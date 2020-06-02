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Новини Вступна кампанія
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Жителі окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО до вищих навчальних закладів, в яких є освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна"

Жителі окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО до вищих навчальних закладів, в яких є освітні центри

Абітурієнти з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей і тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених навчальних закладів, де будуть працювати освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Раніше вступники з Криму могли за спрощеною процедурою вступати лише через освітні центри "Крим-Україна", а з Донбасу – через "Донбас-Україна. У 2020 році Міністерство освіти і науки розширило для мешканців Криму та Донбасу мережу освітніх центрів і надало можливість дітям із окупованих територій обирати для вступу будь-який з майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти", - розповів заступник голови Міносвіти Єгор Стадний.

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" працюватимуть з 9 червня до 23 жовтня у кожному із закладів, список який Міністерство освіти і науки публікувало раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перетин абітурієнтами КПВВ на лінії розмежування під час вступної кампанії обговорювався в межах ТКГ, - ОП

Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

  • вступники з Криму – не пізніше 20 серпня;
  • вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Вступники з окупованих Криму і Донбасу, які мають український атестат і склали ЗНО, мають можливість вступати в будь-який виш України.

Автор: 

вступна кампанія (228) Крим (14127) освіта (1297) Міносвіти (1411) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+4
Там детей оккупанты так обработали,что им нужно только поступать в ВУЗы "Крым-Мордовия" и "Донбасс-Саранск" с российскими паспортами.
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02.06.2020 15:31
+4
Ну а що? Тато українців в армії луганди убиває, а синочок вивчиться в універі внутрішніх справ і буде українців по в'язницям саджати та гумовими кийками бити.
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02.06.2020 15:47
+4
Перепрошую. Це тільки в мене, так би мовити, "лижі не їдуть"? Тобто їх батьки паплюжать Україну, стріляють у спини нашим захисникам, волають: "рашка свиня наше все, путін введи" та інше - а діточок - в українські ВНЗ без ЗНО, мабуть скоро - поза конкурсом. Що наступне: оренда квартир за рахунок держави (ну як цей біомусор буде у гуртожитках жити - там не зручно), сніданок-обід-вечерю також за рахунок держави з ресторану, влітку -кудись в Іспанію (Італію, Францію) на відпочинок (зрозуміло теж за рахунок платників податків). А ці шахтарські, трактористські та інші (за висловом х....ла) нащадки будуть тут продовжувати "співати про "бабмбас" усіх кормить, ЗСУ - карателі, "україни ніколо не було". Хто ще не зрозумів - що в більшості своїй вони покидьки, з промитими залишками мізків.
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02.06.2020 16:18
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це що х...ня!?
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02.06.2020 15:27 Відповісти
Ну а що? Тато українців в армії луганди убиває, а синочок вивчиться в універі внутрішніх справ і буде українців по в'язницям саджати та гумовими кийками бити.
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02.06.2020 15:47 Відповісти
А самое главное - жители оккупированных областей обязаны носить цак и делать "ку" перед каждым полноценным чатланином. Поскольку мы все знаем их истинное отношение к материковой Украине. Не будем лицемерить - никакого уважения к нашей стране они не испытывают. Так что - вставить цак и кланяться!
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02.06.2020 15:28 Відповісти
Там детей оккупанты так обработали,что им нужно только поступать в ВУЗы "Крым-Мордовия" и "Донбасс-Саранск" с российскими паспортами.
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02.06.2020 15:31 Відповісти
Там буде 100% упоротих лугандо - путлєрят-захарчат...
Нам наче «своїх» 73,22% не вистачає...
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02.06.2020 15:32 Відповісти
Школу закончил давно; конечно же, есть аттестат, который остался в одном крымском вузе, где я учился заочно. Когда тикал, не смог забрать, и поэтому теперь не могу предъявить аттестат для поступления. Два года подряд пытался поступить в Мариупольский госуниверситет на бюджет, так там в приёмной комиссии сидит племянница ректора, которая меня с кукольной улыбочкой - футблила нах... в "образовательный центр Крым", что в Херсоне... Но я - гражданин Украины, и я хотел учиться именно в Мариуполе (украино-польская филология)... в общем, запрос в Минобразования, в прокуратуру, бумажная круговерть, и везде "любезный гражданин такой-то а не сходили бы вы туда, не знаю куда.., а вот пришлите нам оригинал такой-то бумаженции"... - перепасы и сброс ответственности.
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02.06.2020 15:41 Відповісти
От і все «Государство в смартфонє», «е-Государство».
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02.06.2020 15:44 Відповісти
Нафіг вони тут потрібні ті піонерські та комсомольські органи
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02.06.2020 15:42 Відповісти
Догнати 73,22% до 99%.
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02.06.2020 15:45 Відповісти
Особливо в беркутята Авакова охоче синів та доньок опопученців беруть:
Жителі окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО до вищих навчальних закладів, в яких є освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 2149
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02.06.2020 15:45 Відповісти
Я извиняюсь,- а в военные училища Украины они тоже будут поступать?
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02.06.2020 15:45 Відповісти
Всех в сад!!!
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02.06.2020 15:50 Відповісти
дебилы, ........... много выучившихся личинок ониженаших остались в Украине ?
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02.06.2020 15:56 Відповісти
На хрена они нам нужны?? Что у нашего государства есть лишние деньги!! Ведь половина из них уже шпионы россии, а вторая половина, получив украинский диплом они тут же сбегут или в россию или беларусь или польшу..! Зачем нам поднимать образовательный уровень чужих государств?? Дебилы!! Блин!!
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02.06.2020 16:06 Відповісти
все правильно, они идут
29 несовершеннолетних украинцев осуждены за участие в НВФ "ЛДНР" на Донбассе, - Офис Генпрокурора

без конкурса и экзаменов, давайте муфлоны дальше и глубже хобот в жопу себе запихивайте
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02.06.2020 16:14 Відповісти
Перепрошую. Це тільки в мене, так би мовити, "лижі не їдуть"? Тобто їх батьки паплюжать Україну, стріляють у спини нашим захисникам, волають: "рашка свиня наше все, путін введи" та інше - а діточок - в українські ВНЗ без ЗНО, мабуть скоро - поза конкурсом. Що наступне: оренда квартир за рахунок держави (ну як цей біомусор буде у гуртожитках жити - там не зручно), сніданок-обід-вечерю також за рахунок держави з ресторану, влітку -кудись в Іспанію (Італію, Францію) на відпочинок (зрозуміло теж за рахунок платників податків). А ці шахтарські, трактористські та інші (за висловом х....ла) нащадки будуть тут продовжувати "співати про "бабмбас" усіх кормить, ЗСУ - карателі, "україни ніколо не було". Хто ще не зрозумів - що в більшості своїй вони покидьки, з промитими залишками мізків.
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02.06.2020 16:18 Відповісти
Не тільки ваші лижі не їдуть. Я сіпаю ногами на тих лижах... Ганьба!!!
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02.06.2020 17:25 Відповісти
щось дуже перед ними розшаркуємося. таке вже було - я стикався. не було б потім (мовою оригіналу) - МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО.
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02.06.2020 18:45 Відповісти
Та растуди ж твою...! Чого мої онуки мають здавати, а ті на шару, даруйте на слові??? Чим же діти свабодного Данбаса кращі? Ну хіба що виховані в "духе русского мира"... Тим, що будуть вступати цьогоріч по 16-17 років. Навіть боюсь уявити на яких "умних" книжках вини навчені.
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02.06.2020 17:23 Відповісти
 
 