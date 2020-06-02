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Новини
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить підстав для повернення Росії в G7

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не бачить підстав для повернення Росії в G7

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повернення Росії до формату "Групи семи", оскільки не бачить для цього достатніх підстав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Боррель заявив під час брифінгу в Брюсселі у вівторок.

"ЄС вважає формат G7 надзвичайно важливим багатостороннім інструментом для країн, якими керують спільні цінності, інтереси і зобов’язання. Співпраця між партнерами-однодумцями є навіть більш життєво важливою у такі непрості часи. Участь РФ у тогочасній G8, як ви знаєте, була призупинена, доки РФ не змінить курс і умови не дозволять повернутись до G8 та проводити змістовні дискусії. І це не те, що зараз відбувається", - сказав глава європейської дипломатії.

Він нагадав, що декларація, ухвалена у березні 2014 року, пояснює, чому G8 стала G7, і зазначив, що "важко повірити, що за теперішніх обставин група знову може стати G8".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада не підтримує запрошення Росії на саміт G7, - Трюдо

"Я б також хотів підкреслити, що прерогативою головування у G7, яке наразі обіймає США, є видавати гостьові запрошення. Але зміна членства, зміна формату на постійній основі не є прерогативою головування G7", - додав Боррель.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт "Групи семи", який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши втім можливість запрошення Росії у якості гостя.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї Трампа про запрошення Росії.

Автор: 

G-7 G7 (1032) росія (64946) Євросоюз (13316) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
хоть один зрячий нашелся
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02.06.2020 14:19
+2
G7 - нє
Ж1 - ось окремий шлях расісі!
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02.06.2020 14:27
+2
G7 - экономический блок, РФ не входит в десятку ведущих экономик мира, не говоря уже об остальных "подвигах". Это называется - "со свиным рылом в калашный ряд".
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02.06.2020 14:41
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хоть один зрячий нашелся
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02.06.2020 14:19 Відповісти
G7 - нє
Ж1 - ось окремий шлях расісі!
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02.06.2020 14:27 Відповісти
В античному Римі, в середовищі патриціїв, було таке поняття - "тінь". Так іменувалася людина, яку міг привести з собою патрицій на "звану трапезу". Ця людина могла пить, їсти, однак, "не мала права голосу за столом. Міг тільки відповісти на питання, але сам не мав права висловиться...
Борель чітко визначив позицію - Трамп може запросить Росію, однак, лише у якості "тіні"...
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02.06.2020 14:33 Відповісти
Да им (РФ) пофиг - хоть чучелом, хоть тушкой...
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02.06.2020 14:37 Відповісти
Так вони ж, не зможуть утриматься, щоб свої "п"ять копійок" не впхнуть...
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02.06.2020 14:41 Відповісти
G7 - экономический блок, РФ не входит в десятку ведущих экономик мира, не говоря уже об остальных "подвигах". Это называется - "со свиным рылом в калашный ряд".
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02.06.2020 14:41 Відповісти
На уроке анатомии:
- Кто скажет, какой самый большой орган человека?
- Жопа, Марья Ивановна: в нее помещается вся Россия.
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02.06.2020 14:42 Відповісти
В G7 РАШЕН ********* тянет всеми силами только Трамп, чтобы ПУТЛЕР снова помог ему выиграть выборы.
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02.06.2020 14:46 Відповісти
Жозеп Боррель не видит оснований для возвращения России в G7.

Я тоже не вижу их...
В общем - так: Мы с Жозепом Боррелем не видим оснований...
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02.06.2020 14:50 Відповісти
 
 