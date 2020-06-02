Україна обговорюватиме з Німеччиною питання міжнародної платформи з деокупації Криму, - Кулеба

Україна буде обговорювати з партнерами, зокрема з Німеччиною, питання того, якою саме має бути міжнародна платформа щодо Криму.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, якою саме має бути міжнародна щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Зараз ще лише раз підкреслю, що питання Криму завжди буде серед пріоритетних для мене, як для міністра закордонних справ, і до того моменту, поки Крим не буде деокупуваний і не повернеться до складу України", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до компромісів щодо Донбасу, але не перетинатиме "червоних ліній", - Кулеба