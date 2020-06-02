Пропонуємо уряду створити програму іпотечних кредитів на економжитло під 3% річних, - Зубик
Драйвером відновлення економіки України може стати програма будівництва житла економ-класу через програму іпотечних кредитів для населенні під 3% річних терміном до 20 років
Про це йдеться в офіційному листі Президента Асоціації "Підприємств будівельників "Інтергал-Буд" Володимира Зубика до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Повний текст Володимир Зубик виклав на своїй сторінці у фейсбук.
"Люди масово вкладатимуть валютні накопичування в економіку України. Сотні тисяч українців обміняють валюту на гривню та інвестують її у квартири. Інвестиції в будівництво житла забезпечать розвиток понад 20 галузей економіки. Адже мультиплікатор житлового будівництва є одним з найвищих – 11,5. Це забезпечить замовленнями українських виробників. Бо новобудови на 98% - це українські сировина та матеріали, зокрема продукція металургії, котра наразі має складнощі з експортом. Все це сприятиме створенню великої кількості робочих місць", - йдеться у листі Президента Асоціації підприємств будівельників.
Володимир Зубик наголошує, що на відміну від будівництва доріг та мостів, при доступному кредитуванні житла держава поверне вкладені гроші та отримає прибуток.
"Інвестиції в житло є кредитом, що вимагає повернення тіла й відсотків. Плюс надходження податків від заробітної плати, прибутку і ПДВ від підприємств. І не тільки від будівельної галузі, а й від тих підприємств, де запрацює населення, щоб виплачувати іпотеку. Крім того, доступні кредити для людей – це державні інвестиції, які повністю позбавлені корупційної складової. Адже Уряд через банки надає кредит сотням тисяч українців, немає ніяких державних органів як посередника", - пише Володимир Зубик.
Крім того, за його словами, держава зможе вигідно та ефективно запустити програму реновації застарілого житла, як у Києві, так й у невеликих містах.
"Доступна іпотека створить ринок нерухомості в цих населених пунктах, дозволить залучити системних гравців до будівництва, а це – нове комфортне житло, благоустрій, облаштовані мікрорайони з інфраструктурою, той же ремонт доріг та інженерних мереж. Українці отримають мотивацію купляти квартири для себе, своїх дітей та онуків на Батьківщині, залишатися тут жити та працювати, а не шукати вдачі на чужині. Це насправді революційна реформа, яка запустить інвестиційний бум у країні", - підкреслює Володимир Зубик.
Як повідомлялося раніше, Президент та Уряд планують створити 154 тисячі робочих місць за допомогою проєкту "Велике будівництво", який стартував в березні 2020 року та передбачає будівництво об’єктів інфраструктури – доріг, мостів, шкіл, стадіонів та лікарень. Проєкт фінансується за державні кошти, тільки в дорожнє господарство Уряд заклав понад 100 млрд грн.
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Каких вам нянь еще не хватает?
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!! Даже не объясняли почему. Подходил по всем параметрам, все документы в порядке, обследование жилищных условий, справки с налоговой, даже про отсутствие судимости (и такое требовали)
НЕ ДАЛИ НИ РАЗУ!!!!
Но зато регулярно администрация отчитывалась скольким нуждающимся помогли и сколько денег потратили на помощь.
Я за это время (27 лет) построил своё жильё сам, собирая стройматериалы по немногу, откладывая с каждой зарплаты, годами, дочка не видела ничего кроме необходимого пока не закончили строить дом. Я ненавижу наше государство В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, начиная с Кравчука и заканчивая Порохом, ( Зе я вообще серьезно не воспринимаю). Наше государство при красных, белых, синих, оранжевых и голубых одинаково ворует казённые деньги и простом у народу не падают даже крохи.
))
дело в другом
почти все чиновники которые сидят на распределениях таких доступных кредитов оформляют их на тех кто как написано выше ДАЛ, и очень часто оформляют на своих подставных лиц, на эти средства развивают свои проекты а простой народ не получает ни копейки.
Яка вже, після потужних 144???
Для справки:
типовой проект создается без каких-либо архитектурных изысков;
https://mestoprozhivaniya.ru/vybor/analiz/kak-vizualno-uvelichit-vyisotu-potolka высота потолков варьируется от 2,5 до 2,7 метра;обычно дом имеет порядка 9-18 этажей, на его лестничной площадке могут располагаться до 8 квартир;
площадь однокомнатной квартиры колеблется от 35 до 40 кв. м.,
двухкомнатной - до 60 кв. м.
Коррупционеров чиновников кто за декларировал, то что они не могли получить никто не посадил, а назначил им зп для отмывании коррупции. И легализовали все их суммы, их они грабить и сожрать не будут, хотя посадки обещали именно их, но НИКТО ИХ НЕ ПРОВЕРИЛ ВТЧ президента.
2. Закон о 5000 грн и блокировки средств.
Короче богатые будут скупать дома под кредит в 3% ниже инфляции за нас счёт????
А обычных граждан благодаря этим законам будут подвергать опасности и грабить. Не думаю что это поспособствует строительству в эконом сегменте. Думаю, что люди ещё больше уйдут в тень затаятся, а недвижимость с 5% налогом не известно за что сверху нужна никому не будет и если не щадекларировал в положенные срок и не подверг себя опасности, то штрафы и налоги по этому закону там не 5%, а гораздо гораздо больше. Они остановят и бизнес и строительство и все все все.
ПС вместо банковской тайны Блокировка счетов без суда и следствия, вот так у нас стимулируют людей доверять власти и банкам.)))
Казна сейчас не в том состоянии чтобы на нее повесили дополнительные убытки.
Кредит можно и в баксах и в золоте. Эту ипотеку сможет осилить любая РАБОТАЮЩАЯ молодая семья. А так скоро молодежи адекватной не станет. И да верно сказал человек - это запустит экономику.
А так он хочет, за счет налогоплательщиков расширить давно существующую НО НЕ РАБОТАЮЩУЮ, коррупционную, казнокрадскую программу "пільгове молодіжне кредитування"...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов и не ждите ничего от вороватых чиновников (и таких вот псевдобизнесменов, лоббирующих себе госпрограмки по господержке строительства)...