Україна обговорюватиме з Німеччиною питання міжнародної платформи з деокупації Криму, - Кулеба
Україна буде обговорювати з партнерами, зокрема з Німеччиною, питання того, якою саме має бути міжнародна платформа щодо Криму.
Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, якою саме має бути міжнародна щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Зараз ще лише раз підкреслю, що питання Криму завжди буде серед пріоритетних для мене, як для міністра закордонних справ, і до того моменту, поки Крим не буде деокупуваний і не повернеться до складу України", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні у вівторок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
платформа по Крыму (и Дамбасу) одна - БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ
о гарантии границ взамен на ядерное оружие
Россия с Германией строят "Северный поток-2" в обход Украины. А он что то обсуждать собрался, обсуждальщик хренов.