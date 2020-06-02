Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас
Проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" залежить від розвитку подальшої ситуації з пандемією COVID-19.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Що стосується саміту - все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з пандемією", - сказав він. За словами Мааса, питання України і конфлікт на Донбасі для Німеччини в Європейському Союзі залишається важливою темою.
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и это ссущество чет там заявляет, не из тюрьмы?
Рекомендации по снятию золотых зубных протезов у умерших заключённых и их учёту. Нет, не в Аушвице или Дахау. В концлагерях сталинского ГУЛАГа. Ноябрь 1941 года.