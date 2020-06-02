Жителі окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО до вищих навчальних закладів, в яких є освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна"

Абітурієнти з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей і тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених навчальних закладів, де будуть працювати освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Раніше вступники з Криму могли за спрощеною процедурою вступати лише через освітні центри "Крим-Україна", а з Донбасу – через "Донбас-Україна. У 2020 році Міністерство освіти і науки розширило для мешканців Криму та Донбасу мережу освітніх центрів і надало можливість дітям із окупованих територій обирати для вступу будь-який з майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти", - розповів заступник голови Міносвіти Єгор Стадний.

Освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" працюватимуть з 9 червня до 23 жовтня у кожному із закладів, список який Міністерство освіти і науки публікувало раніше.

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Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

вступники з Криму – не пізніше 20 серпня;

вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Вступники з окупованих Криму і Донбасу, які мають український атестат і склали ЗНО, мають можливість вступати в будь-який виш України.