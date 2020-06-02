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Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада"

Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за

У так званій "українській громаді Криму" заснували медаль "Переяславська рада" для нагородження за внесок у розвиток "дружніх відносин" Росії та України.

Про це повідомляє "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перша медаль буде вручена ватажкові окупованого Криму Сергію Аксьонову, який нібито "надав підтримку" у відкритті інформаційного порталу та виданні журналу українською мовою.

"Максимальна підтримка від влади республіки виходить для української громади", - заявили засновники.

Вони також зауважили, що планують нагороджувати медаллю людей, які "здійснюють внесок у збереження миру між двома братніми народами".

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Автор: 

Крим (14127) нагорода (1258)


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Топ коментарі
+24
Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада" - Цензор.НЕТ 8484
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02.06.2020 15:55
+21
"двумя братскими нароТами".. спасибо, поблювал!
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02.06.2020 15:47
+12
Слишком толстый троллинг. Не доставляет.
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02.06.2020 15:45
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Госдуму России попросили отменить документ с осуждением пакта Молотова-Риббентропа

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Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада" - Цензор.НЕТ 8840
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03.06.2020 09:43 Відповісти
Дебильо кацапское...
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02.06.2020 15:57 Відповісти
первая аксёнову а вторая гиркину, они ж вместе "дружбу" укрепляли
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02.06.2020 15:57 Відповісти
Окупанти в Криму вирішили нагороджувати за "збереження миру" з Україною медаллю "Переяславська рада" - Цензор.НЕТ 9120
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02.06.2020 15:58 Відповісти
Какие то странные потуги воду себе выклянчить)))
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02.06.2020 16:00 Відповісти
Та вони не клянчать.
Бо знають, що захли ім на калєнях ту воду запропонують.
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02.06.2020 16:02 Відповісти
пруф.
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02.06.2020 16:03 Відповісти
Так, якого пеніса, ти, Тролевский, перекзуєш кацапські казки?
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02.06.2020 16:52 Відповісти
-
Розрита могила. Тарас Шевченко
.
Світе тихий, краю милий моя Україно, за що тебе сплюндровано,за що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаю навчала.
Виростали мої квіти мої добрі діти.Панувала і я колись на широкім світі, панувала…
-
Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну,
Що колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала.
Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі.
-
Дніпро, брат мій, висихає мене покидає, і могили мої милі москаль розриває…
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають
Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Україну катувати»..
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02.06.2020 16:06 Відповісти
Як про сьогодення.
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02.06.2020 16:46 Відповісти
Дожились!
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02.06.2020 16:03 Відповісти
вторая янелоху?
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02.06.2020 16:07 Відповісти
Циничные твари!
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02.06.2020 16:08 Відповісти
Ніякі ви нам не брати і не сестри...., кацапи заспокойтеся.
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02.06.2020 16:09 Відповісти
У кацапни это не первая награда. При совке был почетный знак 200 лет объединения Украины с роисей - впердой.
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02.06.2020 16:15 Відповісти
Може 300?
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02.06.2020 16:17 Відповісти
може и 300. Но значек был красивый из цветного металла, с эмалью.
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02.06.2020 16:21 Відповісти
То шо они между собой какие то медальки раздают - *****. А то шо вилкула, врага Украины наградили, это серьезно. Лишнее подтверждение, что у власти украинофобы.
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02.06.2020 16:28 Відповісти
Який цинізм.(
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02.06.2020 16:29 Відповісти
А они там часом не позакрывали украинские школы?
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02.06.2020 16:31 Відповісти
а есть крымский народ????????? есть предатели
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02.06.2020 16:39 Відповісти
есть крымский нарот. это завезенные из удмуртской мордовии крысьчане.
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02.06.2020 17:23 Відповісти
КГМ корновірус головного мізка
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02.06.2020 17:49 Відповісти
Армия Мамая, как стало известно из последних исторических исследований, вообще из татар не состояла а была собрана из черкасов, с аланов и народов Северного Кавказа, а также немного имела наемников Генуи. То есть, против войска Москвы (московитов и татар) и ВКЛ (хоругви литвинов-белорусов Андрея и Дмитрия Ольгердовичей) воевали украинские казаки, кавказцы и итальянцы. А на самом деле татары (булгары) Казани....и др. не воевали на стороне Мамая - и как раз наоборот несколько их полков воевало на стороне лапотной Масквы.
Кстати,к числу главных мифов лапотной Масквы есть и миф о Казани - ее сделали «козлом отпущения» и «проекцией негодования против татарского ига». Но булгарская Казань не более «татарская», чем Москва - была полностью сожжена и вырезана татарами за два года до их прихода в Суздальское княжество Залешья , и жили там не татары, а волжские -булгары. Мало того, воины Казани вообще никогда не воевали против московитов - а все наоборот. Как пишет Л. Гумилев, это именно только Масква, выполняя поручения Орды, неоднократно - и даже после 1380 года - подавляла анти-ордынские восстания в Казани, топя ее в крови и сжигая ее, или выбивали из Казани дань татарской Орде. То есть, Казань была как раз рядовой колонией Орды, а Москва стала - главным ордынским улусом для подавления несогласных с порядками Орды.
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02.06.2020 22:02 Відповісти
Дякую за цікаву інфо... але не черкасов, а черкесов*
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03.06.2020 09:38 Відповісти
якось то воно не скрепно ніхрена, ось Куликовська битва (міф звичайно, але треба ж в щось то вірити лапотному люду) була б в тему
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02.06.2020 17:54 Відповісти
У даному випадку Україна повинна висловити протест, оскільки Переяслав не є територією РФії а тому цей топонім не може використовуватись іншою країною, а тим більше країною агресором бо це розцінюється як притязання на територію суверенної країни.
Особи які згодяться отримати таку нагороду повинні ьудуть внесені у санкійний список, і цей Закон Україна повинна оголосити в усіх засобах масової інформації.
По друге Україна повинна зробити заяву, про те, що Переяславська Рада не мала ніяких зобов"язань між країнами Москавією та Україною, однак не дивлячись на це стала підгрунтям окупації України Московією, та поділом її території, як плату за мир з Польщею, у зв"язку із чим на довгі роки до 1918 р. втратила свою самостійність. Ця політика продовжується і по даний час, що свідчить окупація Донбасу, та анексія КРИМУ.
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02.06.2020 20:57 Відповісти
Паноптикум русского мира.
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02.06.2020 21:39 Відповісти
Уже несколько столетий археологи Московии ( паРаши) денно и нощно ищут артефакты подтверждающие достоверность Куликовской битвы и Ледового побоища, но безуспешно, нет даже малейших признаков этих подло выдуманных битв - побед лапотников. Вот только эти выдуманные красивые кацапские ЛЕГЕНДЫ - БАСНИ, сказки о победе Д.Донского над Мамаем и монгольского холуя Неврюя якобы А. Невского над рыцарями крестоносцами распевают до сих пор! И даже коварно оголтело пудрят мозги москалям фальсификациями во всех учебных заведения в учебниках истории придуманной только в 18 веке российской империи.
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02.06.2020 21:44 Відповісти
Москалі прийняли закон про те що не можна переписувати історьію, навіть якщо вона брехлива. Чому, а тому , що якщо покопатись , то існування такої країни як Россія це фейк.
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02.06.2020 21:53 Відповісти
наградили рекетира по кличке гоблин из банды там какой то я так понял который ща глава крыма..аххаххаххаххаха
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02.06.2020 22:43 Відповісти
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