Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить підстав для повернення Росії в G7

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повернення Росії до формату "Групи семи", оскільки не бачить для цього достатніх підстав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Боррель заявив під час брифінгу в Брюсселі у вівторок.

"ЄС вважає формат G7 надзвичайно важливим багатостороннім інструментом для країн, якими керують спільні цінності, інтереси і зобов’язання. Співпраця між партнерами-однодумцями є навіть більш життєво важливою у такі непрості часи. Участь РФ у тогочасній G8, як ви знаєте, була призупинена, доки РФ не змінить курс і умови не дозволять повернутись до G8 та проводити змістовні дискусії. І це не те, що зараз відбувається", - сказав глава європейської дипломатії.

Він нагадав, що декларація, ухвалена у березні 2014 року, пояснює, чому G8 стала G7, і зазначив, що "важко повірити, що за теперішніх обставин група знову може стати G8".

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"Я б також хотів підкреслити, що прерогативою головування у G7, яке наразі обіймає США, є видавати гостьові запрошення. Але зміна членства, зміна формату на постійній основі не є прерогативою головування G7", - додав Боррель.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт "Групи семи", який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши втім можливість запрошення Росії у якості гостя.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї Трампа про запрошення Росії.