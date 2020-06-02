УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5522 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 559 11

Більш ніж сто дитсадків відкрилися на Київщині, працюють спортзали й басейни, - ОДА

Більш ніж сто дитсадків відкрилися на Київщині, працюють спортзали й басейни, - ОДА

У межах поетапного пом'якшення карантинних обмежень у Київській області відновлюють роботу дошкільні заклади, відкриття санаторіїв і оздоровчих таборів планується на наступному етапі зняття протиепідемічних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, в Київській області діє третій етап пом'якшення карантину завдяки поліпшенню ситуації із захворюваністю на коронавірус за трьома показниками.

"Дозволена робота басейнів і спортзалів, відвідування освітніх занять у групах до 10 осіб, в тому числі автошколи, відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних автотранспортних перевезень ... дитячі садки вже почали працювати", - зазначив Володін.

"На сьогодні в Київській області відкрилося 114 закладів дошкільної освіти, в які прийнято 2589 дітей", - додав в.о. голови Київської ОДА.

Володін наголосив, що поетапне відкриття дитячих садків у регіоні триває. Водночас відкриття дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв можливе лише на останньому етапі пом'якшення карантину за умови дотримання протиепідемічних рекомендацій.

Також читайте: На Київщині за добу виявили 23 випадки COVID-19, загалом - 1623, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4006) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Сьогодні їхав і бачив в одному дитсадку д... вихователів які дітей в маски запхали, по перше вони в закритому приміщенні нічого не допоможуть, по друге на вулиці їх .... кому треба...
Я б на місці батьків ту завідуючу в противогаз запхав і десять кругів навколо садка щоб д..лізм з голови вийшов, якщо якийсь дурак скинув таку інструкцію то це не означає що такий маразм треба виконувати
показати весь коментар
02.06.2020 14:53
+3
Все открывается уже давно, а вирус тухнет) смысл был закрываться?)) Все коронапсихозные СМИ и политики должны понести ответственность перед народом за безмозглую политику дурантинов! Это кармановирус, а не коронавирус. Все думающие люди давно это поняли!
показати весь коментар
02.06.2020 14:47
+2
Объявление в садике: "Уважаемые родители, следите за своим поведением. После карантина , за завтраком все дети чокаются!"
показати весь коментар
02.06.2020 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все открывается уже давно, а вирус тухнет) смысл был закрываться?)) Все коронапсихозные СМИ и политики должны понести ответственность перед народом за безмозглую политику дурантинов! Это кармановирус, а не коронавирус. Все думающие люди давно это поняли!
показати весь коментар
02.06.2020 14:47 Відповісти
Объявление в садике: "Уважаемые родители, следите за своим поведением. После карантина , за завтраком все дети чокаются!"
показати весь коментар
02.06.2020 14:50 Відповісти
Соглашусь на 99%.. просто слишком мягко сказано..
показати весь коментар
02.06.2020 15:00 Відповісти
..)) и меня - два-три часа терпят... Это вчера, какой-то накуренный дупомодерр попадся, полтора дня уже говорю.. наверное его уволят после этого..
показати весь коментар
02.06.2020 15:15 Відповісти
Сьогодні їхав і бачив в одному дитсадку д... вихователів які дітей в маски запхали, по перше вони в закритому приміщенні нічого не допоможуть, по друге на вулиці їх .... кому треба...
Я б на місці батьків ту завідуючу в противогаз запхав і десять кругів навколо садка щоб д..лізм з голови вийшов, якщо якийсь дурак скинув таку інструкцію то це не означає що такий маразм треба виконувати
показати весь коментар
02.06.2020 14:53 Відповісти
Рестораны откройте, четверть Киева к этому подвязаны..
показати весь коментар
02.06.2020 14:56 Відповісти
Это рекомендация.. а рекомендация - это чтобы мы могли послать..
показати весь коментар
02.06.2020 14:59 Відповісти
Більш ніж сто дитсадків відкрилися на Київщині, працюють спортзали й басейни, - ОДА - Цензор.НЕТ 6253
показати весь коментар
02.06.2020 15:04 Відповісти
 
 