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НАЗЯВО заявляє про блокування роботи після виявленого плагіату в дисертації Портнова і декана юрфаку КНУ Гриценка

НАЗЯВО заявляє про блокування роботи після виявленого плагіату в дисертації Портнова і декана юрфаку КНУ Гриценка

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявляє про спроби заблокувати його діяльність. У заяві, опублікованій на сайті відомства, згадуються рішення Агентства і підлеглого йому комітету з виявленого плагіату в наукових роботах, зокрема, юриста, колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка.

"Від початку роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в лютому 2019 року, не припиняються спроби заблокувати його діяльність чи оскаржити прийняття якихось рішень. Так, у своєму позові Сергій Бондарчук поставив під сумнів правомірність проведення першого засідання Агентства, обрання голови і заступників. Слід відзначити, що згадані рішення Агентства не зачіпають будь-які права та інтереси самого п. Бондарчука", - йдеться в заяві на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), передає Цензор.НЕТ.

Позов, про який йдеться, був поданий колишнім співробітником секретаріату Нацагентства на початку 2019 року.

"Нещодавно Володимир Мішалов, Андрій Портнов і Іван Гриценко висловили свою незгоду з рішеннями Агентства і Комітету з етики щодо ідентифікації текстових збігів, що мають ознаки плагіату, в їхніх наукових працях", - додається в заяві НАЗЯВО.

Зокрема, в березні цього року Комітет з питань етики Нацагентства виявив академічний плагіат в докторській дисертації Андрія Портнова. Сам Портнов тоді заявив, що рішення комітету є "помилковим і не відповідає дійсності".

Пізніше, в травні, той же комітет виявив "наявність порушень академічної доброчесності" в наукових роботах декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Гриценка.

Читайте: Декана юридичного факультету КНУ Гриценка викрили в плагіаті, - Нацагентство з якості вищої освіти

Водночас в Нацагентстві підкреслюють: "Минулого тижня суддя Окружного адміністративного суду міста Києва несподівано, без будь-якого судового засідання протягом півтора років задовольнила позов Сергія Бондарчука. Принаймні такий висновок можна зробити з активного обговорення в пресі ще не опублікованого судового рішення".

Сергій Бондарчук поки публічно не коментував заяву НАЗЯВО.

Запит Нацагентства з питань забезпечення якості вищої освіти з проханням розглянути питання про наявність текстових запозичень (академічного плагіату) в докторській дисертації Портнова Радіо Свобода надіслало в листопаді минулого року.

У той же час Нацагентство не зможе позбавити наукового ступеня Портнова, поки Кабінет Міністрів не затвердить "Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня".

Зараз "Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня" перебуває на узгодженні в Міністерстві освіти і науки.

Читайте: Дисертація Портнова містить випадки плагіату, - комітет етики НАЗЯВО

У червні 2019 р. стало відомо, що Андрій Портнов знову працюватиме на кафедрі конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Андрій Портнов вже працював там з 2009 по 2014 рік.

Після протестів студентів цього вишу керівництво КНУ скасувало наказ про призначення Андрія Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету.

Деканом цього факультету з 2008 року є Іван Гриценко.

Автор: 

плагіат (69) Портнов (333) НАЗЯВО (16)


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Топ коментарі
+38
А от цікаво, коли плагіат найшли в жінки Кириленка, то зеботи тут хай влаштували (хоча вона в політику не лізе), а коли в Портнова найшли - то зеботи мовчать... Тому, що послідовні, бл!
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02.06.2020 15:33
+18
Блін, ну ти даєш! Вони й слів таких, як плагіат, не знають, а ти від них реакції вимагаєш. Спочатку їм розтлумачити треба, що то воно таке плагіат, пояснити, а потім вже.... Хоча, дурного вчити, йому ж шкодити... То хай вже ліпше мовчать!
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02.06.2020 15:47
+18
А може як за кордоном - позбавляти всіх дипломів, звань, посад, пенсій, вилучати всі опубліковані "праці" з бібліотек і вимагати компенсації за незаконно отримані зарплати і надбавки? Там викриття на плагіаті означає повну соціальну смерть.
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02.06.2020 16:08
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А от цікаво, коли плагіат найшли в жінки Кириленка, то зеботи тут хай влаштували (хоча вона в політику не лізе), а коли в Портнова найшли - то зеботи мовчать... Тому, що послідовні, бл!
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02.06.2020 15:33 Відповісти
Дружина Цезаря поза підозрами!!!
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02.06.2020 15:39 Відповісти
Блін, ну ти даєш! Вони й слів таких, як плагіат, не знають, а ти від них реакції вимагаєш. Спочатку їм розтлумачити треба, що то воно таке плагіат, пояснити, а потім вже.... Хоча, дурного вчити, йому ж шкодити... То хай вже ліпше мовчать!
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02.06.2020 15:47 Відповісти
Так, так... виходить що плагіат дозволено якщо не лізти в політику...
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02.06.2020 16:03 Відповісти
Ні, плагіат - і в Африці плагіат! Мене цьому в КНУ ім. Шевченка дуже добре навчили!
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02.06.2020 16:06 Відповісти
Так і мене там колись вчили теж (два факультети), а бачите що тепер там робиться...
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02.06.2020 16:09 Відповісти
Это они так за справедливость голосовали , против Порошенко.
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02.06.2020 17:50 Відповісти
Виє...ти всіх цих собак в ср..ку!
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02.06.2020 15:41 Відповісти
О каком Сергее Бондарчуке речь? Может, Виктор Бондарчук?
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02.06.2020 15:45 Відповісти
Якщо декан факультету плагіатор, то можна припустити, що і сам факультет є збіговиськом шарлатанів і корупціонерів.
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02.06.2020 15:49 Відповісти
Бандит, який захистив дисертацію вже не просто бандит, а
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02.06.2020 15:51 Відповісти
бандит з дисертацією.
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02.06.2020 15:52 Відповісти
Убрать доплату чиновникам за научную степень и проблема решится сама собой
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02.06.2020 16:03 Відповісти
А може як за кордоном - позбавляти всіх дипломів, звань, посад, пенсій, вилучати всі опубліковані "праці" з бібліотек і вимагати компенсації за незаконно отримані зарплати і надбавки? Там викриття на плагіаті означає повну соціальну смерть.
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02.06.2020 16:08 Відповісти
Отож, в Німеччині міністр у відставку пішов через це!
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02.06.2020 16:27 Відповісти
Цікаво, чи позбавив його університет який він закінчив диплому так як це роблять британці.
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02.06.2020 16:32 Відповісти
Там это единичные случаи, поэтому ваши методы работают. А у нас десятки тысяч говно-кандидатских. Засрались по уши! Нам с этим жить ещё минимум 50лет.
Если за научную степень общество не будет платить никому и никогда - кому это говно будет мешать?
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02.06.2020 16:28 Відповісти
Думаю 10 років вистачить якщо державним коштом сьогодні відіслати в закордонні докторантури талановитих випускників. А тим часом ретельно перевірити на плагіат місцевих корифеїв з дипломами та ступенями "за три кабана".
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02.06.2020 16:36 Відповісти
Не хочу годувати цілу армію корумпованих "перевіряльників". Дешевше змиритися...
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Ви такі праві! Як подумаю про перевіряльників "за три кабана" ...
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02.06.2020 16:55 Відповісти
щоб не було таких говнодисертацій, потрібно зовсім заборонити надавати вчені ступені місцевим якби "вченим", хай захищають свої дисертації в Європі, чи в Америці, чи в Японії. Тоді авторитет української науки стане дійсно світовим
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02.06.2020 21:49 Відповісти
Підтримую. Але потрібно ще якось жити зі старими "вченими"
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03.06.2020 10:05 Відповісти
НАЗЯВО заявляє про блокування роботи після виявленого плагіату в дисертації Портнова і декана юрфаку КНУ Гриценка - Цензор.НЕТ 5115
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02.06.2020 16:07 Відповісти
блокуй - не блокуй, та ж антиплагіат-програмам зараз фіолетово:
їх не залякати, їм не занести, а скористатися їх можливостями з виведення на ясні очі будь-чийого "реального внеску" в будь-який текст уже можна будь-кому і будь-коли (чек-скан 1 стор. - від 1,5 грн)
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02.06.2020 16:09 Відповісти
Зебильё, так кто сейчас правит Украиной? Зелибоба "хороший танцор" или Портянка, которым как марионеткой с помощью веревочек управляют из Мордора? Что то мне кажется, что Зелибоба это свадебная генеральская жена.
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02.06.2020 16:32 Відповісти
а.. Моніка Зєлінскі..
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02.06.2020 16:38 Відповісти
А что Зе-Моника? Я выше уже написал, что он хороший танцор, ему ни чего не мешает.
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02.06.2020 16:57 Відповісти
Особенно писюном по клавишам лупашить...
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02.06.2020 17:07 Відповісти
Хто вам сказал шо писюном? Клитером, КЛИТЕРОМ!!!!
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02.06.2020 18:42 Відповісти
Таки да... А ведь похож на трансвестита ... хм... да и ******** смахивает...
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02.06.2020 22:27 Відповісти
Лень погубила 3,14дрило, а мог просто перефразировать, хотя в юр.области там очень маленький люфт витиеватых выражений!
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02.06.2020 16:52 Відповісти
Вся система гнила,одні беруть,інші заносять,всілякі ярмаки посередники,кількадесят тисяч покидьків тримають у заручниках всю країну.
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02.06.2020 17:30 Відповісти
Быстро зе-мрази опустили Украину до уровня Гондураса...
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02.06.2020 17:40 Відповісти
одно только название НАЗЯВО вызывает доверие и уважение
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02.06.2020 21:30 Відповісти
 
 