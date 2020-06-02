Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада"

У так званій "українській громаді Криму" заснували медаль "Переяславська рада" для нагородження за внесок у розвиток "дружніх відносин" Росії та України.

Про це повідомляє "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перша медаль буде вручена ватажкові окупованого Криму Сергію Аксьонову, який нібито "надав підтримку" у відкритті інформаційного порталу та виданні журналу українською мовою.

"Максимальна підтримка від влади республіки виходить для української громади", - заявили засновники.

Вони також зауважили, що планують нагороджувати медаллю людей, які "здійснюють внесок у збереження миру між двома братніми народами".

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