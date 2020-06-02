Україна розраховує під час головування Німеччини в Раді ЄС продовжувати зближуватися з Євросоюзом, - Кулеба

Україна чекає на початок головування Німеччини в Раді ЄС, під час якого працюватиме з Берліном над тим, щоб продовжувати зближуватися з Євросоюзом, а ЄС, відповідно, зі свого боку демонстрував велику відкритість до зближення з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, Німеччина є не лише одним зі світових лідерів, а й лідером Європи. І ми з нетерпінням очікуємо початку головування Німеччини в Раді ЄС, під час якого будемо працювати з нашими німецькими друзями над тим, щоб Україна продовжувала наближуватися до ЄС, а ЄС, відповідно, зі свого боку, демонстрував більшу амбітність і відкритість до зближення з Україною", - сказав Кулеба на пресконференції після переговорів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні у вівторок.

Кулеба також зазначив, що для України є важливою підтримка Німеччини в НАТО.

Своєю чергою міністр закордонних справ ФРН повідомив, що під час головування в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 липня, для Німеччини будуть важливими відносини з країнами зі Східного партнерства, і Україна буде важливим аспектом.

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"Ми не тільки продовжуємо пошук, як можна досягти миру в Україні, також це стосується економічних реформ в Україні. Під час головування ми будемо займатися цими питаннями", - пояснив Маас.

Він також додав, що Україна і конфлікт на сході України залишаються важливою темою в Європейському Союзі. "Під час нашого головування ми будемо далі стежити за цією темою, будемо займатися різними питаннями, як нам вийти з цієї кризи, пов'язаної з пандемією. Також хочемо підтримати країни Східного партнерства, в тому числі Україну", - пояснив Маас.

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