НАЗЯВО заявляє про блокування роботи після виявленого плагіату в дисертації Портнова і декана юрфаку КНУ Гриценка

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявляє про спроби заблокувати його діяльність. У заяві, опублікованій на сайті відомства, згадуються рішення Агентства і підлеглого йому комітету з виявленого плагіату в наукових роботах, зокрема, юриста, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка.

"Від початку роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в лютому 2019 року, не припиняються спроби заблокувати його діяльність чи оскаржити прийняття якихось рішень. Так, у своєму позові Сергій Бондарчук поставив під сумнів правомірність проведення першого засідання Агентства, обрання голови і заступників. Слід відзначити, що згадані рішення Агентства не зачіпають будь-які права та інтереси самого п. Бондарчука", - йдеться в заяві на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), передає Цензор.НЕТ.

Позов, про який йдеться, був поданий колишнім співробітником секретаріату Нацагентства на початку 2019 року.

"Нещодавно Володимир Мішалов, Андрій Портнов і Іван Гриценко висловили свою незгоду з рішеннями Агентства і Комітету з етики щодо ідентифікації текстових збігів, що мають ознаки плагіату, в їхніх наукових працях", - додається в заяві НАЗЯВО.

Зокрема, в березні цього року Комітет з питань етики Нацагентства виявив академічний плагіат в докторській дисертації Андрія Портнова. Сам Портнов тоді заявив, що рішення комітету є "помилковим і не відповідає дійсності".

Пізніше, в травні, той же комітет виявив "наявність порушень академічної доброчесності" в наукових роботах декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка.

Читайте: Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти

Водночас в Нацагентстві підкреслюють: "Минулого тижня суддя Окружного адміністративного суду міста Києва несподівано, без будь-якого судового засідання протягом півтора років задовольнила позов Сергія Бондарчука. Принаймні такий висновок можна зробити з активного обговорення в пресі ще не опублікованого судового рішення".

Сергій Бондарчук поки публічно не коментував заяву НАЗЯВО.

Запит Нацагентства з питань забезпечення якості вищої освіти з проханням розглянути питання про наявність текстових запозичень (академічного плагіату) в докторській дисертації Портнова Радіо Свобода надіслало в листопаді минулого року.

У той же час Нацагентство не зможе позбавити наукового ступеня Портнова, поки Кабінет Міністрів не затвердить "Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня".

Зараз "Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня" перебуває на узгодженні в Міністерстві освіти і науки.

Читайте: Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО

У червні 2019 р. стало відомо, що Андрій Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Андрій Портнов вже працював там з 2009 по 2014 рік.

Після протестів студентів цього вишу керівництво КНУ скасувало наказ про призначення Андрія Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету.

Деканом цього факультету з 2008 року є Іван Гриценко.