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Новини Агресія Росії проти України
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Україна обговорюватиме з Німеччиною питання міжнародної платформи з деокупації Криму, - Кулеба

Україна обговорюватиме з Німеччиною питання міжнародної платформи з деокупації Криму, - Кулеба

Україна буде обговорювати з партнерами, зокрема з Німеччиною, питання того, якою саме має бути міжнародна платформа щодо Криму.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, якою саме має бути міжнародна щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Зараз ще лише раз підкреслю, що питання Криму завжди буде серед пріоритетних для мене, як для міністра закордонних справ, і до того моменту, поки Крим не буде деокупуваний і не повернеться до складу України", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до компромісів щодо Донбасу, але не перетинатиме "червоних ліній", - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7324) Крим (14127) росія (64946) Кулеба Дмитро (3604) деокупація (950)


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Топ коментарі
+6
дурник ******: окуповану територію можна звільнити лише шляхом перемоги над окупантом. Все інше - від лукавого
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02.06.2020 14:29
+4
если Кулеба забыл, напомню,

платформа по Крыму (и Дамбасу) одна - БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ
о гарантии границ взамен на ядерное оружие
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02.06.2020 14:34
+3
А німці про це знают??)))
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02.06.2020 14:30
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дурник ******: окуповану територію можна звільнити лише шляхом перемоги над окупантом. Все інше - від лукавого
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02.06.2020 14:29 Відповісти
Всі ці посіденьки, лише імітація бурхливої діяльності !!))
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02.06.2020 14:32 Відповісти
Не, это он за дураков держит украинцев, коим адресует се.
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02.06.2020 15:10 Відповісти
мудрий нарІд скуштує
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02.06.2020 15:16 Відповісти
Непременно. Они уже почти 30 лет с режимом олигарзов в выборы играют.
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02.06.2020 15:35 Відповісти
А німці про це знают??)))
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02.06.2020 14:30 Відповісти
если Кулеба забыл, напомню,

платформа по Крыму (и Дамбасу) одна - БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ
о гарантии границ взамен на ядерное оружие
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02.06.2020 14:34 Відповісти
Гаранты сказали спасибо, лОхи.
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02.06.2020 15:14 Відповісти
обсуждать можно что угодно... долго и нудно... но дольше обсуждения это может не продвинуться...
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02.06.2020 14:35 Відповісти
зелені звіздунці та їхні офуїтельні історії
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02.06.2020 14:37 Відповісти
А от при святому свиночолому гетьмані вже давно б кримнаш визволили!!!
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02.06.2020 14:38 Відповісти
жри гавно - не обляпайся...
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02.06.2020 15:15 Відповісти
Доки переважна більшість жителів Криму не матиме бажання повернення до складу України - нічого не вийде.
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02.06.2020 14:50 Відповісти
Ти про 500тис. Завезеної кацапні?
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02.06.2020 14:59 Відповісти
брэшэш кацап...
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02.06.2020 15:16 Відповісти
Всё это стадо умеет только зелёные пузыри пускать.
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02.06.2020 15:00 Відповісти
Украина будет обсуждать с Германией вопрос международной платформы по деоккупации Крыма

Россия с Германией строят "Северный поток-2" в обход Украины. А он что то обсуждать собрался, обсуждальщик хренов.
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02.06.2020 15:14 Відповісти
Падлы хоронят вопрос Крыма...
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02.06.2020 15:16 Відповісти
Когда уже Украина с Германией будут обуждать раздел территории Московии ?
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02.06.2020 16:38 Відповісти
 
 