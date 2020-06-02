Рада ухвалила в цілому закон про "положення Болар", який стабілізує ринок крові та імпорт ліків

Верховна Рада на засіданні у вівторок ухвалила в цілому законопроєкт №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів і корупційних чинників у сфері охорони здоров'я".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ підтримали 332 депутати.

Закон, зокрема, передбачає впровадження в українському законодавстві "положення Болар", яке дозволяє вітчизняним фармкомпаніям подавати заявку на держреєстрацію генеричного лікзасобу до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат і випускати відповідний продукт на ринок відразу після закінчення терміну патентного захисту.

Закон надає можливість безперешкодно ввозити в Україну вакцини, необхідні для вакцинації учасників українського миротворчого контингенту, спрощує дозвільні процедури для ввезення в Україну лікарських субстанцій для власного виробництва психотропних лікарських засобів.

Крім цього, законопроєкт дозволить стабілізувати ринок донорської крові в Україні та створити умови для збільшення обсягів заготівлі плазми крові і виробництва з неї препаратів.

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