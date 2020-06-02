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Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас

Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас

Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" залежить від розвитку подальшої ситуації з пандемією COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Що стосується саміту - все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з пандемією", - сказав він. За словами Мааса, питання України і конфлікт на Донбасі для Німеччини в Європейському Союзі залишається важливою темою.

Читайте також: Незабаром відбудеться розмова глав МЗС "нормандського формату", - Кулеба

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201) коронавірус (19923)


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Каким боком кармановирус мешает проводить такие встречи?) В велюре же встречи ничего не мешало проводить)
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02.06.2020 15:32 Відповісти
маас это вроде то говно шо повесило на Германию "фсювину"?, "забыв" про тов. сралина?
и это ссущество чет там заявляет, не из тюрьмы?
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02.06.2020 15:32 Відповісти
"маас, вы пока проводите встречу, а ситуация с пандемией будет" (степанов)
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02.06.2020 15:33 Відповісти
А-у-у-у! Есть доктор? Там людям плохо.
Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9921
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02.06.2020 15:44 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25121509.html Вот почему между коммунизмом и нацизмом нет никакой разницы.

Рекомендации по снятию золотых зубных протезов у умерших заключённых и их учёту. Нет, не в Аушвице или Дахау. В концлагерях сталинского ГУЛАГа. Ноябрь 1941 года.
Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9474
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02.06.2020 15:44 Відповісти
 
 