воровали...но при особо честном осле воруют еще больше...
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02.06.2020 14:58 Відповісти
особенно не воровали, при бывшем президенте-который олицетворял ум, честь,совесть, всея галактики
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02.06.2020 14:58 Відповісти
Бывший плохой...а нынышний то хороший так ведь?? Честный да?? Команда у него вся сплошь новые..и особо честные...
А воруют аж гай шумит...в бюджете скоро мышь повесится...
Госрезерв зерна опустошили...
Маски и другие средсва защиты распродали...
А зебилы все о прошлом...
О нынешнем думай идиот...
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02.06.2020 15:01 Відповісти
Подивися декларації чиновників і їх оточення. Хіба не для таких цілей вказують позамежні суми готівки?
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02.06.2020 16:54 Відповісти
Братьев Ермаков уже повязали?
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02.06.2020 15:04 Відповісти
Хто-небудь вірить, що слідство в Харкові вийде на Єрмаків?
Я вже не кажу про клована...
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02.06.2020 15:04 Відповісти
Вот нелохи с Ырмаками налево-направо торгуют должностями лихо! Ау,зеленые бараны и овцы ,вам нравится или это опять мифические свинарчуки делают?
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02.06.2020 15:10 Відповісти
Ще два брата засланого мацковського ярмака? ну що, зелебобіки, подобається вам жити в цьому лайні, в яке ви опустили цілу Країну?
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02.06.2020 15:41 Відповісти
У обоих фамилия Ермак?))
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02.06.2020 16:34 Відповісти
Наверное представились от брата Ермака
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02.06.2020 16:37 Відповісти
При Пети такой пуйни не было!
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02.06.2020 18:02 Відповісти
 
 