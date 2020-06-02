Більш ніж сто дитсадків відкрилися на Київщині, працюють спортзали й басейни, - ОДА

У межах поетапного пом'якшення карантинних обмежень у Київській області відновлюють роботу дошкільні заклади, відкриття санаторіїв і оздоровчих таборів планується на наступному етапі зняття протиепідемічних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, в Київській області діє третій етап пом'якшення карантину завдяки поліпшенню ситуації із захворюваністю на коронавірус за трьома показниками.

"Дозволена робота басейнів і спортзалів, відвідування освітніх занять у групах до 10 осіб, в тому числі автошколи, відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних автотранспортних перевезень ... дитячі садки вже почали працювати", - зазначив Володін.

"На сьогодні в Київській області відкрилося 114 закладів дошкільної освіти, в які прийнято 2589 дітей", - додав в.о. голови Київської ОДА.

Володін наголосив, що поетапне відкриття дитячих садків у регіоні триває. Водночас відкриття дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв можливе лише на останньому етапі пом'якшення карантину за умови дотримання протиепідемічних рекомендацій.

Також читайте: На Київщині за добу виявили 23 випадки COVID-19, загалом - 1623, - ОДА