Україна готова до компромісів щодо Донбасу, але не перетинатиме "червоних ліній", - Кулеба

Україна відкрита для пошуку максимально широких компромісів, але не буде перетинати "червоні лінії", які належать до національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Місяць тому відбулися консультації міністрів закордонних справ в "нормандському форматі". ... Ми намітили кілька питань, які потребують вирішення і відтоді поступово шукаємо рішення, які б дозволили рухатися вперед для мирного врегулювання на Донбасі, але, підкреслю, не приводили до перетину червоних ліній", - зазначив глава МЗС України.

За словами Кулеби, Україна відкрита для пошуку максимально широких компромісів, але не буде перетинати "червоні лінії", які належать до національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО", - Кулеба