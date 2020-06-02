Пропонуємо уряду створити програму іпотечних кредитів на економжитло під 3% річних, - Зубик

Драйвером відновлення економіки України може стати програма будівництва житла економ-класу через програму іпотечних кредитів для населенні під 3% річних терміном до 20 років

Про це йдеться в офіційному листі Президента Асоціації "Підприємств будівельників "Інтергал-Буд" Володимира Зубика до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Повний текст Володимир Зубик виклав на своїй сторінці у фейсбук.

"Люди масово вкладатимуть валютні накопичування в економіку України. Сотні тисяч українців обміняють валюту на гривню та інвестують її у квартири. Інвестиції в будівництво житла забезпечать розвиток понад 20 галузей економіки. Адже мультиплікатор житлового будівництва є одним з найвищих – 11,5. Це забезпечить замовленнями українських виробників. Бо новобудови на 98% - це українські сировина та матеріали, зокрема продукція металургії, котра наразі має складнощі з експортом. Все це сприятиме створенню великої кількості робочих місць", - йдеться у листі Президента Асоціації підприємств будівельників.

Володимир Зубик наголошує, що на відміну від будівництва доріг та мостів, при доступному кредитуванні житла держава поверне вкладені гроші та отримає прибуток.

"Інвестиції в житло є кредитом, що вимагає повернення тіла й відсотків. Плюс надходження податків від заробітної плати, прибутку і ПДВ від підприємств. І не тільки від будівельної галузі, а й від тих підприємств, де запрацює населення, щоб виплачувати іпотеку. Крім того, доступні кредити для людей – це державні інвестиції, які повністю позбавлені корупційної складової. Адже Уряд через банки надає кредит сотням тисяч українців, немає ніяких державних органів як посередника", - пише Володимир Зубик.

Крім того, за його словами, держава зможе вигідно та ефективно запустити програму реновації застарілого житла, як у Києві, так й у невеликих містах.

"Доступна іпотека створить ринок нерухомості в цих населених пунктах, дозволить залучити системних гравців до будівництва, а це – нове комфортне житло, благоустрій, облаштовані мікрорайони з інфраструктурою, той же ремонт доріг та інженерних мереж. Українці отримають мотивацію купляти квартири для себе, своїх дітей та онуків на Батьківщині, залишатися тут жити та працювати, а не шукати вдачі на чужині. Це насправді революційна реформа, яка запустить інвестиційний бум у країні", - підкреслює Володимир Зубик.

Як повідомлялося раніше, Президент та Уряд планують створити 154 тисячі робочих місць за допомогою проєкту "Велике будівництво", який стартував в березні 2020 року та передбачає будівництво об’єктів інфраструктури – доріг, мостів, шкіл, стадіонів та лікарень. Проєкт фінансується за державні кошти, тільки в дорожнє господарство Уряд заклав понад 100 млрд грн.